„Să-și taie mâna?”. Acuzații dure după penalty-ul controversat din U Cluj – FC Botoșani. Verdictul expertului

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S-a lăsat cu scandal după U Cluj – FC Botoșani 2-1. Ardelenii au întors scorul în repriza a doua, însă jucătorii formației moldovene au criticat în termeni duri arbitrajul. Andrei Dumiter, atacantul echipei pregătite de Marius Croitoru, a contestat penalty-ul acordat pentru hențul comis de Andrei Miron.

U Cluj, victorie la limită în duelul cu FC Botoșani

FC Botoșani a deschis scorul și a intrat la pauză în avantaj. În partea secundă, jucătorii formației ardelene au ridicat nivelul jocului și au pus tot mai multă presiune pe poarta adversă.

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Alibek Aliev a restabilit egalitatea din penalty. arătat punctul cu var după un henț comis în careu de Andrei Miron. Ulterior, Oucasse Mendy a dus scorul la 2-1 cu o lovitură de cap precisă. Până la final, tabela nu s-a mai modificat.

Moldovenii au luat foc după meciul cu U Cluj

La finalul jocului, Andrei Dumiter, atacantul celor de la FC Botoșani, a criticat maniera de arbitraj a lui Marcel Bîrsan. Fotbalistul moldovenilor este de părere că U Cluj nu ar fi trebuit să primească penalty la intervenția lui Andrei Miron, întrucât fundașul se afla într-o poziție naturală.

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„Nici nu-mi imaginez ce trebuia să facă cu mâna, să o taie? Nu știu unde putea să-și ducă mâna fundașul central. Nu pot să înțeleg această manieră de arbitraj. Tot timpul se întâmplă. Zici că nu este pe față, dar mi se pare că un arbitru are puterea foarte mare de a controla jocul în ce direcție vrea el, chiar și cu VAR, prin decizii corecte.

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Ne mai și explică înainte de fiecare sezon: «Mamă, s-au schimbat regulamentele». În prima repriză număra 5 secunde la noi. Nici nu era mingea la linia de 6 metri și începea să numere. În a doua repriză, când conducea U Cluj, nu mai număra, aștepta și număra de-abia după 15 secunde. Cred că diferența o fac mici detalii pe care toată săptămâna le antrenăm și de asta este foarte frustrant. La final de săptămână luăm gol dintr-o chestie pe care am lucrat-o și asta e cel mai dureros”, a declarat Andrei Dumiter.

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Verdictul expertului. Trebuia sau nu să primească U penalty

Marius Avram, fost arbitru FIFA, este de părere că Marcel Bîrsan a luat decizia corectă. Potrivit acestuia, deși Andrei Miron nu avea brațul într-o poziție nenaturală, fundașul a făcut o mișcare scurtă prin care s-a expus acordării loviturii de pedeapsă.

„O să vă rog să urmăriți cu mare atenție brațul drept al jucătorului (n.r. Andrei Miron) și felul în care are o mișcare foarte scurtă a brațului prin care lovește mingea cu mâna. El lovește mingea cu brațul, practic blochează înaintarea balonului către poartă.

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Într-adevăr, el nu este într-o poziție nenaturală, dar printr-o scurtă mișcare a mâinii în momentul respectiv, el practic se expune la acordarea unei lovituri de pedeapsă. El de două ori mișcă brațul acolo. Dacă atinge și Aliev mingea cu mâna, acest lucru se întâmplă după ce o atinge Miron. Cred că arbitrul Marcel Bîrsan a acordat din intuiție penalty aici. Nici nu-mi pot imagina că arbitrul asistent l-a ajutat”, a precizat Marius Avram la