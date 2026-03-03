„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a promis că nu va mai da declarații până când FCSB nu se va califica în Conference League. Patronul campioanei României nu poate trece peste rușinea de a juca în play-out și schimbă strategia la club. Becali a primit un sfat prețios de la bunul său prieten Dumitru Dragomir.

Gigi Becali, sfătuit să nu renunțe la Mihai Stoica

Gigi Becali înființează departament de scouting la FCSB, după ce echipa a picat în play-out. La finalul meciului cu UTA, câștigat cu scorul de 4-2, latifundiarul din Pipera a transmis că vrea să îl numească manager general pe Mirel Rădoi. Până ca finul său să-i răspundă la telefon,

„(n.r. – Ați dat de Rădoi?) I-am dat mesaj. Băi, nebunule, tu nu îi răspunzi nașului tău când are nevoie de tine? Nu răspunde, nu vrea. Dar cred că râde când vede”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

„Ține și de Meme Stoica ca de Sfintele Moaște. Nu sunt mulți conducători de talia asta în România”, a intervenit Dumitru Dragomir.

„Nea Mitică, Meme Stoica e frate cu mine până la moarte. Vom muri împreună, frați. Nu se pune problema de Meme Stoica. Fac că vreau să schimb ceva, dar nu se schimbă niciodată poziția lui Meme Stoica”, a adăugat patronul de la FCSB.

Campanie de transferuri defectuoasă la FCSB

Deși nu se pune problema ca Mihai Stoica să plece de la FCSB,

„E greu de făcut echipă, e greu de făcut echipă. Ai strategia bună, să te duci să cauți niște scouteri. Cine te-a învățat sau dacă e de la tine, bravo”, a completat Mitică Dragomir.

„Am stat și m-am gândit. Ce să fac? Dau 1-2 milioane, adu un mijlocaș bun! L-a adus pe Ofri Arad. O fi bun, dar l-a adus târziu!”, a conchis Gigi Becali.