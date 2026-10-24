Să vezi și să nu crezi! 26 de goluri marcate în Dinamo – Rapid, la fotbal feminin

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Fotbalul feminin a oferit nu de puține ori întâlniri dezechilibrate, dar ce s-a întâmplat la jocul dintre Dinamo și Rapid, din Liga de Tineret a României, este cu adevărat incredibil. S-au marcat 26 de goluri, iar rezultatul final a fost unul uimitor.

Scor uluitor în meciul de fotbal feminin dintre Dinamo și Rapid

Ceea ce pentru fotbalul românesc, în competiția feminină Under 19 a fost un adevărat galop de sănătate. Într-un meci din etapa a 7-a a Seriei 1, Rapid a învins SC Dinamo 1948 cu un neverosimil 26-0.

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Giuleștencele au un sezon formidabil la nivelul Ligii de Tineret, fiind pe primul loc după șapte etape, cu 19 puncte și un golaveraj de 70-6. SC Dinamo este la polul opus, fără punct acumulat, cu 96 de goluri primite și unul singur marcat.

Victoria categorică a fost sărbătorită de rapidiste și pe rețelele de socializare. ”Victorie pentru echipa noastră de tineret! SC Dinamo 1948 – FC Rapid 0-26. Felicitări, fetelor! #ÎmpreunăSuntemMaiPuternici”, este mesajul apărut pe pagina de Facebook FC Rapid Feminin.

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Fanii giuleșteni au rămas uluiți de victoria răsunătoare obținută de fetele de la U19 în fața marii rivale, iar comentariile hazlii nu au întârziat să apară la postarea făcută de formația ”alb-vișinie”. ”Așa scoruri să tot vedem. Hai Rapid!”, ”Meci de rugby…”, ”Rugby, handbal, baschet… Numai scor de fotbal nu este ăsta”, ”Ce rezultate sunt astea?” sau ”S-a jucat 1 vs 11”, sunt câteva dintre reacțiile suporterilor.

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Rezultat surprinzător și la nivelul U17

Victoria impresionantă a Rapidului în fața lui Dinamo la U19, vine după un alt rezultat uluitor înregistrat în fotbalul feminin juvenil. La nivelul U17, .

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Vedeta întâlnirii a fost Teodora Ungureanu, care a reușit să înscrie de nu mai puțin de șase ori. Celelalte două goluri ale ”leoaicelor” au fost marcate de Daria Fica și Miruna Boghici. Universitatea Craiova este lider în clasament cu maxim de puncte și un golaveraj uimitor de 59-0.