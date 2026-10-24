Sport

Să vezi și să nu crezi! 26 de goluri marcate în Dinamo – Rapid, la fotbal feminin

Traian Terzian
24.10.2026 | 11:49
Sa vezi si sa nu crezi 26 de goluri marcate in Dinamo Rapid la fotbal feminin
ULTIMA ORĂ
Scor de maidan în meciul Dinamo - Rapid, din campionatul U19 de fotbal feminin. Sursă foto: Facebook FC Rapid Feminin
Un scor mai puțin întâlnit pe terenurile de fotbal a fost înregistrat la partida de fotbal feminin dintre Dinamo și Rapid. Cum s-a încheiat duelul în care s-au înscris 26 de goluri.
ADVERTISEMENT

Fotbalul feminin a oferit nu de puține ori întâlniri dezechilibrate, dar ce s-a întâmplat la jocul dintre Dinamo și Rapid, din Liga de Tineret a României, este cu adevărat incredibil. S-au marcat 26 de goluri, iar rezultatul final a fost unul uimitor.

Scor uluitor în meciul de fotbal feminin dintre Dinamo și Rapid

Ceea ce la masculin este un adevărat derby pentru fotbalul românesc, în competiția feminină Under 19 a fost un adevărat galop de sănătate. Într-un meci din etapa a 7-a a Seriei 1, Rapid a învins SC Dinamo 1948 cu un neverosimil 26-0.

ADVERTISEMENT

Giuleștencele au un sezon formidabil la nivelul Ligii de Tineret, fiind pe primul loc după șapte etape, cu 19 puncte și un golaveraj de 70-6. SC Dinamo este la polul opus, fără punct acumulat, cu 96 de goluri primite și unul singur marcat.

Dinamo Rapid fotbal feminin clasament Liga de Tineret U19

Victoria categorică a fost sărbătorită de rapidiste și pe rețelele de socializare. ”Victorie pentru echipa noastră de tineret! SC Dinamo 1948 – FC Rapid 0-26. Felicitări, fetelor! #ÎmpreunăSuntemMaiPuternici”, este mesajul apărut pe pagina de Facebook FC Rapid Feminin.

ADVERTISEMENT
Paranoia, presiune și incertitudine. Mărturiile unor ambasadori occidentali despre viața în Moscova: „Cea...
Digi24.ro
Paranoia, presiune și incertitudine. Mărturiile unor ambasadori occidentali despre viața în Moscova: „Cea mai dificilă misiune”

Fanii giuleșteni au rămas uluiți de victoria răsunătoare obținută de fetele de la U19 în fața marii rivale, iar comentariile hazlii nu au întârziat să apară la postarea făcută de formația ”alb-vișinie”. ”Așa scoruri să tot vedem. Hai Rapid!”, ”Meci de rugby…”, ”Rugby, handbal, baschet… Numai scor de fotbal nu este ăsta”, ”Ce rezultate sunt astea?” sau ”S-a jucat 1 vs 11”, sunt câteva dintre reacțiile suporterilor.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Să vă ferească Dumnezeu de bătaie cu el!" Cel mai bun bătăuș din fotbalul românesc, "demascat"

Rezultat surprinzător și la nivelul U17

Victoria impresionantă a Rapidului în fața lui Dinamo la U19, vine după un alt rezultat uluitor înregistrat în fotbalul feminin juvenil. La nivelul U17, Universitatea Craiova a spulberat FCSB cu scorul de 8-0.

ADVERTISEMENT

Vedeta întâlnirii a fost Teodora Ungureanu, care a reușit să înscrie de nu mai puțin de șase ori. Celelalte două goluri ale ”leoaicelor” au fost marcate de Daria Fica și Miruna Boghici. Universitatea Craiova este lider în clasament cu maxim de puncte și un golaveraj uimitor de 59-0.

Liga 2, live etapa 11. Acum se joacă CS Dinamo – Popești Leordeni...
Fanatik
Liga 2, live etapa 11. Acum se joacă CS Dinamo – Popești Leordeni și alte 4 meciuri. Deschidere de scor la Buftea
Cum a fost convins fostul jucător de la Rapid să semneze cu FCSB:...
Fanatik
Cum a fost convins fostul jucător de la Rapid să semneze cu FCSB: „Gigi Becali m-a sunat de 7 ori”
Avantaje uriaşe pentru câştigătorul Balonului de Aur! Kylian Mbappe are un bonus istoric...
Fanatik
Avantaje uriaşe pentru câştigătorul Balonului de Aur! Kylian Mbappe are un bonus istoric dacă pune mâna pe trofeu
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Gigi Becali a anunțat 5 transferuri bombă la FCSB: 'În iarnă se vor...
iamsport.ro
Gigi Becali a anunțat 5 transferuri bombă la FCSB: 'În iarnă se vor întâmpla nenorociri'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!