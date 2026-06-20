Să vezi și să nu crezi! Un portar are mai multe driblinguri decât Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială 2026

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Jocul foarte slab prestat de Cristiano Ronaldo în partida Portugalia – RD Congo 1-1 a fost un subiect mult discutat. Nu au întârziat să apară și comparațiile, iar starul lusitanilor este depășit de un portar la driblingurile de la Cupa Mondială din 2026.

Cristiano Ronaldo, depășit de un portar la numărul de driblinguri de la Cupa Mondială 2026

În ciuda vârstei înaintate, Cristiano Ronaldo a fost folosit titular de selecționerul Roberto Martinez în primul joc de la Cupa Mondială. Doar că superstarul Portugaliei a evoluat catastrofal și .

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După ce marele său rival Leo Messi a reușit un hattrick în întâlnirea Argentina – Algeria 3-0, toată lumea se aștepta ca Ronaldo să-i răspundă cu aceeași măsură, mai ales că adversarul era unul modest. Doar că atacantul lusitanilor a fost doar o umbră a jucătorului stelar din urmă cu câțiva ani, iar .

CR7 s-a făcut de râs în duelul cu RD Congo și nu a reușit nici măcar un dribling. Mai mult, el a fost depășit la acest capitol și de portarul naționalei Braziliei, Alisson Becker, care a trecut de un adversar în jocul încheiat la egalitate cu Maroc, scor 1-1.

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🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Alisson Becker has completed more dribbles (1) than Cristiano Ronaldo (0) in the 2026 World Cup. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Ronaldo, făcut praf după debutul dezastruos de la CM 2026

Jocul mai mult decât modest făcut de Cristiano Ronaldo în meciul Portugalia – RD Congo 1-1, din prima etapă a Grupei K, i-a adus numeroase critici. Nu a scăpat nici în România, acolo unde foștii fotbaliști .

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”Foarte șters. Cel mai slab din naționala Portugaliei”, a declarat Tamaș, în timp ce colegul său Alexa, alături de care comentează Mondialul la Antena 1, a decretat: ”Cu Ronaldo în teren, Portugalia e ca și cum evoluează cu un jucător în minus”.

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La rândul său, fostul internațional Basarab Panduru a glumit pe seama starului portughez când i-a văzut cifrele din partida de debut. ”Ronaldo pare că a rămas acasă. Are 21 de atingeri în statistici? Cine a făcut statisticile astea cred că e fan Cristiano Ronaldo. O fi făcut două atingeri în careu și alte 19 atingeri la încălzire. (n.r. – râde)

Ronaldo cred că îl ia de fraier pe Messi, dar nu știe ce îi pregătește. Am vorbit cu oameni din staff-ul lui Messi și vrea să participe și peste 10 ani la Cupa Mondială, să îl termine de tot de Ronaldo”, a spus Panduru.

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Cristiano Ronaldo, apărat de sora sa

Valul de critici care s-a abătut asupra lui Cristiano Ronaldo a enervat-o la culme pe sora sa mai mare. , însă s-a arătat încrezătoare că echipa își va reveni și va ajunge departe la Cupa Mondială.

”Au uitat ca prin magie cum să paseze, cum să recupereze, cum se contraatacă în meci. Acest Campionat Mondial este ciudat. Dar așa cum am auzit mereu: ‘Începuturi modeste, finaluri de succes’.

Să gândim pozitiv. Au greșit, nu au fost echipa pe care ne așteptam să o vedem. Nimeni nu a jucat bine, după umila mea părere”, a postat sora lui Ronaldo, pe contul de Instagram.