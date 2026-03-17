Să vină banii! Ce prime au jucătorii de la Universitatea Cluj: creșteri de 50% după 2-1 cu rivala CFR. Toate cifrele

Universitatea Cluj a obținut un rezultat uriaș luni seara. „Șepcile roșii” i-au învins pe rivalii din oraș, CFR, cu scorul de 2-1 și au urcat pe locul doi în play-off-ul Superligii României. Jucătorii lui Bergodi au avut de ce să sărbătorească. Conducerea le-a virat în cont o primă uriașă.

Ardelenii o duc de minune în acest sezon. Universitatea Cluj s-a calificat în play-off și a debutat cu dreptul. Suporterii au făcut show total pe Cluj Arena, iar la finalul meciului cu CFR Cluj au sărbătorit minute în șir alături de jucători. Petrecerea a continuat și la vestiare, iar fanii speră ca seria de victorii să nu se oprească până la finalul Superligii.

Cristiano Bergodi a reușit, într-un timp relativ scurt, să facă lucruri incredibile. A luat echipa de pe loc de play-out, iar după prima etapă din play-off ardelenii sunt pe locul doi, la doar un punct în spatele liderului Rapid. În următoarea etapă, „șepcile roșii” vor juca cu FC Argeș în deplasare.

Câți bani au luat jucătorii de la U Cluj după victoria din derby-ul cu CFR

Conducerea clubului a decis, după v să le mărească primele jucătorilor. Astfel, fiecare fotbalist s-a ales cu un bonus de 1800 de euro. Alexandru Chipciu nu a jucat, fiind accidentat, însă a explicat cum s-a acordat acest bonus, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Ne batem la titlu cu Craiova, Dinamo, Rapid, FC Argeș, CFR Cluj. Vedem. Mi-e frică și de FC Argeș. Știm ce ne așteaptă. Toate echipele sunt bune, vor fi meciuri foarte grele. (N.r. Aveți prime?) Avem un regulament cu prime. Ieri, domnul președinte le-a mărit la finalul meciului. Nistor a fost cel care i-a anunțat pe jucători.

Nu știu dacă e confidențial. A fost prima mărită cu 50%. Mai puțin de 2000 de euro au luat băieții. Aveam în sezonul regular 450 de euro pentru victorie. S-a dublat odată cu intrarea în play-off. În play-off, practic, orice victorie e pe 900 de euro. S-a dublat, așa că s-a ajuns la 1800 de euro. Pe acolo. Aveam 150 de euro punctul. Acum jucăm pe 300 de euro la fiecare punct. A fost un meci sentimental.

Bun, Bergodi pune foarte mult accent pe grup. Nu intervine nici după victorii. Nu prea îl vezi în vestiar. Nu ne ține la ședințe. Lasă libertate. A continuat munca domnului Sabău. Se pliază și pe caracterul nostru. Conducerea a pus preț pe asta. Nu prea ai ce să îi reproșezi în viața de zi cu zi”, a precizat Chipciu la FANATIK SUPERLIGA.