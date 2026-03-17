Să vină banii! Ce prime au jucătorii de la Universitatea Cluj: creșteri de 50% după 2-1 cu rivala CFR. Toate cifrele

Universitatea Cluj a obținut un rezultat uriaș luni seara. „Șepcile roșii” i-au învins pe rivalii din oraș, CFR, cu scorul de 2-1 și au urcat pe locul doi în play-off-ul Superligii României. Jucătorii lui Bergodi au avut de ce să sărbătorească. Conducerea le-a virat în cont o primă uriașă.
Ardelenii o duc de minune în acest sezon. Universitatea Cluj s-a calificat în play-off și a debutat cu dreptul. Suporterii au făcut show total pe Cluj Arena, iar la finalul meciului cu CFR Cluj au sărbătorit minute în șir alături de jucători. Petrecerea a continuat și la vestiare, iar fanii speră ca seria de victorii să nu se oprească până la finalul Superligii.
Universitatea Cluj arată ca o echipă care se poate bate cu șanse reale la titlu în Superliga României. Cristiano Bergodi a reușit, într-un timp relativ scurt, să facă lucruri incredibile. A luat echipa de pe loc de play-out, iar după prima etapă din play-off ardelenii sunt pe locul doi, la doar un punct în spatele liderului Rapid. În următoarea etapă, „șepcile roșii” vor juca cu FC Argeș în deplasare.
Conducerea clubului a decis, după victoria din derby-ul cu CFR Cluj, să le mărească primele jucătorilor. Astfel, fiecare fotbalist s-a ales cu un bonus de 1800 de euro. Alexandru Chipciu nu a jucat, fiind accidentat, însă a explicat cum s-a acordat acest bonus, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
„Ne batem la titlu cu Craiova, Dinamo, Rapid, FC Argeș, CFR Cluj. Vedem. Mi-e frică și de FC Argeș. Știm ce ne așteaptă. Toate echipele sunt bune, vor fi meciuri foarte grele. (N.r. Aveți prime?) Avem un regulament cu prime. Ieri, domnul președinte le-a mărit la finalul meciului. Nistor a fost cel care i-a anunțat pe jucători.
Nu știu dacă e confidențial. A fost prima mărită cu 50%. Mai puțin de 2000 de euro au luat băieții. Aveam în sezonul regular 450 de euro pentru victorie. S-a dublat odată cu intrarea în play-off. În play-off, practic, orice victorie e pe 900 de euro. S-a dublat, așa că s-a ajuns la 1800 de euro. Pe acolo. Aveam 150 de euro punctul. Acum jucăm pe 300 de euro la fiecare punct. A fost un meci sentimental.
Bun, Bergodi pune foarte mult accent pe grup. Nu intervine nici după victorii. Nu prea îl vezi în vestiar. Nu ne ține la ședințe. Lasă libertate. A continuat munca domnului Sabău. Se pliază și pe caracterul nostru. Conducerea a pus preț pe asta. Nu prea ai ce să îi reproșezi în viața de zi cu zi”, a precizat Chipciu la FANATIK SUPERLIGA.