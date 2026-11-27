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Oficialul piteștenilor a anunțat și o sancțiune pentru Taylor Luvambo, după gestul acestuia de la finalul partidei care i-a adus un cartonaș roșu, chiar și de pe banca de rezerve. Acțiunea i-a șters suspendarea din următoarea partidă din SuperLigă, cu Csikszereda, și va lipsi la meciul din Cupa României cu Bihor.

Dani Coman, susținere totală pentru Bogdan Andone după victoria cu Petrolul

pe terenul Petrolului, iar Dani Coman consideră că rezultatele mai slabe din ultima perioadă au fost influențate în primul rând de absențele din lot. Oficialul piteștenilor crede că revenirea jucătorilor accidentați a schimbat nivelul echipei.

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„Cred că a crescut moralul jucătorilor. Jucătorii accidentați și-au revenit, iar moralul și jocul sunt altele. Nu cred că victoria cu Dinamo ne-a dus pe această pantă ascendentă. Eu cred că lipsa jucătorilor au dus la jocul și rezultatele avute. Odată cu reintrarea jucătorilor accidentați… Și acum mai avem jucători accidentați. Cum am mai spus-o, nu aia era valoarea echipei FC Argeș.

V-am spus de fiecare dată. Bogdan Andone are susținerea mea totală. Știu cine este Bogdan Andone. Știu cum pregătește jocurile. Nu aveam niciun motiv să mă gândesc la o schimbare de antrenor. Nu e vina lui pentru că erau jucători accidentați”, a declarat Dani Coman după meci, la .

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Dani Coman anunță că Luvambo va fi amendat!

Dani Coman a vorbit și despre gestul lui Luvambo din finalul jocului. Președintele argeșenilor a anunțat că . De asemenea, va fi amendat și preparatorul fizic Alexandru Silveanu, cel care a intrat într-un conflict cu portarul celor de la FCSB, Ștefan Târnovanu etapa trecuta.

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„Bine că mi-ai zis, o să-i dau amendă lui Luvambo. De cele mai multe ori scopul scuză mijloacele. Pe mine mă interesează mai puțin jocul spectaculos, mă interesează punctele. Avem două meciuri de Cupă. Din păcate, avem șanse mici de calificare. Avem șanse minime. Dacă ne ajută Dumnezeu să câștigăm la Oradea și să bată Bistrița, poate da, dar e foarte greu. Îmi doresc să ieșim din zona în care suntem pentru că nu asta este valoarea noastră. O să avem o echipă competitivă la Oradea.

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Persoana (n.r – Silveanu) va fi sancționată, nu se pune problema. Chiar dacă el a spus că a fost înjurat, și copiii de mingi, nu avea voie să facă așa ceva. Totuși, vorbim de Târnovanu, un portar de echipă națională, pe care îl apreciez foarte mult. Chiar dacă nu am fost de acord cu gestul lui, trebuie să recunosc că și eu am fost portar, am avut trăiri după meciuri, mai ales după unul pe care ar fi vrut să-l câștige și nu au putut. Va fi amendat. Va primi o amendă pe care să o simtă, pentru că nu e normal”, a completat Dani Coman.

Dani Coman anunță prime după victoria cu Petrolul

Dani Coman a vorbit și despre situația financiară a clubului, susținând că FC Argeș beneficiază de o susținere mai consistentă în acest sezon, inclusiv din partea autorităților locale și a oamenilor de afaceri din Pitești. Oficialul a anunțat că jucătorii vor primi prime, chiar dacă echipa nu se află în zona clasamentului care le-ar fi oferit astfel de recompense.

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„Financiar stăm foarte bine. Anul trecut a fost altceva. Anul acesta am avut o altă susținere, și din partea domnului primar, dar și a oamenilor de afaceri din Pitești. Suntem chiar bine. O să le dau și prime pentru meciul de azi, chiar dacă nu se află în zona locurilor pentru prime. Au o primă până la locul 8, alte prime între locurile 8-10. După locul 10 nu mai au nimic. Dar pentru meciul de astăzi le voi da și prime”, a încheiat Dani Coman.