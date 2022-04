Să vină banii la băieţi! Biletul de week-end te scapă de grijile financiare: 200.000 de lei în două zile

Campionatele interne din Europa, inclusiv Liga 1, au intrat pe ultima turnantă. Orice greşeală, orice pas greşit se transformă în ratarea obiectivului. Granzii au, în general, partide la îndemână, dar capul de afiş al week-endului este superderby-ul dintre Manchester City şi Liverpool, în duelul pentru primul loc din . Meciul englezilor, alături de alte 13 partide interesante, formează biletul de week-end, unul care poate aduce un câștig fabulos de 200.000 de lei.

Cum transformi 35 de lei în 200.000 de lei? Cu biletul de week-end!

Cu inspiraţie, dar şi o fărâmă de noroc, putem să începem săptămâna viitoare mai bogaţi cu 200.000 de lei. Luăm exemplul altor pariori, care au dat deja lovitura. , profitând şi de bonusul de 100% oferit de Superbet.

ADVERTISEMENT

, care te ajută şi câştigi mulţi bani, ca să scapi de grijile zilei de mâine.

Noi am analizat cu atenţie oferta, am selectat meciurile şi am ales pronosticurile în care credem cu adevărat: 14 ponturi, cote între 1,50 şi 2,40. Avem multe nume mari pe bilet, favorite în etapa de week-end, dar şi câteva partide echilibrate.

ADVERTISEMENT

Drumul spre 200.000 de lei începe chiar în Liga 1, cu un duel de play-out, între UTA Arad şi Rapid Bucureşti. Sunt două dintre formaţiile care ţintesc barajul de cupe europene, iar confruntarea directă ar trebui să fie una de calitate. În ultimii ani, s-au întâlnit atât în Liga 1, cât şi în Liga 2. Din patru meciuri, două au fost remize cu goluri, iar Rapidul s-a impus în celalte două, ambele în eşalonul secund. , şi speră la un nou rezultat bun. Mizăm pe “X2 şi peste 1,5 goluri”, la cotă 2,40.

Granzii din Londra şi Madrid, favoriţi pe biletul de week-end

Cel mai spectaculos campionat din lume, Premier League, nu putea lipsi de pe biletul din acest week-end. Sâmbătă, Arsenal, Tottenham şi Chelsea, granzii Londrei, continuă lupta pentru Top 4. Arsenal primeşte vizita lui Brighton, o echipă care a luat un singur punct în ultimele 7 etape, iar “tunarii” sunt favoriţi. Pariem pe victoria gazdelor, la capătul unui meci cu maximum 4 goluri pe tabelă (cotă 1,85). Un succes aşteptăm şi de la Chelsea, care joacă la Southampton. După umilinţa cu Brentford, elevii lui Tuchel sunt obligaţi să învingă “sfinţii”, iar cota pentru “2” este de 1,85. Tottenham a redevenit o echipă cu pretenţii de la numirea lui Conte pe bancă, iar în week-end are şanse mari să plece cu 3 puncte de la Aston Villa. Mizăm pe două goluri ale oaspeţilor (cotă 2,20), care au marcat de 17 ori în precedentele 5 etape.

ADVERTISEMENT

Marile echipe ale Madridului, Real şi Atletico, intră şi ele în focuri tot sâmbătă. Trupa lui Simeone, după ce s-a făcut de râs în Liga Campionilor fără să şuteze la poarta lui Manchester City, are un joc mult mai accesibil la Mallorca. Gazdele au şapte înfrângeri consecutive. Un succes al lui Atletico, la cotă 1,97, e tot ce ne trebuie pentru “verde” la acest meci. Realul, lider detaşat în La Liga, are meci, la prima vedere uşor, cu Getafe. Dar oaspeţii au furnizat câteva surprize în directele recente, inclusiv o victorie cu 1-0 în tur. Am ales un pronostic pe goluri, mai exact că “nu marchează ambele”, la cotă 1,60.

Juventus şi PSG au meciuri uşoare în deplasare

În Bundesliga, Koln şi Mainz mai speră la cupele europene, iar meciul direct poate clarifica situaţia. Cine pierde iese, cel mai probabil, din cursă, iar asta face meciul să aibă o miză importantă. Oaspeţii au rezultate dezamăgitoare în deplasare, deşi marchează aproape meci de meci. Ultimele două directe de la Koln au fost spectaculoase, 2-3 şi 2-2, aşa că anticipăm un nou GG (cotă 1,70).

ADVERTISEMENT

Alte două mari campioane, Juventus şi PSG au jocuri uşoare în deplasare, cu echipe aflate imediat deasupra locurilor retrogradabilă. Juventus trebuie să câştige la Cagliari, pentru a-şi asigura ultima poziţie de Liga Campionilor, iar “2 solist” e cotat la 1,70. Messi, Neymar şi Mbappe merg la Clermont, după ce în etapa precedentă au reuşit toţi să marcheze în acelaşi joc, 5-1 cu Lorient, o premieră la PSG. Se anunţă un nou succes lejer, iar noi mizăm pe o victorie la minim două goluri diferenţă, pentru care Superbet oferă o cotă de 2,00.

ADVERTISEMENT

Descoperă toate Profită acum de ofertele pe care ţi le pune la dispoziţie şi ai şansa să îţi majorezi câştigurile de fiecare dată.

Derby-ul Manchester City – Liverpool, cotă 1,62 pe biletul de week-end

Marele meci al week-endului, Manchester City – Liverpool, e prima selecţie de duminică. Ambele şi acum îşi dispută primul loc în Premier League. Indiferent cine se va impune, credem că vor marca ambele formaţii (cotă 1,62).

Barcelona lui Xavi a reînviat şi după şase victorii la rând a urcat pe locul secund. E departe de liderul Real Madrid, la 12 puncte, dar cu un meci în minus. N-ar trebui să se împiedice la Levante, ci să-şi continue seria pozitivă. Mizăm pe “2 şi peste 1,5 goluri”, la cotă 1,60.

Un alt meci interesant e în Italia, între Napoli şi Fiorentina. Obiectivele sunt diferite, gazdele luptă pentru titlu, oaspeţii pentru ultimele locuri europene, dar dorinţa de victorie e la fel de mare. E meci de “ambele marchează”, iar cota de 1,85 e excelentă.

PSV şi FC Porto, alegerile din afara Top 5

Închidem biletul de week-end cu două partide din afara campionatelor din Top 5. PSV, locul 2 în Olanda, e mare favorită acasă cu Waalwijk, trupă pe care o poate învinge lejer. De altfel, ne aşteptăm la cel puţin trei goluri în poarta oaspeţilor. Iar Porto, lider neînvins în 28 de etape în Portugalia, are meci la Guimaraes. Eliminaţi din Europa, “dragonii” se pot concentra pe competiţiileinterne. Pariem pe “2 şi peste 1,5 goluri”, la cotă 1,75.

În concluzie, cele 14 meciuri de pe biletul de weed-end se pot transforma în cea mai simplă metodă de a te îmbogăţi. 35 de lei investiţi, un SuperBonus de 62.000 de lei de la Superbet şi la finalul săptămânii ai şansa de a avea 200.000 de lei în cont.

În plus, în ajutor vă vine și , iar dacă veți profita acum de ea aveți șansa să dați marea lovitură la pariuri cu partidele programate sâmbătă și duminică în cele mai puternice competiții ale Europei.