„Să vină milioanele”. Reacție fabuloasă a fanilor lui U Cluj după golul marcat de Jovo Lukic la CM 2026

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Așa cum este și firesc să se întâmple, fanii lui U Cluj s-au arătat încântați de faptul că Jovo Lukic (27 de ani), jucătorul echipei lor, golgheterul „șepcilor roșii” în sezonul recent încheiat, fost la Universitatea Craiova, a reușit să marcheze primul său gol pentru echipa națională a Bosniei, chiar la Campionatul Mondial, în meciul cu una dintre țările organizatoare, Canada.

Fanii lui U Cluj, în extaz după ce Jovo Lukic a marcat la Campionatul Mondial, în Canada – Bosnia

Atacantul a înscris cu o lovitură de cap din careul mic după un corner executat din partea dreaptă și o deviere a lui Kolasinac de la prima bară. Astfel, el a devenit primul jucător străin din România care punctează vreodată la un turneul final de Campionat Mondial și primul per total din campionatul nostru care reușește această performanță după Ilie Dumitrescu în 1994, la acel moment el evoluând la Steaua.

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De asemenea, Ultima dată s-a întâmplat acest lucru în 2014 la ediția din Brazilia, prima participare bosniacă din istorie la CM, iar de atunci și până acum această națională nu s-a mai calificat la Cupa Mondială. Așadar, inclusiv cei de la U Cluj au sărbătorit acest moment, așa cum de altfel era de așteptat în contextul dat.

Suporterii se așteaptă la un transfer pe bani mulți

„Șepcile roșii” au marcat prin intermediul unei postări făcute pe pagina oficială de Facebook a clubului. „Ce moment”, au scris cei de la U Cluj, atașând și o fotografie cu Lukic în timp ce se bucura imediat după gol.

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De asemenea, la o altă postare a clubului pe acest subiect, fanii echipei au reacționat în masă în secțiunea de comentarii. Unul dintre simpatizanții formației ardelene a lăsat de înțeles, mai în glumă mai în serios, că se așteaptă ca în viitorul apropiat clubul să primească o ofertă foarte bună de transfer pentru atacantul bosniac.

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„Să vină milioanele”, a scris, extrem de sugestiv, el. De asemenea, alți suporteri și-au manifestat bucuria față de acest moment foarte important pentru cariera lui Lukic, dar și mândria generată pentru ei de această chestiune, prin comentarii de genul: „Bravo, Jovo”, „Când văd astfel de momente cu jucători ai echipei noastre, mă iau toate emoțiile”, „Prima dată când am emoții la un meci de fotbal în care nu joacă România sau U. Mulțumesc, Jovo!” sau „Jovo, Clujul este cu tine”.