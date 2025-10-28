„Să vină Steaua!”. Nebunie în vestiarul echipei de liga a 3-a, după ce a produs surpriza zilei în Cupa României. Video

Sporting Liești a produs prima surpriză din noua ediție a Cupei României. Echipa din liga a III-a a remizat 3-3 cu Oțelul Galați. Gazdele au înscris golul egalizator în minutele de prelungire, iar la vestiare a fost petrecere totală.
Oțelul Galați, echipa aflată pe locul 6 în Superliga României, era favorită clară în confruntarea cu Sporting Liești. Formația lui Balint a condus cu 1-0 și 3-2, însă a ratat victoria printre degete și ar putea pierde calificarea în fazele eliminatorii.
Pentru Sporting Liești, rezultatul a fost unul uriaș. Formația din liga a III-a s-a calificat în faza principală a Cupei României, după ce a trecut pe rând de Unirea Braniștea, Onești și CS Afumați, iar acum visează la o calificare în sferturile de finală.
Jucătorii de la Liești au declanșat petrecerea la vestiare. Pe pagina de Facebook Religia Sportului a fost postat un videoclip spectaculos. Fotbaliștii au cântat și au dansat de fericire și chiar au scandat „Să vină Steaua!”.
Sporting Liești este pe locul 2 în Liga a III-a. Echipa din Galați se bate pentru promovarea în eșalonul secund cu Târgu Secuiesc, Păulești sau CS Blejoi. Clubul trece prin cel mai bun moment din istorie, după calificarea în premieră în grupele Cupei României.