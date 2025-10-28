„Să vină Steaua!”. Nebunie în vestiarul echipei de liga a 3-a, după ce a produs surpriza zilei în Cupa României. Video

ADVERTISEMENT

Sporting Liești a produs prima surpriză din noua ediție a Cupei României. . Gazdele au înscris golul egalizator în minutele de prelungire, iar la vestiare a fost petrecere totală.

, era favorită clară în confruntarea cu Sporting Liești. Formația lui Balint a condus cu 1-0 și 3-2, însă a ratat victoria printre degete și ar putea pierde calificarea în fazele eliminatorii.

Pentru Sporting Liești, rezultatul a fost unul uriaș. Formația din liga a III-a s-a calificat în faza principală a Cupei României, după ce a trecut pe rând de Unirea Braniștea, Onești și CS Afumați, iar acum visează la o calificare în sferturile de finală.

Show la vestiare după Sporting Liești – Oțelul 3-3. „Să vină Steaua!”

Jucătorii de la Liești au declanșat petrecerea la vestiare. Pe pagina de Facebook a fost postat un videoclip spectaculos. Fotbaliștii au cântat și au dansat de fericire și chiar au scandat „Să vină Steaua!”.

Programul din grupa C a Cupei României Betano:

Etapa 1: Metalul Buzău – U Cluj, Csikszereda – Sepsi 0-0, Sporting Liești – Oțelul Galați 3-3

Etapa 2: Sepsi – U Cluj, Csikszereda – Oțelul, Sporting Liești – Metalul Buzău

Etapa 3: U Cluj – Oțelul, Sporting Liești – Csikszereda, Metalul Buzău – Sepsi

Sporting Liești este pe locul 2 în Liga a III-a. Echipa din Galați se bate pentru promovarea în eșalonul secund cu Târgu Secuiesc, Păulești sau CS Blejoi. Clubul trece prin cel mai bun moment din istorie, după calificarea în premieră în grupele Cupei României.