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Weekendul acesta programează cel mai așteptat meci al campionatului României. Sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30, Dinamo primește vizita rivalilor de la FCSB, pe Arcul de Triumf. „Câinii” sunt lideri după 7 runde, însă un derby poate produce mereu rezultate surpriză. Ce spune Giovanni Becali despre echipa favorită în acest duel

Giovanni Becali a ales favorita în derby-ul Dinamo – FCSB: „Să zicem că au 51% șanse”

Teoretic, date fiind ultimele rezultate din SuperLiga, Dinamo arată o formă net superioară rivalilor de la FCSB. Echipa din „Ștefan cel Mare” are 3 victorii și o remiză în ultimele 4 etape. Dincolo, echipa lui Marius Baciu (51 de ani) a suferit enorm. Roș-albaștrii au un succes chinuit cu FC Botoșani, 3-2, o remiză norocoasă cu Sepsi (0-0) și două eșecuri cu CFR Cluj (0-1) și UTA (1-3).

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Ioan Becali (74 de ani), un om de fotbal cu o foarte mare experiență, a spus, în emisiunea Giovanni Show de la FANATIK, că . „(n.r. Dinamo arată ca favorită pentru acest meci?) Să spunem că ar începe cu 51% datorită evoluțiilor de până acum. FCSB vine după o victorie cu 5-0 în Cupa României. Nu credeam că vor învinge la asemenea scor, la FC Argeș. Acest succes este deja un atu, un stimul, un plus de moral”.

Același Giovanni Becali mai punctează faptul că cei de la FCSB vor trebui să dea totul în acest meci pentru a nu-și pierde locul în echipă, date fiind . „Acum, cu noile transferuri, cu cei trei jucători care vin, titularii de la FCSB vor trebui să joace, pentru că știu că își vor pierde locul în echipă”.

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Ce spune Giovanni de transferurile „bombă” ale lui Gigi Becali: Drăguș, Korenica și Muhar

Giovanni Becali a făcut și o radiografie a celor trei jucători – – pe care Gigi Becali i-a transferat în ultimele ore. Impresarul este convins doar de faptul că Meriton Korenica ar putea să joacă în derby de România. În privința celorlalți, Muhar și Drăguș, Ioan Becali are dubii că pot intra în viitorul apropiat.

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„Cel puțin unul poate juca, mă refer la Korenica. Este un jucător pregătit fizic. În schimb, Muhar este plecat de mult timp. Drăguș, nici el nu joacă de ceva vreme. (n.r. amicalul România – Țara Galilor, 6 iuni 2026, ultimul său meci) Sunt 3 luni și ceva. El s-a mai antrenat cu Trabzonspor. Probabil va debuta în două săptămâni”, spune Becali.

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Agentul de jucători mai punctează faptul că vărul său, Gigi Becali (68 de ani) este nerăbdător să-l vadă în teren pe Drăguș, dată fiind suma uriașă de bani investită în acest transfer. „Este nerăbdător să-l vadă cât mai repede, cu goluri și o evoluție pentru, pentru că dacă dat atâția bani presiunea va fi uriașă pe toți”.

În privința carierei de până acum a atacantului de 27 de ani, același Giovanni Becali mai adaugă faptul că Drăguș încă este dator fotbalului românesc și, în prezent, și FCSB-ului. „Drăguș trebuie să mai dea multe fotbalului românesc și, în special, trebuie să dea și FCSB-ului. Având în vedere că este primul jucător care ajunge cu un salariu de 1 milion de euro net, el trebuie să livreze ca lumea”.

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