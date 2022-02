Extravaganțele memorabile ale fostului fotbalist al Perugiei, Saadi, băiatul dictatorului Muammar Al-Gaddafi!

Prietenia cu Al-Saadi, băiatul Colonelui Gaddafi, dictatorul libian, este pentru Jay Bothroyd o experiență despre care ar putea scrie o carte. Și a fost principalul subiect de conversație în pentru talkSport.

În principiu, nu este de mirare. Sigur, Jay, produs al Academiei Arsenal, se poate lăuda doar cu o carieră longevivă, el evoluând până anul trecut la Hokkaido Consadole Sapporo. Ca și cu momentul de referință din 2010.

Atunci, a jucat pentru Anglia, într-un amical cu Franța, după ce fusese golgeterul lui Cardiff City. Devenea primul internațional din istoria de 111 a clubului. Și primul jucător din Football League după David Nugent, în 2007, care juca pentru națională.

Apropiat al lui Saadi pentru că vorbea engleza

Jay a jucat în Anglia pentru Coventry, iar apoi a plecat în Serie A, la Perugia. Mutarea sa a trecut însă în plan secund. Pentru că Luciano Gaucci, proprietarul echipei, îl adusese pe fiul Colonelui Gaddafi. Al-Saadi, pe numele său, sau Saadi, așa cum a fost cunoscut în fotbalul european.

Bothroyd știa despre atrocitățile comise de dictatorul libian. Dar recunoaște că a devenit rapid prieten cu Saadi. ”A venit la aproximativ trei săptămâni după mine. Știa să vorbească engleza și era singura persoană care vorbea limba mea.

Am devenit prieteni. În tot timpul cât am fost cu el nu am simțit nici măcar o dată că a ridicat vocea. Știu ce spun oamenii despre familia lor. Că sunt tirani și au făcut lucruri atroce oamenilor din țara lor și nu numai.

Dar eu nu am avut niciodată o experiență negativă cu el”, își începe Bothroyd povestea despre Saadi.

Un jucător bun pentru miuțe

Saadi jucase pentru Al-Ahly Tripoli. Și se spune că deținea 5,3% din acțiunile lui Juventus. Formație sponsorizată de Tamoil, companie petrolieră libiană.

A ajuns la Perugia pentru că o mutare la echipa campioană a Italiei, cea mai bună ligă din lume la acea vreme, era prea mult. ”Era căpitanul naționalei țării sale.

Îi plătise pe Maradona și pe Ben Johnson, cel mai rapid om al lumii cu ajutorul dopingului, să îl antreneze. Dar ca jucător era bun pentru o miuță”, își amintește Jay despre Saadi.

”A vrut să ne cumpere tuturor mașini Mercedes. 30 de bucăți”

În afara gazonului, Saadi era extrem de darnic. Atunci când a debutat, nu s-a mulțumit să-și invite colegii la o pizza. A vrut să le cumpere fiecăruia dintre ei câte un Mercedes. A renunțat până la urmă la idee. Nu înainte de a-i oferi lui Jay un Escalade.

”Obișnuia să facă lucruri șocante. Mi-a spus, spre exemplu, să mergem la cumpărături. A trimis șoferul, iar în momentul în care am văzut că nu mergem către oraș, am crezut că a greșit drumul.

Am ajuns însă la aeroport. Unde mă aștepta un avion privat. Și am aflat că mergeam la cumpărături. Dar la Milano. Acolo mă aștepta.

Și, în acea seară am fost la o petrecere. Acolo mi-am cunoscut soția, și, iată, viața de familie i-o datorez”, își mai amintește Bothroyd.

Pentru a continua dezvăluirile. ”Făcea mereu astfel de lucruri. Avea yachturi imense, și mergeam în sudul Franței și la Monaco. Angajații săi aveau mereu valize pline cu bani. Nu-mi venea să cred ceea ce vedeam”, povestește Jay.

Care-și amintește și despre modul în care și-a sărbătorit ziua de naștere Saadi. La o vilă din Cannes, cu un concert live Pussycat Dolls. Sau despre cazurile în care, atunci când conducerea nu avea bani pentru salarii, se împrumuta de la Saadi.

Bothroyd s-a întors în Anglia în 2004. În timp ce viața prietenului său a fost dată peste cap de războiul civil din Libia. Saadi a fost închis după ce tatăl său a fost ucis.

Ulterior, s-a decis că acuzațiile împotriva sa sunt nefondate. A fost eliberat în septembrie 2021 și se crede că acum locuiește în Turcia. Bothroyd nu mai este în contact cu el. Amintirile rămân însă. Și recunoaște: ”Aș putea scrie o carte despre el”.