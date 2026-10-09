Sabău, mesaj cu subînțeles pentru Ilie Dumitrescu după umilințele suferie de România! „Nu le spui pentru că nu dau bine”

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Ioan Ovidiu Sabău a analizat rezultatele dezastruoase înregistrate de naționala României în Nations League. Antrenorul Farului a atras atenția asupra problemelor din fotbalul românesc și a comentat declarațiile optimiste făcute de Ilie Dumitrescu înaintea competiției. Fostul internațional era convins că „tricolorii” vor obține 10 puncte în patru meciuri.

Naționala României, înfrângeri pe linie în Nations League

Naționala României a avut parte de un început dezastruos în noua ediție din UEFA Nations League. „Tricolorii” au pierdut toate cele patru meciuri disputate și au dezamăgit atât prin rezultate, cât și prin jocul prestat. Echipa pregătită de Gică Hagi a primit nu mai puțin de 13 goluri și a arătat numeroase slăbiciuni. Problemele au fost evidente în toate compartimentele.

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Așteptările erau mult mai mari înaintea debutului în competiție. pe banca echipei naționale a adus un val de optimism, însă rezultatele au fost mult sub nivelul așteptărilor. România a pierdut de două ori în fața Suediei și a cedat în confruntările cu Bosnia-Herțegovina și Polonia. Cel mai dureros eșec a venit la Varșovia, unde „tricolorii” au fost umiliți cu 0-6. După patru etape, România ocupă ultimul loc în grupă, fără niciun punct.

Ioan Ovidiu Sabău pune degetul pe rană după dezastrul României din Nations League! „Problema e mult mai profundă”

, a vorbit despre rezultatele dezamăgitoare înregistrate de naționala României în Nations League. Tehnicianul consideră că problemele fotbalului românesc sunt mult mai profunde și că atenția nu ar trebui îndreptată exclusiv către prima reprezentativă. În opinia sa, o analiză serioasă trebuie să înceapă din ligile inferioare, acolo unde numeroși jucători și antrenori se confruntă cu întârzieri salariale sau chiar cu neplata remunerațiilor. Sabău a atras atenția și asupra fotbalului juvenil, care pare să fi rămas în urmă în ultimii ani.

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„Prea mult nu vreau să discut. Ar trebui să mergem să ne uităm la Liga a 3-a, la Liga a 2-a și la meciurile de la copii și juniori pentru a trage niște concluzii, să vedem de ce fotbalul românesc e în situația asta. Cel mai corect așa ar fi. Atunci am realiza unde suntem și ce avem de făcut. Trebuie rezolvate problemele cu echipele aflate în insolvență, echipele fără drept de promovare, echipele unde antrenorii și jucătorii sunt plătiți când și când, la limită. FRF și LPF trebuie să vadă aceste lucruri și să găsească soluții. Acesta este rolul oamenilor puși acolo. Nu trebuie să găsim un singur vinovat, Hagi. El e găsit vinovatul fotbalului românesc, ceea ce mi se pare… Problema e mult mai profundă! Cei care sunt în Federație pot face niște evaluări foarte corecte și să ia decizii”, a precizat Sabău.

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Ilie Dumitrescu a anunțat 10 puncte, România a făcut zero! Ioan Ovidiu Sabău a reacționat imediat

Ioan Ovidiu Sabău a comentat și declarațiile făcute de Ilie Dumitrescu înaintea debutului României în Nations League. Fostul internațional era convins că „tricolorii” vor acumula 10 puncte în primele patru meciuri, însă realitatea a fost complet diferită. România a pierdut toate cele patru partide. Sabău consideră că fostul său coleg de la echipa națională își dorește să sprijine fotbalul românesc. Cu toate acestea, tehnicianul Farului este de părere că declarațiile lui Dumitrescu au fost prea optimiste.

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„E o decizie a lui, așa vede el lucrurile. Nici pentru el nu este ușor. Dar, chiar și din poziția lui, cred că ar trebui să vadă și lucrurile mai puțin bune. Adică să vadă exact cum stau lucrurile. Nu le declari, nu le spui pentru că nu dau bine, fiind în aceeași echipă, dar trebuie să le spui celor responsabili. Trebuie să spui că lucrurile nu stau bine absolut deloc. Ar trebui să facă asta și cred că Ilie face asta în spatele camerelor. Cred că are curajul să spună exact ceea ce vede în campionatul nostru și în ligile inferioare”, a mai spus antrenorul.