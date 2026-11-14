Sabin Ilie a „explodat” în direct: „Sunt jucători care nu știu să stea în teren. Doamne, iartă-mă!”

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Fotbalul românesc, indiferent de nivelul despre care vorbim, nu traversează deloc cea mai bună perioadă a sa. De la naționala lui Gică Hagi (61 de ani), până la cea Under 19 a lui Ion Marin (71 de ani), rezultatele dezastruoase au venit, recent, în cascadă. Sabin Ilie (51 de ani), un atacant de clasă din fotbalul românesc în anii ’90 și ’00, a pus tunurile pe micii „tricolori”, dar mai ales pe staff-urile tehnice care se ocupă de destinele lor.

„Sunt jucători care nu știu să stea în teren!”. Sabin Ilie, atac dur la naționala Under 19 și staff-ul tehnic

Cu Ion Marin și Marius Pena pe bancă, România U19 pierde la foc automat în cadrul rundei a 2-a a preliminariilor EURO 2027. În prima etapă a turneului găzduit în Italia, „tricolorii” au pierdut împotriva gazdelor, scor 0-2. Apoi, sâmbătă, „micii tricolori” păreau că și-au revenit. Elevii lui Ion Marin au condus-o cu 1-0 pe Israel până în minutul 85. A urmat apoi dezastrul. Românii au încasat două goluri și au căzut pe locul 4 în grupă, cu șanse mici de calificare.

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Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, , a „explodat” de nervi când a vorbit despre ceea ce se întâmplă la echipa Under 19 a României. În primul rând, fratele „Cobrei” a atacat modul în care arată banca tehnică, arătând cu degetul către Marius Pena.

„Dumnezeule, suntem în 2026! Dacă mie mi-ar fi spus că staff-ul e domnul Ion Marin cu Pena și cu ăsta …s-a terminat. Nici nu mai trebuie să mai deschid gura. (n.r. Dar ce are Pena?) Lumea trebuie să înțeleagă că fotbalul câteodată nu se învață din cărți, se învață din experiență”, spune Ilie. Apoi, analistul FANATIK s-a îndreptat cu criticile către felul în care arată naționala de U19: „Păi ce vreți să vă spun? Că sunt jucători Under 19 care nu știu să stea în teren? Atacanți? Când vine mingea se întorc. Doamne iartă-mă!”.

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Sabin Ilie acuză modul în care se fac selecțiile la U19: „Dați-ne cei mai buni jucători pe care îi aveți”

Tirada lui Sabin Ilie nu s-a oprit aici. Acesta arată cu degetul către modul în care se face selecția la aceste niveluri de vârstă. Fostul fotbalist spune că jucătorii sunt aduși la națională într-un mod total neprofesionist. „Păi tu așa iei jucătorii la națională? Eu știu cum e și vă spun. Se trimite la cluburi o hârtie, de la federație (n.r. cu mesajul): ‘Dați-ne cei mai buni jucători pe care îi aveți!’. Așa se face? Vrei să avem o națională și să vină jucători din urmă? Cine să îi învețe?”, reclamă Ilie.

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Acesta revine apoi cu discuția la Pena, „secundul„ de la U19: „N-am nimic cu Pena, care a fost și el un jucător…. dar a ajuns Pena să joace vreodată cu Mendieta, contra lui Koller?…”. În schimb, Ilie laudă : „O să facă un cuplu extraordinar, ca mentalitate, ca principii, Ion Marin cu Chiricheș”.