Sabin llie îl face praf pe Ionuț Chirilă: „Nu are pic de bun simț! Cum să motivezi jucătorii cu o sticlă de vin?!” Exclusiv

Sabin Ilie este noul team manager al celor de la și va lucra alături de Augustin Călin pentru a salva echipa de la retrogradare. Flavius Stoican este așteptat pe banca ilfovenilor după ce .

FANATIK a stat de vorbă și cu fratele noului oficial de la Clinceni, , care a declarat însă că nu va ocupa nicio funcție în cadrul clubului.

Sabin Ilie, noul team manager al Academicii: „Nu s-a pus problema ca Adi să vină la Clinceni”

Sabin, ești noul team manager al Clinceniului?

– Da, da! Contractul meu este până în vară, dar eu nu am venit pentru bani la Clinceni, ci pentru noua conducere, în care am mare încredere. Voi fi team manager, mai mult pe partea de scouting, și avem un obiectiv foarte clar: salvarea de la retrogradare. Din vară, dacă clubul decide și noul investitor va fi mulțumit, vom rămâne în continuare la Clinceni.

Se pune problema să vină Adrian Ilie la Clinceni?

– Nu, au fost doar niște zvonuri lansate de presă. Nici nu s-a pus problema să vină la Clinceni. Au asociat numele meu cu al lui. Adrian Ilie nu vrea acum să fie în fotbal! Cum să îl conving eu pe Adrian? Noul investitor îl cunoaște de foarte mult timp pe Adrian, dar nu s-a pus problema, știe că nu vine deocamdată! Ca funcție mă refer. Că ajută cu un sfat, da… Și dumneavoastră puteți să ajutați cu un sfat!

Sabin Ilie anunță curățenia de iarnă la Academica Clinceni

O să te ocupi de transferuri în iarnă?

– Împreună cu patronul, cu Augustin Călin și, bineînțeles, cu antrenorul, vom încerca să aducem niște jucători cu care să putem ieși din situația asta. O să tragem linie și o să vedem ce ne mai trebuie și ce nu ne mai trebuie. E ca atunci când te muți într-o casă nouă.

De ce nu mai jucați pe Dinamo?

– Am înțeles că s-a semnat un contract până la finalul anului și se va juca la Giurgiu. Este totul plătit și apoi vom vedea. Jucam pe Dinamo, unde cheltuielile erau mult mai mici, iar domnul antrenor Chirilă a zis că să jucăm la Giurgiu, unde cheltuielile sunt mult mai mari.

„La stadionul de la Clinceni sunt probleme cu sistemul de drenaj și cu nocturna”

Când reveniți să jucați la Clinceni?

– Din ce am înțeles, cu stadionul nostru sunt câteva probleme legate de drenaj, de nocturnă. Conform regulamentului, îți dă voie primul an în Liga 1 să joci fără nocturnă, dar apoi nu îți mai dă voie. Trebuie să ne punem nocturnă.

Meciul cu Dinamo?

– Nu este unul capital, dar este foarte important pentru noi, la fel ca toate celelalte meciuri pe care le mai avem de disputat. Jucătorii sunt foarte demoralizați. Am stat de vorbă cu ei și eu, i-am urmărit, sunt jucători cu calități extraordinare! Nu e un lot de retrogradare. Am mare încredere în băieți și sunt convins că o să vedeți împotriva lui Dinamo o schimbare mare de atitudine din partea jucătorilor. Dinamo e de asemenea într-o situație grea, dar cred că și acolo se va rezolva și va veni un investitor.

„Nu sunt datorii! Cum să intră în insolvență?”

Se mai pune problema să mai intrați în insolvență?

– Nu sunt datorii! Cum să intrăm în insolvență? Sunt restanțe doar către jucători. Acea cerere s-a făcut ca o soluție de rezervă, pentru că nu se știa atunci dacă va fi un nou investitor. Noul patron le-a garantat o primă esențială pentru meciul cu Dinamo și că în două săptămâni vor primi un salariu, pentru că deocamdată nu există procedură legală. Apoi, înainte de vacanță, vor mai primi un salariu.

Ce se întâmplă cu jucătorii care și-au depus memorii?

– Se va rezolva, își vor primi salariile. Augustin Călin, cu domnul primar și patronul vor discuta cu ei. Își vor primi banii. Își vor retrage ei singuri memoriile, fără să le spunem noi! Am înțeles că s-a discutat cu ei și că nici nu se pune problema să nu își retragă memoriile.

Flavius Stoican și-a dat acordul să preia Academica, dar nu se prezintă la echipă

O să fie pe bancă Flavius Stoican la meciul cu Dinamo?

– Flavius Stoican deocamdată nu a semnat. Băiatul și-a dat acordul, dar până când nu se rezolvă problema cu Ionuț Chirilă el nu o să vină la club și nu o să antreneze echipa, nici ca director tehnic. Asta a spus Flavius Stoican, e punctul lui de vedere și decizia lui. Poate vine un alt antrenor care acceptă să vină ca director sportiv și îl punem mâine!

Ce se întâmplă cu ?

– Ionuț Chirilă a semnat o foaie, pe care am primit-o, prin care a acceptat să nu se mai prezinte la antrenamente și la meciuri până pe data de 15 decembrie, când își va primi banii.

V-a deranjat ce a declarat?

– Se duce pe la televiune și declară că vrea să se respecte clauzele din contract! Ce clauze din contract? Nu are nicio clauză. Dacă avea, zbura de mult! Îndepărtarea lui nu are legătură cu performanța pe care a făcut-o la clubul ăsta. Noul investitor a venit și își ia cu el pe cine vrea să lucreze și să facă o echipă performantă.

Sabin Ilie despre Ionuț Chirilă: „Să nu ai pic de bun simț și să ceri salariul pe 3 ani?!”

Atunci, de ce a fost dat afară Ionuț Chirilă?

– Patronul nu acceptă, și nici eu, personal, și nici Augustin Călin nu putem să acceptăm așa ceva! Eu, cât am fost pe la Valencia cu Claudio Ranieri, nu am văzut ca jucătorii să merargă cu trenul și el cu el elicopterul. Nu se poate așa ceva! Sau eu să nu accept să plec de la Valencia dacă clubul nu mai are nevoie de mine! Să declari tu tot ce îți trece ție prin cap. Eu nu am nimic cu Ionuț Chirilă. Dacă noul patron zicea să lucrăm cu el, nu aveam nicio problemă. Dar nu se poate așa ceva! Ce să le spui la jucătorii ăia la asemenea atitudine? Ce să fac eu cu ei?

Avem nouă copii la naționalele de juniori! Ce să le spun? Că declară Ionuț Chirilă că el îi motivează cu o sticlă de vin? Eu disciplinar vorbesc! Nu am fost de acord cu așa ceva, nu putem să acceptăm așa ceva! Sabin Ilie merge cu trenul și echipa cu avionul pentru că așa e normal! Să nu ai un pic de bun simț față de clubul la care lucrezi? Să îți spună patronul că nu mai ai nevoie de tine și tu să ceri salariul pe trei ani?!!! Omenește vorbim.

Ionuț Chirilă e mulțumit de jocul echipei…

– Unele echipe vor să joace frumos, altele sunt interesate să facă puncte. Pe noi ne interesează rezultatele! Foarte mult ne interesează punctele, pentru că altfel retrogradăm.

„Nu cred că retrogradarea înseamnă falimentul!”

Ce ar înseamna o retrogradare?

– Eu nu cred că retrogradarea înseamnă falimentul. Noul investitor a venit pe termen lung. Dacă noul patron nu venea, echipa se desființa! Cum își mai lua Chirilă 70 de salarii? Și dacă, Doamne ferește, retrogradăm, poate e mai bine. Promovezi anul viitor, avem niște copii extraordinari la academie și eu oricum îi voi promova și îi voi aduce la antrenamentele echipei mari.

De ce nu ai mai rămas în fotbal?

– Nu am vrut, pentru că uitați ce se întâmplă la noi! Circ și… Repet, eu nu am venit pentru bani la clubul ăsta. Dacă nu era un proiect serios, nu aș veni venit niciodată la Clinceni! Nu venea nimeni. Poate din vară mai aducem doi investitori sau sponsori sau poate va pleca actual patron. Până în vară sunt aici.