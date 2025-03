Sabin Ilie, amintiri de neuitat din derby-urile Rapid – Steaua. Cum l-a „lucrat” George Copos ca să nu-i dea un BMW

Sabin Ilie, a trăit multe momente tari în cariera sa de jucător. Fostul mare fotbalist român a evoluat pentru marile rivale, Steaua și Rapid, experimentând clipe de neuitat în derby-uri.

Amintirile lui Sabin Ilie din derby-urile Rapid – Steaua

Cu ocazia , Sabin Ilie a rememorat amintiri din perioada în care juca pentru „roș-albaștri” și obținea victorii importante în duelurile cu giuleștenii.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie a comentat pe scurt câteva momente în care fie a fost decisiv, fie doar a participat în înfruntările dintre Steaua și Dinamo, explicând și cum a fost „sabotat” de George Copos când evolua pentru „alb-vișinii”.

„M-a scos!”

„Eu am stat aproape 2 ani la Rapid. La meciul cu Rapid (1996 nr.), atunci, am prins echipa și am ieșit golgheterul României. A fost primul meu meci ca titular. M-a băgat titular că au lipsit Adrian (Adrian Ilie nr.) și cu Lăcătuș.

Eu mă întorsesem de la Valencia, împrumutat (1999 nr.). În campionat mergeam foarte rău, dar în cupele europene eliminasem… După West Ham, ne scosese Slavia Praga.

Rapid – Steaua (8 august 2004 nr.), am fost scos la pauză de George Copos. Luase Marius Constantin roșu și m-a scos”, a spus Sabin Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Sabin Ilie a îmbrăcat tricoul celor 3 mari granzi din capitală: Steaua, Dinamo și Rapid. Cele mai mari satisfacții le-a trăit la formația din Ghencea, unde a fost golgheterul campionatului (31 de goluri, sezonul 96/67) și a câștigat 3 trofee (Cupa României 95/96, 96/97 și Supercupa României 95/96).

