Sabin Ilie, amintiri incredibile din perioada Fenerbahce. Prima colosală pe care a primit-o la dubla cu Steaua. Video Exclusiv

Fostul atacant a povestit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și ce sumă colosală a primit-o la dubla manșă cu Steaua, iar după meciul din Ghencea, toți fotbaliștii turcilor au primit cadou și câte un ceas luat de conducerea clubului de pe aeroport.

Sabin Ilie, amintiri incredibile din perioada Fenerbahce

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI mai multe momente incredibile pe care le-a petrecut în Turcia, în perioada în care juca pentru Fenerbahce, dezvăluind și ce primă a avut pentru dubla manșă cu Steaua.

Totodată, Sabin Ilie a fost surprins că pe Ghencea a fost înjurat de tot stadionul când a venit în postura de adversar, mai ales că el câștigase titlul pentru club: „Mi-am făcut datoria la Fenerbahce când am jucat împotriva Stelei.

Am primit 25.000 de dolari. După 0-0, toată echipa a primit câte un ceas de pe aeroport, ne-a pus să ne alegem noi ce vrem. Mai ales când a început meciul și te înjurau toți… nu-mi venea să cred.

Mai înțelegeam unul sau doi, dar chiar tot stadionul să mă înjure nu mă așteptam, am rămas șocat. Am cerut și eu o geacă, mă întrebau de ce am nevoie de ea că era cald. Le-am zis că nu mi-e frig, dar trebuie să mă apăr de ploaie”.

„Veneau 30.000 de oameni în mall să vadă ce fac!”

și a povestit ce înseamnă să joci pentru un club mare din Turcia, spunând că veneau câte 30.000 de suporteri după el în mall doar pentru a vedea ce face:

„Am făcut acel penalty, trebuia să bat eu, dar nu am bătut și au ratat. La retur, am fost și avertizați să avem grijă, să nu avem vreo cădere. Până la urmă ne-a liniștit de două ori Ciocoiu și Militaru și cam asta a fost.

Eu când am semnat cu Fenerbahce erau 30.000 de oameni care veniseră să mă vadă prin mall. Doar se uitau la mine să vadă ce fac. Eu n-am plătit niciodată bani la tuns sau pe înghețată”.

„Pe vremea lui Ceaușescu era vorba cu să moară capra vecinului, acum e să moară vecinul și să-i iau capra. Noi suntem sufletiști, dar apare invidia”, a mai spus Sabin Ilie, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

