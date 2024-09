Sabin Ilie, amintiri la 22 de ani de la FC Național – Heerenveen 3-0: „Azi luam campionatul cu 10 puncte avans”

într-un dialog cu jurnalistul Gabi Safta despre una dintre cele mai memorabile victorii din istoria recentă a fotbalului românesc.

Sabin Ilie, amintiri la 22 de ani de la FC Național – Heerenveen 3-0: „Am făcut un scor fantastic”

meciul de pe stadionul din „Parcul cu Platani”, astăzi interzis fotbalului: „N-ai cum să uiți meciuri atât de importante, mai ales că noi plecam cu șansa a doua la meciul cu Heerenveen. Ei erau de departe favoriți.

Am făcut un meci extraordinar la București. Tibi Curt a deschis scorul pentru noi în minutul 7, în minutul 29 am dat eu gol din penalty și prin minutul 65 parcă a dat Olah gol. Am bătut cu 3-0 și am făcut un scor fantastic”.

În meciul retur din Olanda, FC Național a pierdut cu 0-2, însă a obținut calificarea: „Noi am intrat foarte bine și în meciul retur. A fost 0-0 la pauză și apoi am căzut. Am zis că nu se mai întâmplă nimic. Îmi aduc aminte că ne-au dat gol imediat după pauză și cu vreo 20 de minute înainte de final era 2-0. Cu siguranță dacă ne egalau nu mai treceam mai departe. Ne-am revenit însă la 2-0.

Ei nu se așteptau să jucăm așa bine și i-am surprins. Știam că dacă nu le mai dăm una o să avem probleme în Olanda și se putea întâmpla orice la Heerenveen. Era Jensen la ei, mulți fotbaliști de talie”.

Sabin Ilie, dueluri cu PSG și Valencia: „I-am bătut pe Mestalla cu 1-0”

FC Național a reușit să obțină asemenea performanțe: „Am întâlnit apoi Paris Saint-Germain. Părerea mea e că din 1995 FC Național era o forță în fotbalul românesc. Ne băteam cu Steaua și Dinamo la campionat. Când jucam eu acolo cred că era de departe cea mai bună echipă din România. Cu Gino Iorgulescu, un președinte extraordinar, un antrenor Cosmin Olăroiu de mare persectivă.

Walter Zenga știa că are un lot foarte bun. Eu venisem de la Valencia, era Radu Niculescu, Gabi Popescu, Savu… Chiar știu că a spus că și dacă facem un egal acasă e bun pentru noi”.

cum le-a strigat sărbătoarea celor de la Valencia, care îl împrumutaseră la FC Național: „Cu Dan Petrescu, noi i-am bătut pe Valencia cu 1-0 la deschiderea de sezon pe Mestalla. A marcat Dan Petrescu din pasa mea”.

Fostul mare atacant, convins că FC Național ar câștiga azi la pas SuperLiga cu echipa de atunci: „Vorbim de o valoare fantastică”

Sabin Ilie e de părere că va fi aproape imposibil să se mai repete asemenea meciuri memorabile: „Nivelul fotbalului românesc a scăzut clar. La bază nu se ocupă nimeni, la copii și juniori. E foarte greu să faci performanță. Ca să iasă un Hagi mai avem nevoie și de un Adrian Ilie, Gică Popescu sau un Ilie Dumitrescu”.

Sabin Ilie e convins că echipa din 2002 ar defila astăzi în fața FCSB-ului, Universității Craiova, Rapidului și lui CFR Cluj: „FC Național câștiga titlul la 10 puncte detașat în fiecare an. Vorbim de o valoare fantastică și nu există termen de comparație. Era altă mentalitate și eram altfel crescuți.

Păi noi când am pierdut campionatul în ultima etapă știți ce echipă aveam? Falub, Adrian Matei, Vintilă, Curt, Petre Marin, Gabi Popescu, Radu Niculescu, Marian Savu. Eu cu Savu am fost în anul ăla cei mai tari golgheteri ai României. Ovidiu Petre, Gigel Coman au venit după noi.

Dacă se întâlnește acuma o echipă din România cu una de pe locul doi din Olanda, Feyenoord sau PSV… Lumea trebuie să înțeleagă că noi jucam an de an în grupele Champions League, iar acum ne calificăm o dată la 10 ani. Dacă o să mai ajungem vreodată”, a mai spus fostul jucător într-un dialog cu Gabi Safta.

22 de ani au trecut de la FC Național – Heerenveen 3-0

