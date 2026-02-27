Sabin Ilie, dezvăluiri incendiare despre încă un blat din fotbalul românesc: “Cădeau din picioare pe teren! După meci numărau miile de euro”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie a povestit un blat în care a fost implicat destul de recent fostul său club, bineînțeles în contextul scandalul momentului din fotbalul românesc, generat de ultimele evenimente de la CS Păulești, echipa de Liga 3 anchetată în prezent pentru trucare de meciuri.

Sabin Ilie, dezvăluiri uluitoare despre un alt blat din fotbalul românesc, ca urmare a scandalului de la CS Păulești

Fostul fotbalist a vorbit pe larg despre un episod petrecut pe vremea când se afla la Daco-Getica, anterior Juventus București, alături de Marius Baciu cu ocazia unui meci cu UTA Arad, la care anumiți jucători de la formația bucureșteană au fost „cumpărați” pentru a nu-și apăra corect șansele.

„Eu am trecut prin așa ceva, eu știu. Eu și cu cine eram acolo ne priceam la fotbal și am zis: ‘Ăștia cad jos din picioare aiurea’. Despre ce vorbim? (n.r. La Daco-Getica cu UTA Arad) Eu inspirat, cu prietenul meu Marius Baciu, noaptea primim un telefon și ne-am dat seama. Pe Baciu, care el săracul nici nu a jucat”, a dezvăluit

Cum a dejucat Sabin Ilie acest plan care îl viza și pe el

De asemenea, fostul atacant a povestit și că a fost inspirat și a reușit să iasă din situația respectivă după ce i-a chemat pe jucători pentru a semna o hârtie și pentru a explica de unde au obținut anumite sume importante de bani în contextul respectiv, după ce primise o informație în acest sens de la un apropiat.

„Știi ce am făcut a doua zi dimineață? M-a sunat un prieten de-al meu. ‘Bă, dar câți bani aveți la Daco-Getica? Că ăștia schimbă mii de euro prin oraș’. I-am pus să declare toți. Eu i-am pus cu Marius Baciu, când intrau în vestiar. ‘Bă, de unde ai banii?’. Unul că i-a spus portarul, unul că i-a spus altul. Știi că a fost ditamai circul, da?

Am zis: ‘Marius, cred că ne bagă și pe noi’. Știi ce am auzit? Că noi știam, eu cu Marius Baciu. Eu când am auzit, mi-am făcut Cruce. Ne-au dat 4 până la pauză. Ăștia cădeau, am zis că așa ceva nu se poate. Și după aceea, declarațiile tuturor jucătorilor le-am pus acolo. Nu ne-au ajutat?

A zis nu știu care: ‘Eu nu am declarat, Sabin îmi spunea ce să declar și eu scriam’. Eu i-am zis: ‘Bă, scrie exact ce ai făcut, cine a venit’. În timpul meciului ne-am dat seama că ceva nu e în regulă. Pe la 12 noaptea am primit un telefon și ni s-a confirmat. Când am ajuns la București, dimineața la 9 la antrenament, i-am luat, ăla, ăla, ăla.

Multă lume implicată. Ce le-a făcut la jucători? Pe unul l-au suspendat, pe unul nu știu ce i-au făcut. Mulți erau”.