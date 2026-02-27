Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sabin Ilie, dezvăluiri incendiare despre încă un blat din fotbalul românesc: “Cădeau din picioare pe teren! După meci numărau miile de euro”. Exclusiv

Sabin Ilie, dezvăluiri în premieră despre un blat din fotbalul românesc, subiect mediatizat intens la momentul respectiv! Ce s-a întâmplat la un meci de Liga 2
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.02.2026 | 11:29
Sabin Ilie dezvaluiri incendiare despre inca un blat din fotbalul romanesc Cadeau din picioare pe teren Dupa meci numarau miile de euro Exclusiv
breaking news
Sabin Ilie, dezvăluiri despre încă un blat din fotbalul românesc. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie a povestit un blat în care a fost implicat destul de recent fostul său club, bineînțeles în contextul scandalul momentului din fotbalul românesc, generat de ultimele evenimente de la CS Păulești, echipa de Liga 3 anchetată în prezent pentru trucare de meciuri.

Sabin Ilie, dezvăluiri uluitoare despre un alt blat din fotbalul românesc, ca urmare a scandalului de la CS Păulești

Fostul fotbalist a vorbit pe larg despre un episod petrecut pe vremea când se afla la Daco-Getica, anterior Juventus București, alături de Marius Baciu cu ocazia unui meci cu UTA Arad, la care anumiți jucători de la formația bucureșteană au fost „cumpărați” pentru a nu-și apăra corect șansele.

ADVERTISEMENT

„Eu am trecut prin așa ceva, eu știu. Eu și cu cine eram acolo ne priceam la fotbal și am zis: ‘Ăștia cad jos din picioare aiurea’. Despre ce vorbim? (n.r. La Daco-Getica cu UTA Arad) Eu inspirat, cu prietenul meu Marius Baciu, noaptea primim un telefon și ne-am dat seama. Pe Baciu, care el săracul nici nu a jucat”, a dezvăluit Sabin Ilie în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Cum a dejucat Sabin Ilie acest plan care îl viza și pe el

De asemenea, fostul atacant a povestit și că a fost inspirat și a reușit să iasă din situația respectivă după ce i-a chemat pe jucători pentru a semna o hârtie și pentru a explica de unde au obținut anumite sume importante de bani în contextul respectiv, după ce primise o informație în acest sens de la un apropiat.

ADVERTISEMENT
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins...
Digi24.ro
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan

„Știi ce am făcut a doua zi dimineață? M-a sunat un prieten de-al meu. ‘Bă, dar câți bani aveți la Daco-Getica? Că ăștia schimbă mii de euro prin oraș’. I-am pus să declare toți. Eu i-am pus cu Marius Baciu, când intrau în vestiar. ‘Bă, de unde ai banii?’. Unul că i-a spus portarul, unul că i-a spus altul. Știi că a fost ditamai circul, da?

ADVERTISEMENT
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile...
Digisport.ro
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire

Am zis: ‘Marius, cred că ne bagă și pe noi’. Știi ce am auzit? Că noi știam, eu cu Marius Baciu. Eu când am auzit, mi-am făcut Cruce. Ne-au dat 4 până la pauză. Ăștia cădeau, am zis că așa ceva nu se poate. Și după aceea, declarațiile tuturor jucătorilor le-am pus acolo. Nu ne-au ajutat?

A zis nu știu care: ‘Eu nu am declarat, Sabin îmi spunea ce să declar și eu scriam’. Eu i-am zis: ‘Bă, scrie exact ce ai făcut, cine a venit’. În timpul meciului ne-am dat seama că ceva nu e în regulă. Pe la 12 noaptea am primit un telefon și ni s-a confirmat. Când am ajuns la București, dimineața la 9 la antrenament, i-am luat, ăla, ăla, ăla.

ADVERTISEMENT

Multă lume implicată. Ce le-a făcut la jucători? Pe unul l-au suspendat, pe unul nu știu ce i-au făcut. Mulți erau”. 

Sabin Ilie, dezvăluiri despre încă un blat din fotbalul românesc

Mihai Stoica, atac dur la autorităţi pentru închiderea Arenei Naţionale: “Metallica nu are...
Fanatik
Mihai Stoica, atac dur la autorităţi pentru închiderea Arenei Naţionale: “Metallica nu are nevoie de gazon să facă sprinturi!”
FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: “Acum sunt ei...
Fanatik
FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: “Acum sunt ei în genunchi! Poate n-ar trebui să îţi baţi joc de adversari”
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se...
Fanatik
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
BREAKING | E gata: Gică Hagi și-a dat acordul să semneze! Când va...
iamsport.ro
BREAKING | E gata: Gică Hagi și-a dat acordul să semneze! Când va fi prezentat oficial
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!