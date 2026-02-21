Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sabin Ilie, dialog fabulos în direct cu Sorin Cârțu: „Ai grijă cu fiul tău, e bombă, e peste tine și Adrian” / „O să-i zică vreodată Hagi ‘bravo’?”. Exclusiv

Bogdan Ilie este băiatul lui Sabin Ilie (50 de ani) și nepotul „Cobrei” Adrian Ilie (51 de ani). Poreclit „Bombiță”, puștiul a primit laude de la Sorin Cârțu, în direct la Fanatik SuperLiga
Cristian Măciucă
21.02.2026
Sabin Ilie și Sorin Cârțu au avut un dialog fabulos în direct la FANATIK SUPERLIGA. Președintele de onoare al Universității Craiova a vorbit la superlativ despre Bogdan Ilie (15 ani), fiul lui Sabin și nepotul lui Adi Ilie.

Sorin Cârțu și Sabin Ilie, dialog spectaculos. „Bombiță”, mărul discordiei

Oltenii s-au „încins” în studioul FANATIK SUPERLIGA. Sorin Cârțu a intervenit prin Skype și a purtat un dialog fabulos cu Sabin Ilie, cel al cărui băiat, Bogdan, zis „Bombiță”, face spectacol la Academia Hagi.

Sorin Cârțu: „Băi, tu ai grijă cu fiul tău, e bombă. Dar să îl crești bine, să-l ții departe de tentații, de vicii. E peste tine și peste Adrian. E calitate”.

Sabin Ilie: „E un copil cuminte. Dar măcar să îi învăț pe alții ce nu am făcut eu”.

Sorin Cârțu: „Bravo, bravo. Tu să fii exemplul ăla negativ: nu fii ca mine! Și când pui mâna pe bani, ține de bani”. 

Sabin Ilie: „Adică eu nu am făcut nimic, nea Sorin?”.

Sorin Cârțu: „Ba da, mă. Păi ai fost la Fenerbahce, ai fost la Valencia. Ai dat puțin la ce calitate ai avut”.

Sabin Ilie: „Fiecare cu norocul lui în viață”.

Sorin Cârțu: „Nu e norocul. Tu ai avut soartă bună, destinul ți l-ai făcut prost”.

Sabin Ilie: „Ce să fac, să îl dau pe Hagi afară? Am jucat într-o perioadă în care fotbalul românesc avea jucători incredibil de mari”.

Sorin Cârțu: „Tu ai avut calități mari. Tu trebuia doar să fii cuminte și cu minte. Atât”.

Sabin Ilie: „Eu am fost foarte cuminte, să știți. Pentru că talentul devine inutil, dacă nu există muncă și minte. Dumneavoastră mă cunoașteți personal. Ce am făcut? Nu m-a văzut nimeni băut, nu m-a văzut nimeni în discoteci. Mi-am văzut de treaba mea. Dar poate am deranjat pe cineva”.

Sorin Cârțu: „S-a indus această impresie pentru că tu ai fost la niște echipe foarte bune și trebuia să exploatezi mai mult situația asta. Ai fost în fotbalul profesionist. Trebuia să joci mult acolo și să revii în România pe la 35 de ani”

Sabin Ilie: „Unde ați fost antrenor, contra mea, ce s-a întâmplat?”.

Sorin Cârțu: „Pe mine ai avut tu mereu oftică. Că nu te-am luat la Universitatea Craiova”.

Bogdan Ilie face senzație la juniorii Farului

Toamna trecută, puștiul lui Sabin a făcut senzație într-un meci al Farului U16, atunci când a înscris de patru ori în Liga Elitelor. Unul dintre goluri i-ar face invidioși pe „Hagi”, Messi și Ronaldinho.

„E prematur să vorbim. E un copil cuminte. El a înțeles principiile de bază ale fotbalului, ale sportului. De la 13 ani și jumătate e la Academia lui Hagi. E în cantonament, ca un mic soldățel. Cazare, masă, antrenament”, a mai spus Sabin Ilie.

Sabin Ilie a fost apoi întrebat de Marius Mitran „Hagi ce zice?”.

„O să-i zică vreodată Hagi ‘bravo’? Eu nu am vorbit cu Gică. Mai mult vorbește fratele meu. El nici nu a știut că Bogdan e la Academie. După câteva luni a aflat. M-am dus să îl văd la echipa națională și nea Mihai Stoichiță m-a întrebat ce fac. Și i-am zis Am venit să te văd pe matale! Să nu îmi spui că e băiatul tău aici. Ba da.

E la început de drum, acum mă bucur pentru ei că sunt în turneu în Cipru au bătut Țara Galilor. Mă bucur că are de unde să învețe. El a făcut 15 ani pe 1 decembrie”, a conchis Sabin Ilie.

