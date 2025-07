Sabin Ilie, povești uluitoare despre cariera de jucător în China. „M-aș întoarce mâine. Am câștigat 1 milion de euro”

Sabin Ilie, fost atacant la Steaua, Rapid și Valencia, a oferit, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, detalii interesante despre pe care i-a petrecut în China.

Fostul vârf a fost cucerit de stilul de viață din China, țară în care a spus că s-ar întoarce oricând. În plus, perioada respectivă a fost pentru el una prosperă. Într-un an, Ilie a câștigat doar din salariu un milion de euro.

„Mie mi-a plăcut foarte mult. D-aia am și stat cinci ani. Au fost ultimii cinci ani din cariera mea. China e America, ce să mai vorbim?! E vis, nu mai e ca acum 25 de ani. M-au frapat modul de viață, disciplina. Ei dacă fac un lucru îl fac cu tot devotamentul.

Inclusiv fotbalul, dragostea față de fotbalul pe care îl au acum în ultimii 25-30 de ani. Mi-a plăcut totul. Au altă mentalitate, altă cultură. Sunt așa genul de om căruia îi place să învețe. De asta am stat cinci ani.

Lăutari nu au decât în chineză pentru cine înțelege. Viața e ca în România, în Europa și peste tot. Dimpotrivă, în fiecare miercuri ieșeam în oraș cu echipa noi străinii, cu tot cu antrenor. Nu găsești șerpi peste tot să mănânci. Am înțeles că prietenul meu Falemi a mâncat. E foarte bun!

Sabin Ilie: „A fost o perioadă scurtă a vieții mele în care am muncit șase luni degeaba”

În primul an, când am plecat de la Rapid la Changchun Yatai, am avut un milion de euro salariu pe an. După aceea ne mai dădea bonus 5.000 în afară de prima de joc, așa doar pentru participare la fiecare meci. Am pus banii la bancă, ca Caritas. Glumesc! Nu am jucat banii, că dacă îi jucam, nu mai aveam bani să fac nimic.

A fost o perioadă scurtă a vieții mele în care am muncit șase luni degeaba. Banii aceia, plus cei de la Valencia, s-au mai dus. Au crescut prețurile în România de atunci. M-aș întoarce oricând în China. Și Dan Petrescu mi-a zis. E foarte frumos să trăiești în China, în schimb antrenamentele sunt foarte tari, dure. Chiar a evoluat fotbalul chinez”, a declarat Sabin Ilie, invitat la ediția de .

