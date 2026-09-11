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Sabin Ilie l-a distrus pe Florin Lovin: „Mai citește 200 de cărți înainte să ai dialog cu MM!” De unde a pornit conflictul cu Baciu

Sabin Ilie sare în apărarea lui Marius Baciu. Antrenorul FCSB-ului e criticat non-stop de Florin Lovin, care a fost contrat, acum, de fostul atacant al roș-albaștrilor. De unde a pornit conflictul
Cristian Măciucă
11.09.2026 | 15:42
Sabin Ilie la distrus pe Florin Lovin Mai citeste 200 de carti inainte sa ai dialog cu MM De unde a pornit conflictul cu Baciu
EXCLUSIV FANATIK
Sabin Ilie l-a distrus pe Florin Lovin: „Mai citește 200 de cărți înainte să ai dialog cu MM!”. De unde a pornit conflictul cu Baciu: „Du-te, căcăciosule!” FOTO: Fanatik
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Florin Lovin (44 de ani) este, probabil, cel mai mare contestatar al lui Marius Baciu (51 de ani), din momentul în care antrenorul a preluat-o pe FCSB și până în prezent. Lovin nu ratează nicio ocazie să se ia de Baciu, iar, acum, în apărarea tehnicianului a sărit bunul său prieten Sabin Ilie (51 de ani).

Sabin Ilie îl apără pe Marius Baciu în fața lui Florin Lovin

Florin Lovin a vorbit în termeni duri despre Marius Baciu, pe care nu îl consideră potrivit pentru funcția de antrenor principal la FCSB. Chiar dacă tehnicianul nu i-a dat nicio replică „UEFAntasticului”, Sabin Ilie i-a luat apărarea prietenului său și a ținut să îi dea o replică pe măsură lui Lovin. Fostul atacant a amintit și de un episod în care a fost implicat și Mihai Stoica.

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„La fiecare emisiune la care se duce, problema lui numărul 1 e să îl dea afară pe Baciu, că Marius nu e de FCSB. Dar e problema lui Marius și a patronului. I-am zis să nu judece un om, dar văd că o ține pe a lui. Când îl văd, schimb. Îl învăța el, avea el un dialog cu MM… Păi tu ca să ai un dialog cu MM, domnul Lovin, pune mâna și mai citește vreo 200 de cărți, că tot nu o să îl ajungi vreodată pe MM. O ținea langa. Asta e răutate”, a declarat Sabin Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

De unde a pornit aversiunea lui Lovin față de Baciu

Florin Lovin îl antipatizează pe Marius Baciu încă din perioada în care juca la Concordia Chiajna, echipă pe care tehnicianul în vârstă de 51 de ani a pregătit-o în perioada aprilie-septembrie 2015. „La Chiajna, eu știu o discuție. Lui nu i-a convenit că Marius l-a lăsat în afara primilor 11. Și s-a dus la Marius să îi spună că lui nu i s-a întâmplat niciodată lucrul ăsta. Și i-a zis lui Marius că el se duce la primar și la președinte. Și atunci, Marius i-a zis ‘Căcăciosule, poți să te duci unde vrei’. Dar Marius nu l-a dat afară de la Chiajna. El a plecat.

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E problema antrenorului ce face Lovin? Bineînțeles că l-a dat primarul afară când a văzut cum pune problema. Nu vreau să fiu răutăcios sau să jignesc, dar mai are de învățat să se priceapă Lovin la fotbal. L-am urmărit la câteva emisiuni când era cu MM acolo, nu înțelegea nimeni nimic din ce vrea să spună. Eu i-am spus aici să nu judece un om fără să îl cunoască. Și el a zis că l-a dat afară.

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Nu l-a dat nimeni afară, că Marius nu are puterea să dea un jucător afară ca antrenor, indiferent unde s-ar duce. El a luat în campionat un galben, a fost suspendat la meciul de acasă și l-a băgat pe postul lui pe Vasile Maftei. A câștigat meciul cu Maftei închizător și Marius de principiu nu schimbă echipa. Și l-a lăsat în continuare să joace pe Vasile Maftei. Păi el e în măsură să meargă să îi ceară socoteală antrenorului?”, a adăugat fostul mare atacant.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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