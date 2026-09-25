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„Naționala României e ca programul Rabla!”. Sabin Ilie, replică virală în direct înaintea partidei cu Suedia

Sabin Ilie s-a arătat extrem de nedumerit de modul în care arată lotul României pentru Liga Națiunilor. Fostul mare atacant a spus, înainte de meciul cu Suedia, că „naționala e ca programul Rabla”.
Adrian Baciu
25.09.2026 | 17:30
Nationala Romaniei e ca programul Rabla Sabin Ilie replica virala in direct inaintea partidei cu Suedia
EXCLUSIV FANATIK
Sabin Ilie spune că naționala României e un fel de „programul Rabla”. Sursa foto: colaj Fanatik
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Sabin Ilie (51 de ani), unul dintre cei mai mari atacanți ai României, fost golgheter al Stelei, și-a spus extrem de direct părerea despre lotul României convocat de Gică Hagi pentru meciurile din Liga Națiunilor. Înainte de debutul din Suedia al „tricolorilor”, acesta a spus, la FANATIK SUPERLIGA, că „Naționala României e ca programul Rabla”. Ce argumente a adus în acest sens.

Sabin Ilie nu a înțeles unele decizii ale lui Gică Hagi: „Când l-a convocat pe Drăguș am rămas uimit!”

Vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, România debutează în noua ediție a Ligii Națiunilor pe terenul Suediei, într-o grupă din Liga B a Nations League în care se mai află Polonia și Bosnia & Herțegovina. Este primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi (61 de ani) în noul mandat de selecționer, după amicalele cu Georgia 1-1 și Țara Galilor 2-1.

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La FANATIK SUPERLIGA s-a făcut o radiografie generală a lotului de 32 de jucători pe care Gică Hagi l-a convocat pentru cele patru meciuri din această „fereastră” FIFA. Sabin Ilie, în prezent analist FANATIK, și-a exprimat public uimirea față de unele decizii ale „Regelui”. A început prin a spune că nu a înțeles convocarea lui Denis Drăguș.

Înainte de a se accidenta în meciul U Craiova – FCSB 5-0, din etapa a 10-a a SuperLigii, atacantul roș-albaștrilor era pe lista inițială cu 33 de convocați. Evident, a dispărut de acolo din pricina stării sale medicale. Sabin Ilie l-a criticat pe Hagi pentru măsura de a apela la Drăguș: „Când l-a convocat pe Drăguș la națională am rămas pur și simplu uimit.

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Tu poți să chemi la echipa națională un jucător care nu joacă un meci oficial din februarie? (n.r. a jucat ultima oară în luna mai, în Turcia, cu excepția minutelor la FCSB) Nu ai cum. S-a zis că noi mergem la bătaie. Nu, noi în ultima perioadă mergem să luăm bătaie și bătaie ca lumea”, spune fostul mare atacant al fotbalului românesc.

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De ce a catalogat Sabin Ilie naționala Românie ca fiind un fel de „programul Rabla”

Același Sabin Ilie a avut o replică virală atunci când a caracterizat actuala primă reprezentativă a României. Acesta a spus, la FANATIK SUPERLIGA, că „Naționala României e ca programul Rabla”. Ca argumente a adus situația mai multor jucători din lotul lui Gică Hagi, care mai mereu sunt rezerve sau rezerve neutilizate pe la echipelor lor de club din Europa.

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„(n.r. Cum arată naționala?) Naționala României e ca programul Rabla. Acolo suntem. Mulți nu joacă la echipele lor. Uite, ca exemplu, Dennis Man, care nu joacă la echipa lui”, spune Sabin Ilie. Statistica lui Man în Eredivisie este teribilă: 5 meciuri la rând fără niciun minut. Ultima sa prezență pe teren: 23 august, 14 minute, într-un PSV – Groningen 5-1.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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