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Sabin Ilie și Gigi Mustață s-au încins în direct: „Gigi a făcut schimbările ca să nu câștige FCSB” / „Cu Reghe va fi altceva. Își asumă”

Sabin Ilie şi Gigi Mustaţă s-au contract în direct pe tema schimbărilor făcute de Gigi Becali. Fostul fotbalist e de părere că Gigi Becali nu se va schimba după venirea lui Reghe şi va dicta, în continuare, schimbările.
Marian Popovici
09.10.2026 | 07:00
Sabin Ilie si Gigi Mustata sau incins in direct Gigi a facut schimbarile ca sa nu castige FCSB Cu Reghe va fi altceva Isi asuma
EXCLUSIV FANATIK
Sabin Ilie și Gigi Mustață s-au încins în direct: „Gigi a făcut schimbările ca să nu câștige FCSB” / „Cu Reghe va fi altceva. Își asumă”. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB intră în era Laurenţiu Reghecampf, care va începe sâmbătă al treilea mandat pe banca roş-albaştrilor. Antrenorul vine într-un moment foarte dificil, în care echipa este în afara play-off-ului şi vine după un punct câştigat în ultimele cinci etape.

Sabin Ilie şi Gigi Mustaţă, dialog încins în direct: „Gigi o să facă schimbările” / „Nu mai e aşa”

Sabin Ilie şi Gheorghe Mustaţă au avut un dialog încins în direct la FANATIK SUPERLIGA. Fostul atacant nu crede că situaţia schimbărilor făcute de patron se va modifica şi a fost ironic când a venit vorba de „familia” pe care o creează Reghe:

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Gheorghe Mustaţă: Sâmbătă vom fi alături de echipă, Reghe are nevoie de susţinerea noastră şi jucătorii la fel. Trebuie să fim cu toţii o echipă. Nu numai ei, să fie echipă şi cu noi. Mă deranjează ca derby-ul cu Rapid a fost mutat luni seara. Dacă era în weekend, era sold-out. Luni noapte ajunge omul la 01:00 acasă. 

Sabin Ilie: Nu vin doar pentru prima repriză, că începe Gigi să facă schimbările şi spune că pentru o repriză nu vine. Aşa mă gândesc eu, nu că se duc la muncă. 

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Mustaţă: Nu mai e aşa…

Ilie: De ce crezi că o să schimbi tu asta? 

Mustaţă: Eu zic că dacă echipa merge, nu mai ai cum să mai schimbi.

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Sabin Ilie, ironic: „Gigi a făcut schimbările să nu câştige FCSB” / „Nu se mai fac greşelile astea, Sabine”

Ilie: Cum să nu schimbi? Cu Petrolul conduceaţi cu 2-1 la pauză şi a făcut în aşa fel încât să se încheie cum s-a terminat (n.r. 2-2). Gigi a făcut schimbările să nu câştige FCSB. 

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Mustaţă: Nu cred că se mai fac greşelile astea, Sabine.

Ilie: N-a fost o greşeală. A fost intenţionat ca să nu câştigaţi. Nu ştiu cine scoate cei mai buni jucători din echipă… Iubesc clubul ăsta cu tot sufletul şi mă doare când văd. Spuneai de Reghe şi de familie. Staţi un pic, că n-aţi avut meciuri oficiale. O să vedeţi atunci familie, cum v-o distruge imediat… 

Mustaţă: Nu trebuie să gândeşti aşa… 

Sabin Ilie, soluţia salvatoare la FCSB: „Să facă nea Gigi schimbările în primele 10 minute”

Ilie: Mă pun în postura lor. Dacă mă scoate Gigi o dată, mă scoate încă o dată, dau trei goluri şi mă scoate iar… Eu n-aş mai veni, nu aş mai juca şi nu m-aş mai antrena.

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Mustaţă: Da, dar când ai venit aici, ai ştiut unde vii? 

Ilie: Corect. Ar trebui să schimbaţi strategia. Să facă nea Gigi schimbările în primele 10 minute că apoi nu mai aveţi probleme. Pe bune, sincer: Bre, nea Gigi, fă şi tu schimbările în primele 10 minute. 

Mustaţă: Eu spun că e cu totul altceva acum. E părerea mea. 

Ilie: Este greu, greu de crezut că nu se va mai băga prin minutul 50. Că atunci fierbe.

Sabin Ilie și Gigi Mustață s-au încins în direct: „Gigi a făcut schimbările ca să nu câștige FCSB” / „Cu Reghe va fi altceva. Își asumă”

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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