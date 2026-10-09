Sabin Ilie și Gigi Mustață s-au încins în direct: „Gigi a făcut schimbările ca să nu câștige FCSB” / „Cu Reghe va fi altceva. Își asumă”

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FCSB intră în , care va începe sâmbătă al treilea mandat pe banca roş-albaştrilor. Antrenorul vine într-un moment foarte dificil, în care echipa este în afara play-off-ului şi vine după un punct câştigat în ultimele cinci etape.

Sabin Ilie şi Gigi Mustaţă, dialog încins în direct: „Gigi o să facă schimbările” / „Nu mai e aşa”

Sabin Ilie şi Gheorghe Mustaţă au avut un dialog încins în direct la FANATIK SUPERLIGA. Fostul atacant nu crede că situaţia schimbărilor făcute de patron se va modifica şi a fost ironic când a venit vorba de „familia” pe care o creează Reghe:

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Gheorghe Mustaţă: Sâmbătă vom fi alături de echipă, Reghe are nevoie de susţinerea noastră şi jucătorii la fel. Trebuie să fim cu toţii o echipă. Nu numai ei, să fie echipă şi cu noi. Mă deranjează ca derby-ul cu Rapid a fost mutat luni seara. Dacă era în weekend, era sold-out. Luni noapte ajunge omul la 01:00 acasă.

Sabin Ilie: Nu vin doar pentru prima repriză, că începe Gigi să facă schimbările şi spune că pentru o repriză nu vine. Aşa mă gândesc eu, nu că se duc la muncă.

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Mustaţă: Nu mai e aşa…

Ilie: De ce crezi că o să schimbi tu asta?

Mustaţă: Eu zic că dacă echipa merge, nu mai ai cum să mai schimbi.

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Sabin Ilie, ironic: „Gigi a făcut schimbările să nu câştige FCSB” / „Nu se mai fac greşelile astea, Sabine”

Ilie: Cum să nu schimbi? Cu Petrolul conduceaţi cu 2-1 la pauză şi a făcut în aşa fel încât (n.r. 2-2). Gigi a făcut schimbările să nu câştige FCSB.

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Mustaţă: Nu cred că se mai fac greşelile astea, Sabine.

Ilie: N-a fost o greşeală. A fost intenţionat ca să nu câştigaţi. Nu ştiu cine scoate cei mai buni jucători din echipă… Iubesc clubul ăsta cu tot sufletul şi mă doare când văd. Spuneai de Reghe şi de familie. Staţi un pic, că n-aţi avut meciuri oficiale. O să vedeţi atunci familie, cum v-o distruge imediat…

Mustaţă: Nu trebuie să gândeşti aşa…

Sabin Ilie, soluţia salvatoare la FCSB: „Să facă nea Gigi schimbările în primele 10 minute”

Ilie: Mă pun în postura lor. Dacă mă scoate Gigi o dată, mă scoate încă o dată, dau trei goluri şi mă scoate iar… Eu n-aş mai veni, nu aş mai juca şi nu m-aş mai antrena.

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Mustaţă: Da, dar când ai venit aici, ai ştiut unde vii?

Ilie: Corect. Ar trebui să schimbaţi strategia. Să facă nea Gigi schimbările în primele 10 minute că apoi nu mai aveţi probleme. Pe bune, sincer: Bre, nea Gigi, fă şi tu schimbările în primele 10 minute.

Mustaţă: Eu spun că e cu totul altceva acum. E părerea mea.

Ilie: Este greu, greu de crezut că nu se va mai băga prin minutul 50. Că atunci fierbe.