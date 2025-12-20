Sabin Ilie și Robert Niță, amintiri fabuloase din perioada Dan Petrescu la Rapid. „Era un killer!”. Poză de colecție

ADVERTISEMENT

Robert Niță și Sabin Ilie, analiștii FANATIK SUPERLIGA, au fost coechipieri în atacul Rapidului în urmă cu mai bine de 20 de ani. Iar în cadrul emisiunii, moderatorul Cristi Coste le-a pregătit o surpriză: o fotografie de prezentare a lotului, cu ei doi așezați unul lângă celălalt.

Poză de colecție cu Robert Niță și Sabin Ilie la Rapidul antrenat de Dan Petrescu

„O poză cu Robert Niță și Sabin Ilie unul lângă celălalt, la Rapid, în februarie 2004. Erați frumoși și slăbuți, acum sunteți frumoși și grăsuți”, i-a tachinat Cristi Coste.

„Slabi la fizic”, a completat Robert Niță, înainte de a trece în revista oamenii din fotografie.

Pe rândul de jos, de la stânga la dreapta: Valeriu Bordeianu, Ciprian Vasilache, Cornel Buta, portarii Radu Sărdescu, Elimian Dolha și Andrian Bogdan, SABIN ILIE, ROBERT NIȚĂ și Ionuț Stancu.

Pe rândul din mijloc: Florin Tene (antrenor cu protarii), Florin Șoavă, Ionuț Rada, Noureddine Ziyati, antrenorii Marian Rada (secund), Dan Petrescu și Cezar Zamfir (secund), Manuel Godfroid, Victoraș Iacob și Ferdinando Hippoliti (preparator fizic).

Iar pe rândul de sus: doctorul Dumitru, Vasile Maftei, Valentin Bădoi, Daniel Niculae, Marius Măldărășanu, Vali Negru, Dănuț Perjă, George Galamaz și Robert Ilyeș.

Pe cine a vrut Robert Niță lângă el în poză

Sabin Ilie a povestit un moment inedit din momentul în care s-a făcut poza respectivă. „Hai să-ți mai spun ceva, că mi-aduc aminte de atunci. Știi ce a zis Robert? ‘Nu mă interesează cine stă în stânga mea. Pe mine mă interesează cine stă în dreapta mea!’. Ai văzut ce pase îți dădeam…”, a povestit fostul atacant al Rapidului.

Amintiri cu killerul de la Rapid. Cine i-a chinuit cu antrenamentele pe Robert Niță și Sabin Ilie

Parcurgând oamenii din fotografie rând pe rând, Robert Niță și-a adus aminte și de preparatorul fizic de atunci al echipei, italianul Ferdinando Hippoliti. Cel care, ulterior, avea să colaboreze foarte bine și cu Olăroiu la Poli Timișoara (2005), Steaua (2006-2007) și JS Suning din China (2018-2021).

„Ah, și ăla știi cine e? Un killer, ăla care stă în spatele lui Ionuț Stancu, în dreapta sus. Hippoliti. Cu trening de prezentare, preparatorul fizic al lui Dan Petrescu. Un fost săritor în înălțime, parcă era. N-am văzut în viața mea! Ce făcea băiatul ăsta la încălzire, cu domnul Hizo făceam tot antrenamentul și perioada de pregătire la munte. Și domnul Hizo era recunoscut pentru duritatea antrenamentelor fizice.

Omul, Doamne-Dumnezeule, făceam câte trei ore antrenament la Pro Rapid. Era încă domnul Copos, construise o rampă, să alergăm în pantă. Eram cu radare puse pe terenul sintetic…”, și-a amintit Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Cum arătau antrenamentele cu Viorel Hizo

Și dacă discuția tot a alunecat spre antrenamentele pe care le făcea Viorel Hizo, Marian Aliuță a dezvăluit cum se desfășurau acestea: „Nea Viorel făcea cu primul 11 și restul… Era cea mai mare greșeală”.

„Știi cum începeam cu domnul Hizo? Mergeam în colțul terenului toată echipa. Tot lotul, 20 și ceva. Și începea: Dolha, Maftei, Șoavă, Bordeianu și… și zicea ultimul atacant. Plecau pe rând, lăsa câte 4-5 metri între ei și îl zicea pe următorul și tot așa. Când spunea al 11-lea jucător, se uita, îi număra, se uita în spate, se întorcea și zicea ‘Restul… luați-o invers!’. Știai de luni că sâmbătă e cam greu să prinzi echipa. Doar dacă se mai accidenta vreunul”, l-a completat Robert Niță pe colegul său de platou.

„Ceilalți nu se pregăteau. Mental, nu era corect”, a încheiat Aliuță.

Robert Niță, amintire haioasă cu Viorel Hizo antrenor: „Niiiițăăă, unde stai, bă?”

și a povestit ce a pățit el însuși cu Viorel Hizo. Într-o săptămână de antrenamente în care nu se regăsea printre titulari.

„Am prins o dată cu domnul Hizo… Făceam antrenamente așa cum ți-am spus. Și, de multe ori, când lucra tactic sau făcea fazele fixe cu primii 11, pe ceilalți îi trimitea pe un teren în spate să facă altfel de antrenament cu domnul Rada. Știu că n-am fost în primii 11 la un moment dat. Și, vineri, înainte de meci cu o zi, eram pe terenul doi cu Marian Rada.

Până la terenul doi erau două perdele de plopi, înalte de vreo 20 de metri, și o alee. Doar îl auzeai pe domnul Hizo, nici nu puteai să tragi cu ochiul. Și îl aud că strigă ‘Mariane, Mariane!’. ‘Da, nea Vio, da’. ‘Trimite-l pe Niță!’. M-am dus acolo, mai erau 7 minute din antrenament, 5 minute, am mai prins mai nimic.

Și sâmbătă, la meci, am avut corner în minutul 3. Și am auzit ‘Niiițăăăăă, unde stai, bă?’. Știi cum se auzea? Avea o putere în voce… Am lăsat să se bată cornerul și m-am dus la bancă și zic ‘Nea Vio, nu știu’. ‘Ești… Cum să nu știi? Credeam că ești băiat deștept’. Zic ‘Nea Vio, am făcut antrenament acolo, cu Marian Rada’. ‘Ah! Da, da, da… Du-te pe scurt tot timpul’. ‘Gata, nea Vio, am înțeles!’”, a povestit amuzat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.