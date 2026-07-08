Sabotaj împotriva Franței!? Decizia dubioasă luată de FIFA înaintea sfertului cu Maroc

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Franța și Argentina sunt văzute ca principalele favorite la calificarea în finala Cupei Mondiale 2026. În aceste condiții, o decizie luată de FIFA înaintea partidei pe care reprezentativa ”cocoșului galic” o va avea cu Maroc, în sferturile de finală, ridică mari semne de întrebare.

Decizia FIFA pentru Franța – Maroc care lasă loc de interpretări

Pentru marele duel dintre Franța și Maroc, programat joi seară, 9 iulie, de la ora 23:00, pe Gillette Stadium din Boston, forul mondial a ales să delege o brigadă de arbitri din Argentina, cu Facundo Tello (44 de ani) la centru.

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Acesta va fi ajutat de compatrioții săi Juan Pablo Belatti și Gabriel Chade ca arbitri asistenți, Dario Herrera ca al patrulea oficial și Christian Navarro ca arbitru asistent video. Delegarea brigăzii argentiniene este privită cu mult scepticism în Franța.

The match officials for match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom)

Tello este la al treilea meci de la acest turneul final, după ce în faza grupelor s-a aflat la centru în Canada – Bosnia Herțegovina 1-1 și Coreea de Sud – Africa de Sud 0-1. El a condus partide și la Mondialul de acum patru ani, din Qatar, cel mai important fiind sfertul de finală Portugalia – Maroc 0-1.

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Vrea FIFA ca Argentina să câștige un nou titlu mondial?

Ținând cont că trupa lui Didier Deschamps se anunță poate cel mai tare adversar pe care Argentina l-ar putea avea la Cupa Mondială 2026, delegarea lui Facundo Tello la întâlnirea Franța – Maroc este una cel puțin neașteptată.

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De altfel, FIFA a fost acuzată că face jocurile ca sud-americanii să-și apere trofeul câștigat în urmă cu patru ani. Pornind de la culoarul creat Argentinei, cu o grupă lejeră și apoi un traseu de pe care au lipsit marile forțe Franța și Spania, și până la , fanii teoriei conspirației spun clar că totul e aranjat pentru Argentina.

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Formația pregătită de Lionel Scaloni și a ajuns la opt lovituri de la 11 metri dictate în favoarea sa la ultimele 12 partide jucate la Cupa Mondială.

Egiptenii, acuzații dure după înfrângerea cu Argentina

Egiptul a avut 2-0 în fața Argentinei până aproape de finalul jocului, însă s-au văzut învinși cu 3-2 într-un meci fabulos. La final, atacantul Mostafa Ziko s-a arătat indignat de arbitrajul francezului Francois Letexier și .

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”Felicitări Argentinei pentru titlul mondial! Turneul a fost aranjat, nu aveau nevoie de nimic în plus. Arbitrul a fost nedrept, nedrept, nedrept, nedrept! Am făcut un meci extraordinar împotriva campioanei mondiale, dar arbitrul Francois Letexier a fost clar părtinitor încă de la începutul meciului. A încercat constant să ne oprească și a vrut să ne neutralizeze pe teren.

Vreau să le cer scuze fanilor, am făcut tot ce a ținut de noi pentru a câștiga, dar după cum puteți vedea arbitrul a fost de partea lor astăzi. Felicitări încă o dată Argentinei pentru câștigarea Cupei Mondiale, pentru că este clar că este plănuit ca ei să câștige”, a declarat Ziko.