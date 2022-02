Sabrina de la Mireasa, dezvăluiri dureroase. Ce a putut să-i facă fostul iubit

Sabrina, una dintre concurentele sezonului 5 Mireasa, a făcut dezvăluiri despre fosta relație. Tânăra a fost marcată de o întâmplare traumatizantă la momentul respectiv.

Blondina a ajuns la psiholog după ce a avut o relație toxică, despre care a povestit în cadrul show-ului matrimonial.

Andrei Perneș și Sabrina formează un cuplu. Deși a fost respins de mai multe ori, tânărul a încercat să se apropie de concurentă până când aceasta s-a îndrăgostit de el.

Sabrina de la Mireasa, dezvăluiri dureroase despre fosta relație

Sabrina a dezvăluit cum obișnuia să o trateze fostul ei partener, cu care a avut o relație de câțiva ani. Bărbatul cu care a fost împreună avea un comportament violent și a ajuns să o manipuleze și să facă numai scandaluri.

și-a amintit de o întâmplare traumatizantă din acea relație. Fostul ei iubit a aruncat cu toporul după ea într-o noapte. Cei doi aveau des parte de certuri, iar tânăra chiar a ajuns să fie încuiată pe dinafară pentru el.

Sabrina încearcă să-și recapete încrederea în bărbați și speră să nu mai treacă vreodată printr-o astfel de situație.

“Mă manipula, mă făcea să mă simt urâtă, mă înjosea, mă manipula. A aruncat cu toporul în miez de noapte după mine. Am fugit de acasă pentru el, am plecat în Italia fără ca ei mei să știe. Acolo mi-am dat seama că nu este ok situația.

Am avut acolo un show d-ăla, m-a încuiat în afara camerei, nu mă mai lăsa să intru și din astea. Scandal mare și acolo. Era manipulare la mijloc, nu știu cu ce.

Vreau să cred că oamenii nu sunt ca el și sunt diferiți. Am fost la psiholog, eu de asta nu accept să țipe sau urle cineva la mine. La părinți îmi era rușine să le zic, cum să-i zic lui tata”, a povestit Sabrina la .

Sabrina și Perneș sunt împreună

Sabrina și au avut o discuție la cină, iar tânărul i-a explicat că nu este violent și că nu trebuie să se teamă de el.

Concurenta a realizat că nu ar fi trebuit să-l îndepărteze pe Perneș și că lucrurile merg chiar bine între ei.

“Poate am făcut o greșeală, am dat cu piciorul unei cunoașteri sau relații, de care m-aș fi putut bucura.

Nu cred că aș putea avea ceva cu cineva din casă. Nu am simțit cu nimeni din casă ce am simțit cu Perneș.”, a declarat aceasta, potrivit .