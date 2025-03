Sabrina de la Mireasa, postare dureroasă la o lună de la moartea lui Andrei Perneș. Ce a făcut tânăra

Una dintre fostele concurentele ale emisiunii matrimoniale Mireasa, Sabrina Imbrea, a făcut o la o lună de la moartea lui Andrei Perneș. Ce a făcut tânăra în memoria fostului partener de viață.

Gestul făcut de Sabrina de la Mireasa la o lună de la decesul lui Andrei Perneș

Sabrina de la Mireasa a făcut un gest neașteptat la o lună de la . Tânărul a murit într-un accident rutier, dar nu a fost uitat de persoanele apropiate, așa cum este și fosta participantă de la Antena 1.

Fosta concurentă a show-ului moderat de Simona Gherghe a distribuit o fotografie emoționantă pe rețelele de socializare. În aceasta apare fostul soț, într-un cadru montan, din perioada în care formau un cuplu.

Poza a fost închisă la culoare pentru a păstra regretul pentru moartea fulgerătoare a fostului participant de la Mireasa. Cel mai probabil Sabrina nu a reușit să depășească momentul nefericit și îl poartă în gândurile sale pe Andrei Perneș.

Mesajul emoționant transmis de Sabrina

Sabrina suferă după moartea lui Andrei Perneș, care a însemnat foarte mult pentru ea. Tânăra a dat de înțeles acest lucru prin intermediul unui mesaj pe care l-a postat pe social media, la scurt timp după decesul fostului iubit.

„Sunt oameni, dar nu e nimeni Perneș. Sunt oameni, dar nu sunt el. Nu ai cum să fii ok. Nu mi se pare ok să trăiești, cumva, când el nu mai e. Nimic nu e ok. Nu ai cum să zici că e ok, trăim după.

Nu, nu trăim după. După el nu mai trăiești. Înveți să trăiești fără el, dar nu, nu ai cum. Numai dacă ai trăit cu el și ai fost cu el poți să înțelegi ce zic eu. Trebuie să înveți să trăiești fără cineva care a fost prezent non stop cu tine în ultimii ani.

Nu ai cum să îl ștergi, nu ai cum să zici că s-a dus. Nu știi cum să înveți să trăiești fără un om care ți-a fost prezent în ultimii trei ani. Cum îl ștergi din viața ta?”, a declarat Sabrina, într-un videoclip de pe TikTok, relatează .