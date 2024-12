Sabrina de la Mireasa, sezonul 7, a amânat nunta cu Dima. Care a fost motivul deciziei

Sabrina și Dima, foști concurenți de la Mireasa, sezonul 7, au amânat nunta. Tânăra a explicat de ce au fost nevoiți să ia o asemenea decizie radicală.

De ce Sabrina și Dima de la Mireasa, sezonul 7, au amânat nunta

După ce a participat la , Sabrina s-a căsătorit cu partenerul ei, Dima. Cei doi au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din casă, iar anul trecut s-au cununat civil.

ADVERTISEMENT

Cei doi foști concurenți au amânat, însă, data cununiei religioase și a nunții. Inițial, marele eveniment ar fi trebuit să aibă loc anul acesta.

Sabrina a explicat motivul pentru care ea și soțul ei au fost nevoiți să ia această decizie. Formația pe care și-au dorit-o la nuntă, dar și locația, nu erau disponibile, așa că au decis să schimbe data evenimentului.

ADVERTISEMENT

Foștii concurenți de la Antena 1 au vrut ca la nuntă să le cânte Leo de la Roșiori și au făcut contractul cu mai bine de doi ani înainte.

“Am făcut cununia civilă anul trecut, și cununia religioasă o să o facem anul viitor. (…) Având în vedere că am făcut cununia civilă nu ne-am grăbit neapărat să facem și nunta religioasă, să fie un must have, și am vrut inițial să facem în 2024, dar formația pe care ne-am dorit-o și locația nu erau disponibile. Leo de la Roșiori. Am făcut contractul cu 2 ani și o lună înainte”, a declarat Sabrina la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Sabrina despre participarea la Mireasa

a fost una benefică pentru Sabrina. Ea și partenerul ei au petrecut cinci luni în casăm perioadă în care s-au întâmplat multe.

Pentru amândoi, a fost o experiență care i-a ajutat deoarece au avut suficient timp de petrecut unul în preajma celuilalt.

ADVERTISEMENT

“Ce pot să spun despre această experiență este că te sudează foarte bine pentru că este o experiență destul de lungă.

Noi am stat în casa Mireasa 5 luni. Treci de la agonie la extaz, treci prin foarte multe situații, prin foarte multe stări, e cu de toate. (…)

E mai greu pentru că ești închis, dar cred că asta este cheia, pentru că te concentrezi mai mult asupra partenerului sau partenerei tale pentru că nu ai altceva de făcut. (…) Cazul nostru a fost unul fericit și sunt foarte bucuroasă pentru asta”, a mai spus tânăra.