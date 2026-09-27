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România a avut trei reprezentante calificate în finalele Cupei Mondiale Challenge de gimnastică artistică de la Paris. Sabrina Maneca Voinea, Adelina Ionescu și Maria Ceplinschi au ajuns în lupta pentru medalii în Accor Arena, la ultima etapă a circuitului din 2026.

România, trei reprezentante în finale la Cupa Mondială Challenge de la Paris

Două dintre gimnastele românce au intrat deja în concurs la Cupa Mondială Challenge. Adelina Ionescu a fost foarte aproape de podium și a încheiat finala de la sărituri pe locul 4, în timp ce Sabrina Maneca Voinea s-a clasat pe poziția a 7-a. România mai are însă o reprezentantă în lupta pentru medalii. Maria „Mara” Ceplinschi va evolua în finala de la sol, după ce a obținut 12,800 în calificări și al șaptelea punctaj.

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Cine este Sabrina Voinea. A fost la un pas de medalie la Jocurile Olimpice de la Paris

dintre cele trei gimnaste române prezente în finalele de la Paris. S-a născut în 2007, la Constanța, și are 19 ani. Este legitimată la CSM Constanța și este pregătită de mama sa, Camelia Voinea, și de Cristian Moldovan. Camelia Voinea a făcut parte din echipa României care a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Seul, în 1988.

Sabrina și-a făcut debutul internațional la senioare în 2023 și a ajuns rapid între cele mai importante gimnaste ale României. La Campionatele Mondiale din 2023, de la Antwerp, s-a clasat pe locul 4 în finala de la sol.

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românca a terminat din nou pe locul 4 la sol, cu 13,700. A mai fost a opta în finala de la bârnă și a făcut parte din echipa României care a ocupat locul 7. Sabrina are amintiri frumoase și de la Cupa Mondială Challenge de la Paris. În 2025 s-a impus în finala de la sol, cu nota 13,800. La ediția din acest an a prins finala de la sărituri, pe care a încheiat-o pe poziția a 7-a.

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Cine este Adelina Ionescu. La doar 16 ani, a ratat de puțin podiumul la Paris

Tânăra gimnastă începe să își facă loc în circuitul internațional al senioarelor. În 2026 a concurat la World Challenge Cup de la Varna, unde s-a calificat în finala de la sărituri și a terminat concursul pe locul 5, cu media 13,066.

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La Paris, Adelina a reușit să facă un pas în plus. Românca a prins ultimul loc calificabil în finala de la sărituri, iar duminică a urcat până pe locul 4, fiind foarte aproape de prima sa medalie importantă la acest nivel. Rezultatele din 2026 confirmă progresul rapid al sportivei: locul 5 la Varna și locul 4 la Paris, ambele în proba de sărituri.

Cine este Maria Ceplinschi. Finalistă la Campionatele Mondiale

Maria Ceplinschi, cunoscută și ca „Mara”, s-a născut în 2005, la Constanța, și are 20 de ani. Este legitimată la CS Farul Constanța, iar la club este pregătită de Carmen Traicu. Ceplinschi are deja experiența marilor competiții internaționale. În 2021, la Campionatele Mondiale de la Kitakyushu, a reușit să ajungă în finala de la sol, unde a ocupat locul 6, cu nota 13,366. A fost prezentă și în finala de individual compus, încheiată pe poziția a 16-a.

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Tot în 2021, Maria Ceplinschi a câștigat două medalii de aur la World Challenge Cup de la Mersin, în probele de bârnă și sol. La Campionatele Europene de la Basel s-a clasat pe locul 5 la sol. La Paris, românca a obținut nota 12,800 la sol și s-a calificat în finală cu al șaptelea punctaj.

Programul finalelor Cupei Mondiale Challenge de la Paris

Finalele Cupei Mondiale Challenge de la Paris are loc duminică, 27 septembrie, în Accor Arena. Adelina Ionescu și Sabrina Maneca Voinea au concurat de la ora 15:10, ora României, în finala de la sărituri. Adelina a încheiat concursul pe locul 4, în timp ce Sabrina s-a clasat pe poziția a 7-a. Maria Ceplinschi va intra în finala de la sol de la ora 18:50, ora României. Programul oficial stabilește startul probei la 17:50, ora locală a Franței.

Programul româncelor: