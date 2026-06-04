Sabrina Voinea și-a bătut iubitul în public! Poliția a dat detalii incredibile: „L-a lovit cu palmele și pumnii”. De la ce a pornit conflictul

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Gimnasta Sabrina Voinea (19 ani) se află în centrul unui nou scandal. Sportiva și-a agresat iubitul, pe Șerban Cotîrlan (19 ani), component al lotului masculin de gimnastică. Totul s-a întâmplat în incinta complexului „Lia Manoliu”, iar Poliția Capitalei a confirmat incidentul într-un comunicat oficial. Cum a reacționat președintele Federației Române de Gimnastică.

Sabrina Voinea și-a bătut iubitul

Sabrian Voinea și-a lovit iubitul cu pumnii și cu palmele, sportiva fiind deranjată de faptul că acesta nu și-ar fi făcut timp pentru a sta alături de ea. „Îi tot reproșa că el nu vrea să stea împreună. Era spre după-amiază și probabil Sabrina dorea să își facă planuri împreună spre seară. Tânărul îi tot zicea că nu se poate. De aici a început. Sabrina a început să-l înjure, să-i arunce cuvinte urâte, iar când a văzut că el nu reacționează, a început să-l lovească. I-a dat mai multe palme, pumni. Dădea mai mult la corp, nu la față. Chiar dacă erau oameni de față, ea nu s-a oprit din a-l înjura și lovi.

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Băiatul nu a ripostat, nu a împins-o pe Sabrina, nimic. S-a abținut. Apoi au ieșit din hotel și s-au îndepărtat, așa că nu am mai văzut ce s-a întâmplat. După câteva ore, Șerban a făcut o nouă tentativă de a pleca spre casă, dar Sabrina s-a opus din nou. Palme, pumni, iar mama ei (n.r. Camelia Voinea), care era de față, nu a intervenit deloc. La hotelul Sport și în incinta complexului Lia Manoliu există camere, așa că sunt probe video. Am înțeles de la colegii de sală ai lui Șerban că are urme pe corp, de la lovituri”, a precizat un martor pentru .

Comunicatul Poliției după incidentul în care a fost implicată Sabrina Voinea

Poliția Capitalei a emis un comunicat după cele întâmplate: „La data de 3 iunie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin plângere, de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în incinta unui complex sportiv din Sectorul 2, ar fi fost agresat fizic de către o tânără de 19 ani. În fapt, pe fondul unui conflict spontan, tânăra ar fi agresat fizic persoana în cauză, în sensul că ar fi lovit-o cu palmele și pumnii la nivelul membrelor superioare.

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Persoanei vătămate i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2024, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, însă aceasta a refuzat luarea unei astfel de măsuri. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 9 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”. . De asemenea, în octombrie 2025, , care ar fi fost chiar împotriva Sabrinei Voinea, iar în luna martie a acestui an, sportiva care a fost prezentă la Jocurile Olimpice din 2024 a intrat într-un conflict fizic cu o halterofilă, tot în incinta complexului „Lia Manoliu”.

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Ce a declarat președintele Federației Române de Gimnastică

Președintele FRG, Ioan Suciu, a comentat incidentul în care a fost implicată Sabrina Voinea. „Nu tolerăm astfel de comportamente care contravin valorilor sportului și principiilor de respect pe care le promovăm. Am înțeles că au fost formulate sesizări către autoritățile competente și asteptăm mai multe detalii. În prezent, Sabrina Voinea se află sub contract cu CSM Constanța și își desfășoară pregătirea în sala de la Lia Manoliu, cu acordul ANS”, a transmis acesta pentru sursa menționată anterior.