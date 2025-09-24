Sacrifică FCSB campania din Europa League?! „Când te duci cu echipa a doua, şansele sunt mult mai mici!”

FCSB e în fața debutului în UEFA Europa League. În runda inaugurală, Partida va avea loc joi, 25 septembrie, de la ora 19:45.

Avertisment pentru FCSB înaintea debutului în Europa League: „Așteptăm să vedem finalul”

FCSB e în colaps în SuperLiga, acolo unde, după 10 etape, e doar pe locul 13, cu 7 puncte, la 10 lungimi de play-off. Roș-albaștrii speră să își revină în Europa League, acolo unde vor debuta împotriva lui Go Ahead Eagles.

„Depinde de ce hotărăsc ei în interiorul clubului. Vor să facă o figură frumoasă în Europa și să meargă mai departe? Sau vor să se concentreze pe campionat și ceea ce se întâmplă intern să spunem așa. Cupa României și campionatul.

E foarte important. Când te duci cu echipa a doua, șansele sunt mult mai mici. Atunci, concentrarea va fi mai mult pentru meciurile din campionat.

Așteptăm să vedem care va fi finalul, mai sunt câteva zile bune până la meciul din Olanda și vom vedea”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În stagiunea precedentă, FCSB a avut un parcurs excelent în UEFA Europa League. În grupa principală, echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a făcut nu mai puțin de 14 puncte și s-a calificat în „primăvara” europeană. Acolo, FCSB s-a oprit în optimile de finală, unde a fost eliminată de Lyon (1-7 la general).

Primul „11” anunțat de Gigi Becali pentru Go Ahead Eagles – FCSB

Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec