Sacrifică Universitatea Craiova meciul cu Farul? Anunțul lui Filipe Coelho

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La 3 zile după remiza cu Getafe din Conference League, Universitatea Craiova va disputa un nou meci pe „Ion Oblemenco”. Duminică, de la ora 21:00, campioana României o va înfrunta pe Farul în etapa 12 din SuperLiga, iar antrenorul Filipe Coelho (41 de ani) a anunțat că deciziile sale cu privire la acest joc vor fi influențate și de partida pe care gruparea din Bănie o va disputa patru zile mai târziu contra lui Inter d’Escaldes. Fundașul Baptiste Roux (26 de ani) a prefațat la rândul său meciul cu Farul.

Sacrifică Universitatea Craiova meciul cu Farul? Ce a declarat Filipe Coelho

Filipe Coelho a afirmat că va lua în calcul și meciul cu Inter d’Escaldes din Conference League când va numi primul 11 al Universității Craiova pentru jocul cu Farul. „Va fi al treilea meci într-o săptămână pentru noi, contra unei echipe bune, organizate. Va fi un meci dificil, trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Cei de la Farul au un sezon bun, au adus mulți jucători noi, cu calitate. Și-au schimbat stilul de joc. E una dintre echipele care îmi plac.

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Trebuie să așteptăm până mâine (n.r. duminică) pentru a lua anumite decizii, intensitatea meciului pe care l-am jucat joi a fost foarte mare, trebuie să avem grijă de jucători. La 4 zile după meciul cu Farul avem un alt joc important, dar acum ne concentrăm pe această partidă.

Atmosfera de la antrenamente e bună, jucătorii au fost împărțiți în două grupuri, cei care au jucat mai mult și cei care au evoluat puțin sau deloc. Toți se pregătesc bine și își doresc să joace. Trebuie să abordăm partida cu mentalitatea potrivită”, a spus portughezul.

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Baptiste Roux ar putea primi primele minute în SuperLiga

Francezul a debutat la pe 3 septembrie, în meciul din Cupa României Betano cu FC Bacău. Fundașul a reușit să marcheze un gol, însă mai apoi a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Acesta a prefațat meciul cu Farul, care ar putea fi primul al său în SuperLiga. „Ne așteptăm la un meci foarte greu, Farul a arătat multe lucruri bune în acest start de sezon, dar suntem pregătiți să luptăm în fiecare meci. Atmosfera din vestiar este relaxată, avem un grup unit, cu energie pozitivă. Ne pregătim în același mod pentru orice joc”, a afirmat francezul.

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Roux a vorbit și despre adaptarea la Universitatea. „Încă de când am venit la echipă, am simțit că fac parte dintr-un grup bun, campionatul României este foarte bun. Noi avem foarte mulți fani și un stadion mare, este extraordinar. Am fost foarte surprins când am ajuns la Craiova, este un oraș frumos, cu oameni buni, fanii sunt foarte drăguți, îi întâlnim pe stradă și e foarte plăcut. Stadionul este incredibil, este pentru prima dată în carieră când joc meciurile de pe teren propriu pe un astfel de stadion”, a declarat apărătorul.