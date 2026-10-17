Sport

Sacrifică Universitatea Craiova meciul cu Farul? Anunțul lui Filipe Coelho

Bogdan Mariș
17.10.2026 | 22:00
Sacrifica Universitatea Craiova meciul cu Farul Anuntul lui Filipe Coelho
ULTIMA ORĂ
Filipe Coelho (41 de ani) a prefațat partida Universitatea Craiova - Farul. FOTO: Sport Pictures
Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, și fundașul Baptiste Roux au prefațat partida pe care campioana o va disputa duminică, de la ora 21:00, contra Farului.
ADVERTISEMENT

La 3 zile după remiza cu Getafe din Conference League, Universitatea Craiova va disputa un nou meci pe „Ion Oblemenco”. Duminică, de la ora 21:00, campioana României o va înfrunta pe Farul în etapa 12 din SuperLiga, iar antrenorul Filipe Coelho (41 de ani) a anunțat că deciziile sale cu privire la acest joc vor fi influențate și de partida pe care gruparea din Bănie o va disputa patru zile mai târziu contra lui Inter d’Escaldes. Fundașul Baptiste Roux (26 de ani) a prefațat la rândul său meciul cu Farul.

Sacrifică Universitatea Craiova meciul cu Farul? Ce a declarat Filipe Coelho

Filipe Coelho a afirmat că va lua în calcul și meciul cu Inter d’Escaldes din Conference League când va numi primul 11 al Universității Craiova pentru jocul cu Farul. „Va fi al treilea meci într-o săptămână pentru noi, contra unei echipe bune, organizate. Va fi un meci dificil, trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Cei de la Farul au un sezon bun, au adus mulți jucători noi, cu calitate. Și-au schimbat stilul de joc. E una dintre echipele care îmi plac.

ADVERTISEMENT

Trebuie să așteptăm până mâine (n.r. duminică) pentru a lua anumite decizii, intensitatea meciului pe care l-am jucat joi a fost foarte mare, trebuie să avem grijă de jucători. La 4 zile după meciul cu Farul avem un alt joc important, dar acum ne concentrăm pe această partidă.

Atmosfera de la antrenamente e bună, jucătorii au fost împărțiți în două grupuri, cei care au jucat mai mult și cei care au evoluat puțin sau deloc. Toți se pregătesc bine și își doresc să joace. Trebuie să abordăm partida cu mentalitatea potrivită”, a spus portughezul.

ADVERTISEMENT
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita...
Digi24.ro
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție

Baptiste Roux ar putea primi primele minute în SuperLiga

Francezul Baptiste Roux a debutat la Universitatea Craiova pe 3 septembrie, în meciul din Cupa României Betano cu FC Bacău. Fundașul a reușit să marcheze un gol, însă mai apoi a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Acesta a prefațat meciul cu Farul, care ar putea fi primul al său în SuperLiga. „Ne așteptăm la un meci foarte greu, Farul a arătat multe lucruri bune în acest start de sezon, dar suntem pregătiți să luptăm în fiecare meci. Atmosfera din vestiar este relaxată, avem un grup unit, cu energie pozitivă. Ne pregătim în același mod pentru orice joc”, a afirmat francezul.

ADVERTISEMENT
Adio, Real Madrid! S-a săturat de Mourinho și a cerut să plece după...
Digisport.ro
Adio, Real Madrid! S-a săturat de Mourinho și a cerut să plece după doar 10 meciuri

Roux a vorbit și despre adaptarea la Universitatea. „Încă de când am venit la echipă, am simțit că fac parte dintr-un grup bun, campionatul României este foarte bun. Noi avem foarte mulți fani și un stadion mare, este extraordinar. Am fost foarte surprins când am ajuns la Craiova, este un oraș frumos, cu oameni buni, fanii sunt foarte drăguți, îi întâlnim pe stradă și e foarte plăcut. Stadionul este incredibil, este pentru prima dată în carieră când joc meciurile de pe teren propriu pe un astfel de stadion”, a declarat apărătorul.

ADVERTISEMENT
Rapid – Corvinul 0-0, LIVE în etapa 12 din SuperLiga. Pîrvulescu înscrie pentru...
Fanatik
Rapid – Corvinul 0-0, LIVE în etapa 12 din SuperLiga. Pîrvulescu înscrie pentru oaspeți, dar reușita este anulată pe loc
„Schimbările lui Chivu, decisive”. Antrenorul român, lăudat de presa din Italia după Bologna...
Fanatik
„Schimbările lui Chivu, decisive”. Antrenorul român, lăudat de presa din Italia după Bologna – Inter
Premier League, live, etapa 7. Chelsea, Liverpool și City au câștigat! S-a terminat...
Fanatik
Premier League, live, etapa 7. Chelsea, Liverpool și City au câștigat! S-a terminat și Newcastle – Aston Villa
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
A murit Iorgos Vardinoianis. Miliardarul grec apropiat de Steaua ’86 și prieten cu...
iamsport.ro
A murit Iorgos Vardinoianis. Miliardarul grec apropiat de Steaua ’86 și prieten cu Valentin Ceaușescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!