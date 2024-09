Sacrificiile făcute de Theo Rose pentru fiul ei. Artista spune că nu e deloc ușor: ”Sufăr de fiecare dată când lipsesc”

Viața de părinte vine cu multe bucurii, dar și cu sacrificii. Theo Rose a descoperit asta de când a devenit mamă. Artista a dezvăluit cum și-a schimbat viața pentru a fi cât mai prezentă în viața fiului ei, Sasha, și cât de greu îi este să se despartă de el chiar și pentru scurt timp.

care fac tot ce pot pentru micuțul lor Sasha. Ei încearcă să-și organizeze viața astfel încât să petreacă cât mai mult timp cu băiețelul lor. Ce compromisuri a făcut artista?

Theo a povestit că îi e greu să lipsească din viața băiețelul ei, Sasha, și chiar a refuzat unele proiecte ca să fie mai mult acasă. Spune că nu regretă deloc, pentru că timpul cu Sasha e foarte important pentru ea.

Artista nu a stat niciodată mai mult de patru zile departe de copil. Chiar și atunci când pleacă la concerte în weekend, îi e dor de el. mai ales acum când el descoperă lumea.

Anghel Damian e la fel de implicat. Cei doi părinți se organizează astfel încât mereu unul dintre ei să fie acasă cu Sasha și au renunțat la multe lucruri care nu erau neapărat necesare în carierele lor.

„Tot timpul trebuie să tai de undeva. Evident că am făcut niște compromisuri, am refuzat niște proiecte. Nici nu pot să zic că îmi pare rău, fiindcă timpul petrecut cu Sasha e timp și pentru mine. Eu am nevoie de timpul ăla, sufăr de fiecare dată când lipsesc mult de lângă el. Nu s-a întâmplat niciodată să lipsesc mai mult de patru zile, cât merg într-un weekend la cântări.

Dar nu-mi place, nu-mi place să-l știu departe de mine, mă doare sufletul. E și o perioadă în care el învață multe lucruri singur, descoperă lumea, și mi-ar plăcea să fiu lângă el la fiecare pas. Și Anghel la fel. Tot timpul suntem acolo. Trebuie ca unul dintre noi să fie atunci când celălalt lipsește și încercăm să tăiem din tot ce nu e neapărat necesar în carierele și viețile noastre, în paralel cu cea de părinți”, a declarat Theo Rose pentru

Mama lui Anghel Damian vine de la Paris să aibă grijă de Sasha

Bunicii lui Sasha sunt și ei foarte prezenți în viața micuțului. Theo spune că părinții ei s-au schimbat de când au devenit bunici și e foarte impresionată să-i vadă în această nouă ipostază.

De asemenea, și părinții lui Anghel sunt la fel de implicați. Mama lui Anghel locuiește la Paris, dar vine în România o dată la două săptămâni special pentru Sasha, un gest foarte apreciat de Theo.

„Le-a dat viețile peste cap bunicilor. Eu acum îmi cunosc părinții cu adevărat, mi se pare că am trăit în minciună până când le-am dus un nepot. Este cea mai frumoasă descoperire pe care am avut-o pe parcursul existenței mele – să-mi văd părinții bunici. La fel se întâmplă și cu părinții lui Anghel, care ne vizitează des, evident.

Mama lui e la Paris, locuiește acolo, dar, o dată la două săptămâni, vine pentru Sasha, ceea ce mi se pare extraordinar de frumos. S-a schimbat atmosfera în familie, un copil vine cu multă bucurie, cu multă energie și cu pace. Atunci când ți se pare că se năruie totul, un copil în casă face minuni”, a mai spus Theo Rose.