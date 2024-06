Sacrificiile lui Ianis Hagi. Totul din dragoste pentru România și pentru echipa națională. Episodul 14

unde va întâlni Ucraina (17 iunie), Belgia (22 iunie) și Slovacia (26 iunie) în grupa E, dar până la meciul de debut al „tricolorilor” FANATIK vă introduce în atmosfera turneului final cu povești despre idoli sau vedete care au scris istorie, dar și cu ample analize ale adversarilor.

„Hai la Euro!”, episodul 14. Despre Ianis Hagi, coincidențe și Johan Cruyff

Horia Ivanovici și Andrei Vochin își continuă „aventura europeană” în cadrul serialului „Hai la Euro!”, un proiect premium realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA. Au ajuns cu numătoarea la episodul 14, pe care i-l dedică integral lui Și care, coincidență, evoluează cu numărul 14 la națională…

„Am revenit cu un nou episod din «Hai la Euro!», serialul nostru care face furori, aș putea spune chiar un serial eveniment, ținând cont că sunt sute de mii de români care se uită cu foarte mare drag la aceste episoade. În mod sigur sponsorul nostru Stalinskaya e fericit, au fost inspirați să vină alături de noi.

Avem acum un episod interesant, cel cu numărul 14. Vorbim despre Ianis Hagi. Ce înseamnă Ianis Hagi, ce înseamnă numele de Hagi… O să îl rog pe Andrei să ne povestească lucruri mai puțin știute din aceste preliminarii legate de Ianis Hagi, care pe lângă faptul că e un fotbalist bun, este și un băiat și un om extraordinar. E și un mare patriot, iar Ianis Hagi și tatăl lui chiar iubesc din inimă România. Cine e Ianis Hagi?”, deschide moderatorul Horia Ivanovici discuția cu invitatul permanent.

„Dacă ai ales 13 pentru episodul cu arbitrii, acum se nimerește iar, pentru că 14 este numărul cu care Ianis Hagi joacă la echipa națională. Episodul 14, numărul 14, un număr făcut celebru de un mare jucător planetar, Johan Cruyff. Idolul lui Gică Hagi, și ca jucător și ca antrenor. Hai să spunem că e o întâmplare întâmplătoare. Asta cu numărul 14, episodul 14, Ianis 14…

E ceva și de la Cruyff, pentru că există ceva în istoria familiei Hagi care interferează foarte mult cu filosofia lui Cruyff. O filosofie a fotbalului total, pe care Cruyff a îmbrățișat-o de la Rinus Michels. Cruyff a marcat cariera lui Hagi tatăl și Hagi tatăl evident că marchează cariera lui Ianis”, remarcă Andrei Vochin coincidența numărului 14 din episodul cu Ianis, dar și legătura familiei Hagi cu fostul mare fotbalist și antrenor olandez Johan Cruyff.

Europeanul de Tineret din 2019, semnalul că Ianis Hagi este legitimat pe viață la echipa națională

„Ianis face partide mari la echipa națională, este decisiv, ceea ce, din păcate, în ultima perioadă la echipa de club nu s-a întâmplat. Adică vedem un Ianis la echipa națională în multe momente decisiv, de un talent fantastic, care chiar face diferența. Însă la club e o perioadă mai proastă, dar sunt convins că își va găsi o echipă stabilă unde va restrăluci cum o face la echipa națională”, remarcă moderatorul diferențele dintre prestațiile pe care Ianis Hagi le-a avut la națională și cele de la Alaves, unde a fost legitimat în ultimul sezon.

„Trebuie să-și găsească un mediu bun, unde să poată să facă lucrul acesta. Jucătorilor români le e mai greu să joace bine la echipa de club decât la echipa națională. Pentru foarte mulți dintre ei, prestațiile la echipa națională sunt mai bune decât prestațiile la club.

Ianis este un obișnuit al loturilor naționale de la 14 ani. Iarăși 14… Adică de la lotul de Under 15. El a fost titular acolo, a jucat la toate echipele naționale U15, U16, U17, U18, U19. Apoi vine la U21, unde începe și performanța Ne-am calificat pentru prima oară la un turneu final de tineret după 1998. În Italia a fost o echipă antrenată de Mirel Rădoi, care a fost montată să lase urme la acel turneu final, nu doar să se prezinte. Și a fost un semnal foarte clar că echipa națională mare are un viitor. Am bătut Croația, am bătut Anglia lui Foden…

Ianis a marcat în meciul ăla cu Anglia, așa cum a marcat și Florinel Coman de două ori. A fost semnalul că Ianis este legitimat pe viață la echipa națională. A marcat cu Croația, a marcat cu Anglia, a făcut meciuri foarte bune la acel turneu final. Făcuse chiar și în calificări, când a dat un gol direct din corner, care a fost extrem de important, într-un meci cu Bosnia, la Ovidiu. Și a urmat pasul natural către echipa mare, care se face pe 17 octombrie 2018. Atunci a fost debutul lui”, dezvăluie Andrei Vochin momentele când Ianis Hagi a luat primul contact cu echipele naționale.

Ianis Hagi: „Rolul meu este să fiu decisiv!”

Debutat de Cosmin Contra la prima reprezentativă, Ianis Hagi a devenit unul dintre oamenii de bază indiferent de selecționer și a adunat până acum 34 de apariții sub „tricolor” și 5 goluri. Dar cu siguranță că ar fi strâns mult mai multe dacă nu ar fi intervenit acea accidentare blestemată care l-a ținut departe de gazon mai bine de un an.

„Deci îl avem de aproape șase ani pe Ianis la echipa națională?”, mută Horia Ivanovici discuția cu invitatul său spre activitatea lui Hagi Jr. la prima reprezentativă.

„Da, într-un meci România – Lituania 3-0 la Ploiești. Cosmin Contra este cel care îl debutează în echipa națională. Intră în locul lui Keșeru în minutul 68. Primul gol însă îl marchează abia după trei ani… Ianis spune tot timpul «Rolul meu este să fiu decisiv. Rolul meu este să dau pase de gol, să dau goluri, să scot penalty-uri, să decid meciuri». Are foarte clar întipărită chestia asta în cap și nu e o chestiune de egoism, ci doar de percepția rolului pe care îl are într-o echipă de fotbal. Marchează primul gol abia pe 25 martie 2021, la a 15-a prezență în echipa națională, într-un meci cu Macedonia, la București, în mandatul lui Mirel Rădoi. Dar e foarte important golul ăsta și, așa cum am să povestesc mai departe, el dă niște goluri importante pentru echipa națională”, începe Andrei Vochin să-și descarce tolba de informații.

„Nu doar că joacă bine, este decisiv și înscrie goluri care cântăresc cam dublu. În momentele decisive, cum s-a întâmplat în actualele preliminarii, când marchează exact când trebuie. Este jucătorul care practic face diferența în aceste preliminarii cu golurile sale. În momentele în care avem nevoie, Ianis vine și marchează”, întărește și moderatorul spusele invitatului său.

„Da, dar eu l-aș adăuga aici și pe Stanciu, l-aș adăuga și pe Pușcaș… Lumea vorbește foarte mult, dar dacă îl iei să îl judeci strict pe echipa națională, nu pe echipele de club, o să ai niște concluzii foarte interesante cu el.

La meciul cu Macedonia, în care noi am condus 2-0, am avut vreo 60 de minute foarte bune și în cinci minute ne-au egalat macedonenii. A fost introdus Ianis și cu vreo patru minute înainte de final marchează golul de 3-2, care înseamnă golul victoriei. Deci ăsta a fost primul lui gol la echipa națională. În total, a dat 5 goluri la echipa națională în 34 de prezențe. Din actualul lot, este pe locurile 4-5 la marcatori, iar ca selecții este undeva pe locul 7”, completează Andrei Vochin.

„Ianis face să strălucească numele Hagi”

„Care sunt momentele decisive ale lui Ianis în aceste preliminarii? Golurile decisive…”, continuă Horia Ivanovici cu tirul întrebărilor. Iar răspunsul lui Andrei Vochin vine instant.

„Golul decisiv… cel de la Felcsut, împotriva Israelului, la scorul de 1-1. Ne era bun și acel rezultat de egalitate, dar golul marcat ne ține la adăpost în final de meci de orice fel de emoții și practic ne califică la Euro. O chestie interesantă, la Felcsut o face din postură de titular. În alte meciuri a venit de pe bancă și a marcat.

Are un gol extrem de important, chiar dacă noi pierdem meciul ăla, în fața unui adversar redutabil, Germania. Deschide scorul la Hamburg contra Germaniei, la 0-0 chiar în debut de meci. Și nu orice gol, ci cu o acțiune superbă, în care l-a dat un pic la o parte cred că și pe Rudiger”, amintește actualul consilier al lui Răzvan Burleanu o parte dintre momentele de glorie ale lui Ianis Hagi în tricoul echipei naționale.

„Ianis calcă pe urmele celebrului său tată. Și nu mai vorbim de Ianis Hagi, băiatul lui Gică Hagi sau doar de băiatul lui Gică Hagi… Asta e povara până la urmă. Acum vorbim de Ianis care face numele de Hagi să strălucească”, remarcă Horia Ivanovici transformarea radicală în ceea ce-l privește pe Ianis Hagi.

„Suntem aproape într-un film cu tați și fii, pentru că Edi califică echipa națională ca fiul lui Anghel Iordănescu, Răzvan Marin joacă în această echipă națională ca fiul lui Petre Marin, și el jucător semifinalist de Cupa UEFA… Până și președintele Federației este fiul lui Gică Burleanu, un foarte bun jucător de liga întâi cu 300 și ceva de prezențe”, mai spune Andrei Vochin.

Sacrificiile lui Ianis Hagi pentru naționala României: „N-a făcut scandal niciodată, chiar dacă a fost pus de multe ori în dificultate”

„Cine e Ianis în afara terenului? Tu unde vezi rolul lui Ianis în teren? Care este postul pe care îl iubește cel mai mult?”, vrea să afle moderatorul lucruri mai puțin mediatizate despre starul naționalei României.

„Eu cred că el se simte cel mai bine într-un alt sistem de joc, dar pentru care noi nu avem ceilalți jucători care să-l îmbrace. S-ar simți cel mai bine în poziția decarului din spatele vârfului, fie într-un sistem 4-2-3-1, fie într-un 4-3-1-2, cu două vârfuri. Cred că acolo s-ar simți ideal. Dar pentru asta trebuie trei mijlocași care să poată face lucrurile astea foarte bine în spatele lui, să-l protejeze, că n-ar mai avea pentru defensivă atât de muncă”, e analiza tactică a lui Andrei Vochin pe tema poziției ideale pe care Ianis Hagi ar trebui să o aibă în teren.

„Mie mi-a plăcut la Ianis că nu a cârtit niciodată și s-a sacrificat pentru echipa națională, unde i s-a cerut, pe orice post. Niciodată n-a făcut scandal. A fost plimbat în funcție de unde a avut nevoie și Edi, dar niciodată nu a spus «nu», a jucat pentru că iubește să joace pentru echipa națională. Chiar dacă a fost pus de multe ori în dificultate, a fost și criticat de multe ori pentru că n-a dat randamentul care trebuie pe acel post. Și le-a asumat și pe astea. Nu e simplu, mai ales când te cheamă Hagi”, e lăudat Ianis de moderator pentru modul cum înțelege să se sacrifice pentru „tricolor”.

„Cred că a înțeles din ceea ce i s-a întâmplat tatălui său pe la echipe mari. Gică povestea la un moment dat cu Cruyff, că a avut o perioadă în care stătea în tribună vreo 3-4 etape și nu înțelegea de ce. Apoi și-a amintit că l-a întrebat pe Cruyff «Mister, de ce am fost rezervă la meciul ăsta?». Și Mister nu doar că nu i-a răspuns nimic, dar următoarele trei meciuri a fost în tribună, n-a mai fost nici măcar rezervă. Și cred că tatăl lui i-a povestit ceea ce înseamnă pentru un antrenor și a înțeles multe dintre lucrurile astea.

Dar cel mai important e faptul că Ianis își dorește să joace pentru România! Și 90 de minute, dar și 5… Am văzut și ce înseamnă conexiunea lui cu publicul, care este extrem de importantă. E Hagi și lumea e nostalgică după acest nume și ar vrea ca acest nume să continue și să facă diferența”, oferă actualul oficial al FRF amănunte despre atitudinea de nota 10 pe care Ianis Hagi o are atunci când vine la echipa națională.

„Să știi că îl iubesc pe Ianis de azi, nu îl văd neapărat pe taică-său. Eu l-am văzut în momentele alea emoționante cu tricolorul. Nu e doar un fotbalist, e un român, un patriot… Și oamenii au văzut asta”, e reacția de suflet a lui Horia Ivanovici când vorbește despre Ianis Hagi în serialul „Hai la Euro!”, un produs premium realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA.

„S-a văzut foarte tare la meciul cu Kosovo, în momentul în care a fost întreruperea aia. Pe mine m-a impresionat cum a putut să se conecteze cu publicul și cum s-a dus să transmită ce vorbeam noi din vestiar. Era starea aia… Chiar și de ură la un moment dat, împotriva unora care vor să-ți fure ceva… Și a putut s-o transmită publicului. Asta înseamnă că există o legătură foarte tare”, îl completează perfect Andrei Vochin.

Marea supărare a lui Ianis Hagi: „Nu pot să-mi ajut echipa națională!”

„Ai una sau două întâmplări care nu s-au scris legate de Ianis? Pe parcursul acestor preliminarii care s-au sfârșit en-fanfare…”, insistă moderatorul cu întrebările de culise.

„Ceea ce n-am știut nici eu și am văzut în film. Și e foarte interesant… În timpul interviului din film izbucnește în lacrimi, povestind perioada de accidentare. Când spunea că «în momentul în care m-am accidentat, am simțit că cineva mi-a luat jucăria aia cu care am crescut»… Și apoi, pe mine m-a impresionat iarăși modul în care a spus «Te iubesc, România!» la sfârșitul meciului cu Andorra, cred…”, rememorează Andrei Vochin.

„Cum e văzut de colegi? E un tip glumeț, e un tip serios, e un tip pontos…”, încearcă Horia Ivanovici să afle cum s-a integrat din punct de vedere social Ianis Hagi printre „tricolori”.

„Îți dai seama dacă el e unul dintre cei care pun muzică în vestiar… Muzică de asta de-a lor, tehno, hip-hop… El și cu Pușcaș, au venit de la naționala de tineret așa…

De exemplu, pe mine m-a impresionat o dată la naționala de tineret, la chiar primul meci din preliminariile alea pentru Campionatul European din 2019. Venea tot așa, după o perioadă în care nu prea juca și Isăilă l-a băgat titular în primul meci în Liechtenstein. Dar l-a scos prin minutul 60, nu prea a făcut nimic. M-am dus să-l îmbărbătez un pic și i-am zis «Nu fi supărat, că e normal să se întâmple, să te scoată…». Și mi-a răspuns «Nu, că nu de asta sunt supărat. Sunt supărat pentru că din cauza faptului că nu joc la clubul meu, nu pot să-mi ajut echipa națională!»”, sunt dezvăluirile din interiorul echipei naționale pe care Andrei Vochin le face despre Ianis Hagi.

Gică Hagi, presiune uriașă pe umerii selecționerului din cauza lui Ianis

În mod clar, Ianis Hagi este un jucător care a venit întotdeauna cu inima deschisă la echipa națională și a dat tot ce avea mai bun în el pentru a avea rezultate. Dar de multe ori a fost privit și cu ochi critici, mai ales din cauza presiunilor pe care tatăl său le-a exercitat din exterior.

„E și o presiune pe care și Hagi o mai face. Bine, Hagi nu face neapărat presiune, el chiar crede în ce spune, dar de multe ori e luat de opinia publică, pe bună dreptate, ca o presiune. A avut anumite intervenții și au fost momente când l-a pus în mare dificultate pe Edi. Au fost niște momente în care cred că Hagi putea să fie mai reținut.

Cu ce n-am fost de acord la Gică? Presiunea pe care a pus-o chiar atunci, la început… Aia n-a fost în regulă. Nu e ok să-l pui totuși pe selecționer într-o situație în care de-abia încep preliminariile și tu îi pui selecționerului să ducă în spate un munte de presiune pe care scrie Hagi.

Dar pe de altă parte, îți mai spun ceva. Evident, Hagi are și dreptate în multe lucruri pe care le spune. Eu îl admir pe Gică Hagi pentru modul cum a luptat de-a lungul timpului pentru băiatul lui. Chiar împotriva tuturor… Dragostea asta, legătura dintre tată și fiu ar trebui să fie un model pentru tot ce înseamnă un popor sănătos, un popor normal. Am văzut un Gică Hagi care luptă pentru băiatul lui și chiar crede în asta. E un Hagi care atunci când el consideră că băiatul lui este nedreptățit iese și luptă. Nu contează că îl huiduie o țară întreagă sau că nu sunt toți de acord”, e discursul-manifest al lui Horia Ivanovici pe tema presiunii pe care Gică Hagi o pune pe selecționer din cauza lui Ianis.

„Apropos de Ianis… Țin minte când a venit Christoph Daum la Federație și s-a dus să vorbească cu Gică, cum a făcut cu orice antrenor de club care furniza jucători la națională. Și a venit pe urmă și mi-a povestit discuția. Au vorbit de jucătorii care erau atunci la Viitorul și a venit vorba și de Ianis. Și Gică a început să se ambaleze cu Ianis, să facă, să dreagă. Și Christoph se uita la el și zicea «Da, da…». Dar el tot avea în minte că vorbesc despre Ianis, jucătorul de la naționala Under 19, ca despre un potențial jucător pentru echipa noastră națională. Și spre sfârșitul discuției și-a dat seama că Gică de fapt zicea ca acum să-l aducă la echipa națională. A încercat să-i explice că e încă necopt, neîmplinit fizic, nu poate să facă față, e risc de accidentare… După vreo oră și ceva și-a dat seama Daum că Hagi vorbea să-l ia pe Ianis la națională atunci, nu în viitor. Cred că avea 17-18 ani Ianis pe atunci.

Deci ăsta e Gică. Unele întâmplări sunt și ușor amuzante, e și foarte multă presiune, e foarte multă presiune pe el, e foarte multă presiune pe el cu trimitere către colegii lui. Atenție, că lucrul ăsta nu se simte din exterior. În momentul când tu începi să promovezi pe cineva foarte puternic, să-i arăți calitățile, se poate înțelege de către concurentului lui pe post că minimizezi calitățile. «Adică în locul cui să joace Ianis? În locul meu? Adică asta vrei să transmiți tu?». Și atunci s-ar putea să devină un moment în care trebuie să gestionezi foarte bine situația”, explică Andrei Vochin cum ar putea influența negativ Gică Hagi atmosfera la națională prin prsiunea pe care o pune.

„Să nu ai o reacție negativă a vestiarului lui Ianis”, întărește și moderatorul această ipoteză, iar Andrei Vochin îi dă dreptate: „Bineînțeles că poate să fie un grup de jucători care să fie mai în vârstă, care să aibă un reprezentant concurent pe post și, în momentul în care se creează o astfel de presiune, să vină o reacție din partea cealaltă. Și care poate să fie chiar din exteriorul vestiarului”.

„Grupul însă e formidabil și îl iubește pe Ianis. Iar Ianis își iubește colegii. Au înțeles că Gică Hagi își laudă fiul nu doar pentru că e tatăl lui, ci Gică Hagi laudă un fotbalist care a ajutat enorm echipa națională. Și atunci, automat, îi ajută și pe colegi. Aici se vede de fapt coeziunea grupului. Au înțeles că Ianis este în primul rând fotbalist și de-abia după aia băiatul lui Gică Hagi”, „detensionează” atmosfera moderatorul.

„Și mai e un avantaj, pentru că au crescut împreună. Generațiile astea vin de departe, de la U15, de la U16…”, confirmă și oficialul FRF că nu există motive de conflict în vestiarul naționalei din cauza lui Ianis Hagi.

„Când vezi bunul simț al lui Ianis e greu să te uiți urât sau să te superi. Când vezi felul lui, modul lui plăcut de copil educat de această familie, de mama lui, de tatăl lui, nu poți decât să-l iubești pe Ianis. Jos pălăria și pentru doamna Hagi, și pentru Gică, și pentru băiat, și pentru fată. O familie adevărată, un model pentru cum să-ți crești copiii și ca oameni, și ca sportivi, și ca lucrători în artă, cum e fata lui Gică Hagi. E clar că s-a transmis ceva special de la părinți la copii și asta este una dintre familiile mele favorite. Eu am un exemplu în familia Hagi pentru cum i-a crescut, pentru cum se poartă. Sunt niște oameni fantastici, niște români extraordinari și așa trebuie să fie din toate punctele de vedere”, mai spune Horia Ivanovici.

„Euro 2024 va fi turneul lui Ianis Hagi!”

Discuțiile au ajuns spre final și gândul se îndreaptă spre Euro 2024, de al cărui debut ne mai despart doar câteva zile. Emoțiile microbiștilor români cresc în intensitate și toți se întreabă dacă Ianis Hagi îi va călca pe urme tatălui său și ne va scoate din nou în stradă. „Poate să fie ăsta Euro al lui Ianis?”, e întrebarea de la care Horia Ivanovici așteaptă un răspuns afirmativ…

„Chiar asta mă pregăteam să spun, că ori turneul ăsta final ori următorul turneu final trebuie să fie acela în care Ianis să-și pună amprenta, așa cum tatăl lui și-a pus amprenta pe Mondialul din 1994. Pentru mine asta e aproape certitudine. Va veni momentul în care un turneu final va fi cel despre care se va spune că a fost decis de Ianis Hagi. Și nu știu de ce simt asta, dar parcă Euro 2024 ar fi acest turneu”, radiază de optimism Andrei Vochin, pentru care Euro 2024 va fi al doilea turneu final pe care-l va bifa în calitate de oficial al FRF.

„Doamne ajută! Așa să fie! Ianis să fie jucătorul decisiv împreună cu colegii săi, împreună cu Edi Iordănescu. De-abia așteptăm să ieșim iarăși pe străzi… Așa cum ne-a scos tatăl lui, așa să o facă și Ianis Hagi!”, e concluzia lui Horia Ivanovici.

