Sacrificiile pe care le-a făcut „Cristiano Ronaldo din Giulești” pentru a ajunge fotbalist profesionist! „Familia mi-a pus preparator fizic de la 14 ani”

Cariera de fotbalist profesionist nu este facilă, ci implică o pregătire adecvată, dar și multe alte sacrificii. nu a făcut rabat de la etapele importante în dezvoltarea sa de când era junior.

Sacrificiile pe care le-a făcut „Cristiano Ronaldo din Giulești” pentru a ajunge fotbalist profesionist!

Jucătorii mari sunt cei care fie au fost talentați încă din copilărie, fie au muncit din greu pentru a urca în top.

În direct la „Suflet de Rapidist”, emisiunea oferită de FANATIK, jucătorul giuleștenilor a spus cum se antrena încă de la o vârstă fragedă și era deseori nevoit să rateze școala pentru visul său.

„Familia mi-a pus preparator fizic de la 14 ani”

„Familia mi-a pus preparator fizic de la 14, 15 ani. Aveam antrenor la tehnic, aveam antrenor la finalizare. Nu am fost un jucător talentat.

Am talent, foarte puțin, dar muncă foarte multă. Am încercat încă de mic să devin un jucător cât mai complet. Făceam tot felul de exerciții.

„Lipseam de la școală câte 2, 3 ore… mă duceam pe ascuns la sală”

Părinții mi-au impus să fac toate acestea, și am realizat că de asta am nevoie. Am avut preparatori fizici, eu jucam la 14 ani la Viitorul Mihai Georgescu.

La fizic eram slăbănog, eram fibros, dar foarte slab. Lipseam de la școală câte 2, 3 ore… mă duceam pe ascuns la sală, fugeam de controlor. Până să fac 18 ani am fost în probe la St. Ettiene, Bournemouth…”, a dezvăluit Alex Dobre la „Suflet de Rapidist”.

Entuziasm maxim după debutul în Giulești

Alex Dobre a bifat 20 de minute la debutul său pentru Rapid, însă au fost suficiente pentru a marca două goluri în poarta Farului Constanța. „E un debut de vis, dar cea mai importantă este victoria, nu golurile mele.

Mă bucur din suflet că am adus victoria pe Giulești. Mă bucur că am înscris, dar așa sunt eu. Sunt dinamic. Am fost inspirat și mă bucur din suflet că am reușit”, spunea Alex Dobre după Rapid – Farul 5-0.