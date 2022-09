Delia a plătit scump prețul celebrității: “Timpul liber este mai important decât banii”

Delia, poate cea mai extravagantă vedetă din showbiz-ul românesc, ne dezvăluie detalii neștiute despre începutul carierei și își amintește când a câștigat primii bani. Recunoaște că, de cele mai multe ori, în viața ei este haos, dar satisfacția lucrului bine făcut este inegalabilă.

Cum își pune Delia viața în pericol pentru muzică: “Ești foarte mult timp pe drumuri, este foarte riscant”

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, cameleonica Delia Matache ne dezvăluie detalii neștiute despre perioada liceului când chiulea de la orele care nu-i plăceau și câte sacrificii a trebuit să facă pentru carieră. Își amintește ce făcea când plecau părinții de acasă, cum fugea de Oana când era mică pentru că avea senzația că o face rușine și dezvăluie că primii bani câștigați i-a dat pe două bijuterii de argint. Delia ne povesteste că singurul ei regret este că a descoperit călătoriile cam târziu și ne vorbește despre nepoții ei după care este topită. Recunoaște că nu are răbdare deloc și singurul ei plan este să urce pe toți munții.

Delia, fără rețineri, despre plusurile și minusurile unei cariere de succes

Cum a fost copilăria ta? Îți mai aduci aminte două întâmplări memorabile?

-A fost o copilărie foarte drăguță pentru că am prins o perioadă în care nu existau telefoane mobile și internet și am avut timp să fac tot felul de lucruri. Să mă cațăr în copaci, să mănânc corcodușe. Îmi amitesc că ne cățăram în toți pomii fructiferi, primăvara și vara, și culegeam de toate, prune, caise, mere.

Cum era Delia în perioada liceului: “Chiuleam de la orele care nu mă interesau”

Cum a fost la liceu? Erai cuminte sau nu stăteai o clipă locului?

-Eram cuminte în general, dar mai chiuleam de la niște ore care nu mă interesau, la orele de sport, de exemplu, sau altele care nu-mi plăceau și mergeam pe Dealul Mitropoliei, că aveam liceul fix lângă, sau în Parcul Carol.

Ce înseamnă părinții tăi pentru tine? Ce ai învățat de la ei?

-Părinții sunt extrem de importanți, cred că orice copil gândește așa. Relația cu mama a fost una foarte strânsă când eram mică. Au avut grijă de mine amândoi și m-au susținut foarte mult în domeniul muzical.

Ai reușit vreodată, în copilărie, să faci vreo trăsnaie de ai speriat-o pe mama ta, pe Gina?

-Îmi amintesc că am făcut odată o petrecere acasă și am chemat trei copii din bloc. Foarte certată am fost din cauza asta. Sau mai dispăream din fața blocului, acolo unde ar fi trebuit să mă joc, și mergeam în locuri unde nu aveam voie.

Ce relație a avut Delia cu sora ei, Oana: “Mi se părea că mă face de rușine, fugeam de ea”

Cum a fost relația cu Oana?

-Între mine și Oana este o diferență de 9 ani, încercam să scap de ea destul de des, dar se ținea după mine, pentru că era un copil. Eu fugeam de ea pentru că mi se părea că mă face de rușine, era mică, bebeluș, și eu trebuia să stau cu prietenii mei cool fără să fie și sora mea mai mică acolo.

Când ai câștigat primii bani din viața ta? Îți mai aduci aminte pe ce i-ai cheltuit?

-Cu trupa N&D la Constanța, și îmi aduc aminte că mi-am luat niște inele de argint.

Îți mai aduci aminte de primul concert în formulă N&D? Cât de mari au fost emoțiile?

-Primul concert N&D a fost undeva în București și am avut emoții mari, nu știam despre ce este vorba, eram abia la început.

“Trăiesc într-un haos care nu este foarte sănătos” ne spune Delia despre viața de artist

Cânți de o viață. Acum, la 40 de ani, poți să-mi spui care sunt plusurile și minusurile meseriei de artist?

-Plusurile sunt cele evidente, cumva notorietatea și satisfacția finaciară pe care le ai merg perfect cu viața de artist. Iar minusurile sunt faptul că nu apuci să ai un stil de viață ordonat și nu ai o rutină sănătoasă. Ești plecat foarte multe zile să cânți noaptea, când ar trebui să dormi, ziua te culci, trăiești într-un haos care nu este foarte sănătos pentru nimeni. Mai ești și foarte mult pe drumuri ceea ce înseamnă că ești supus pericolelor tot timpul.

Ești unică. Voce, stil, comportament… Ai făcut vreodată vreun efort sau ti-a ieșit să fii așa în mod natural?

-La început, când eram mai micuță și nu mă contursasem foarte bine ca personalitate, mai făceam eforturi, acum însă pot să spun că nu mai fac deloc, las lucrurile să vină firesc, natural, nu forțez nimic.

“Nu mi s-a întâmplat niciodată să cad pe scenă”

Îți mai aduci mainte de vreo întâmplare de pe scenă, pe care nu ai uitat-o niciodată?

-Nu mi s-a întâmplat niciodată să cad sau să alunec pe scenă, m-am gândit mereu la treaba asta. Acum, de curând, am cântat undeva în Delta Dunării și erau foarte mulți țânțari pe scenă. Iar din cauza luminilor se strângeau și mai multe insecte.

Cum este rolul de jurat la XFactor și la iUmor? A existat cineva care te-a impresionat cu adevărat?

-La iUmor este un conținut reality și mult umor, iar la XFactor este mai serioasă treaba datorită meseriei mele. Au existat oameni, de-a lungul timpului, care m-au impresionat foarte mult și care au și câștigat concursurile și acum au o carieră în muzică.

Ai vreun regret, personal vorbind?

-Mi-ar fi plăcut c mai mult, mai din timp. Faptul că am descoperit de puțin timp treaba asta mă face să mă gândesc că puteam s-o fac mai demult. Cred însă că am destul timp să recuperez, o viață întreagă.

Dacă ar fi s-o iei de la început, există vreo greșeală pe care nu ai mai repeta-o?

-Nu, aș face lucrurile exact așa cum le-am făcut pentru că ele m-au condus unde sunt.

Delia, despre rolul banilor în viața ei: “Timpul liber este mai important”

Ce înseamnă banii pentru tine?

-Banii înseamnă ce înseamnă pentru toți. În ultima perioadă însă începe să conteze mai mult timpul liber. Asta înseamnă că financiar stau bine și clar timpul meu liber este mult mai important decât banii.

Ce te face să râzi și ce te face să plângi?

-Pot să plâng la foarte multe lucruri, inclusiv la un filmuleț pe insta, un film la televizor, o situație, un om sau un cântec. Iar prietenii mă fac sigur să râd.

“De 10 ani sunt pe culmi”

Când a avut cea mai mare satisfacție, din punct de vedere profesional?

-De ceva ani simt această satisfacție profesională, cred că sunt cam 10 ani în care am simțit în continuu treaba asta. Este foarte bine ce mi se întâmplă, sunt pe culmi.

Cum este mătușa Delia? Cât de topită ești după nepoții tăi?

-Este exact așa cum va imaginați, sunt topită după ei, totul este minunat. Îmi pare rău că nu sunt acolo mereu, că nu reușesc să-i văd atât de des pe cât mi-ar plăcea, că ratez foarte multe chestii. Mi se pare că nepoții mei cresc mult prea repede.

Ce înseamnă Răzvan pentru tine? Care sunt primele trei calități ale lui la care te gândești?

-Înseamnă foarte mult, înseamnă familia mea, înseamnă extrem de multe. are multiple calități, funcționăm foarte bine împreună din toate punctele de vedere. Trei calități ar fi prea puțin, el este mult mai complex.

Delia dezvăluie secretul căsniciei cu Răzvan Munteanu: “Suntem mereu pe pace și echilibru”

Cum reușiți să aplanați conflictele din familie, atunci când ele apar?

-Nu prea avem conflicte în familie, nu apar, suntem mereu pe pace și echilibru. Nu știu cum reușim asta, dar cred că suntem doi oameni echilibrați.

Face Delia sacrificii pentru siluetă? “Nu mă bazez sută la sută pe aspectul fizic sau pe standardele de frumusețe”

Care este secretul siluetei tale? Mergi la sală, ai ținut vreodată vreun regim?

-Nu am o siluetă de invidiat, nici nu m-a interesat treaba asta. Consider că am multe altele de oferit și nu mă bazez sută la sută pe aspectul fizic sau pe standardele de frumusețe. Sau pe cum cred unii că trebuie să arate un corp ca să fie bine. Nu mă stresez atât de tare, sincer. Și sunt norocoasă că am și alte calități, că nu se bazează totul pe aspectul fizic.

Nu am ținut niciodată vreun regim, nu am fost capabilă. Și când am fost capabilă nu mi-am dorit asta. Sunt extrem de gurmandă și îmi place mult să experimentez tot felul de bucătării.

Ai vreun viciu alimentar la care nu poți să renunți niciodată?

-Da, carbohidrații și zahărul.

Știu că ai avut probleme cu coloana. Ai făcut tratamente, cum te simți acum?

-Am stat o perioadă foarte lungă la filmări, pe scaun. Și ani întregi în mașină, în turnee. M-a deranjat câteva luni coloana, dar nu am făcut niciun tratament, s-a rezolvat de la sine.

Destinația favorită de vacanță a Deliei: “Încerc să urc cât mai mulți munți”

Cum arată o zi din viața ta, atunci când nu ai treabă, nu ai concerte și nu trebuie să mergi la vreo întâlnire?

-Ies, dau o tură de parc, mă duc la o cafea, stau la plajă dacă e frumos afară. Mă relaxez, fac ordine în lucruri, am ce face.

Care este locația preferată de vacanță? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare ?

-Sunt foarte multe. Dar în ultima perioadă iubesc muntele și totul se focuseaza pe trasee montane. S-au întâmplat multe de-a lungul anilor. Ne-a prins noaptea pe trasee, am pierdut avioane, am vizitat zone ciudate și am mâncat lucruri ciudate.

Spune-mi trei calități și trei defecte ale tale.

-Sunt în om spontan, vesel și echilibrat. Pe partea cealaltă nu am răbdare, nu fac ce nu-mi place, nu suport regulile. Toate trei defectele mele sunt legate de lipsa răbdării.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul acesta?

-Nu am niciun plan, în afară de filmările din fiecare an care au ajuns deja o tradiție. Dar încerc să urc cât mai mulți munți.