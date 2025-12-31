Sacrificiile unui tenismen ieșit din top 100 ATP. Pe ce cheltuie 20.000 de dolari pe lună și de ce aliment se ferea pentru că era scump

ADVERTISEMENT

Un sportiv în vârstă de 32 de ani, ieșit din top 100 ATP, a dezvăluit sacrificiile pe care le face pentru tenis. Acesta a spus pe ce cheltuie 20.000 de dolari pe lună și de ce aliment se ferea la începutul carierei sale pentru că era scump.

Pe ce dă un jucător de tenis 20.000 de dolari lunar

Ocupă locul 376 în clasamentul ATP, cu toate că a atins cea mai bună clasare a sa, la simplu, în ianuarie 2024. Mai exact, la acea vreme a ocupat poziția 58 la nivel mondial. A câștigat un titlu ATP Tour la simplu la Istanbul Open 2018.

De asemenea, jucătorul de tenis care a spus la ce a trebuit să renunțe pentru sport deține șapte titluri ATP Challenger Tour la simplu. Se numește Taro Daniel, are 32 de ani și este de origine japoneză. A făcut numeroase de-a lungul timpului.

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu câteva luni a spus care este, de fapt, produsul pe care nu-l cumpăra în trecut pentru că era costisitor. A subliniat că renunța la acest aliment considerat sănătos pentru că nu și-l permitea din punct de vedere financiar.

„Când eram mai tânăr nici măcar nu primeam avocado la comanda mea de Chipotle, pentru că era cu vreo trei dolari mai mult”, a spus jucătorul de tenis, Taro Daniel, pentru .

Venituri de 180.000 de dolari în primele 6 luni din 2025

Taro Daniel este conștient că lucrurile pe care le-a sacrificat de-a lungul anilor l-au afectat negativ. a trecut prin numeroase suișuri și coborâșuri, precizând că începuturile în tenis nu au fost deloc ușoare.

A fost nevoit să economisească, în afara faptului că nu avea acces la mesele nutritive ale colegilor săi. A încasat venituri uriașe în prima jumătate a anului 2025, însă spune că realitatea este alta. Nu îi rămân foarte mulți bani în conturile bancare.

Cunoscutul jucător de tenis a povestit cum își împarte cheltuielile lunare. Plătește aproape 20.000 de dolari în fiecare lună pentru hotelurile în care se cazează, zboruri și mâncare. În plus, achită 50.000 de dolari antrenorului personal.

La această sumă se adaugă un procent de 10% comision din premiile pe care le încasează sportivul. Daniel Taro nu călătorește singur la turnee și competiții. Astfel, a subliniat că îi este teamă să se gândească la acest aspect din punct de vedere financiar.

„Din toți acei bani câștigați din străinătate se vor iau toate impozitele reținute la sursă din țara respectivă. Apoi, turneele acoperă camera de hotel, dar nu acoperă camera de hotel a antrenorului.

Din extrasul de cont al cardului meu de credit sunt cel puțin 20.000 de dolari pe lună doar pentru cheltuielile operaționale de hotel, mâncare, zboruri, fără a include salariile pe care le plătesc echipei mele…

Ca jucător de tenis ești ca o companie mică, dar ai toți angajații călătorind tot timpul. Deci, cel puțin 100.000 de dolari pe sezon pentru nivelul de bază, nu pentru un antrenor super experimentat”, a mai spus Taro Daniel, pentru aceeași sursă.