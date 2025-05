Sacrificiile uriașe făcute de Damaris Lupu, fetița care a cucerit o țară întreagă la Românii au talent. A câștigat 120.000 de euro, dar a trecut prin foc ca să obțină marele premiu de la Pro TV

Damaris Lupu, fetița-minune care a ridicat o țară întreagă în picioare cu acrobațiile sale spectaculoase, a devenit marea câștigătoare a sezonului 15 Românii au talent. În spatele premiului de 120.000 de euro stau luni întregi de antrenamente epuizante, sacrificii greu de imaginat pentru vârsta ei și o ambiție de fier. Povestea ei este una despre determinare, curaj și visuri duse până la capăt, cu orice preț.

Damaris Lupu, fetița care a luptat din greu pentru marele premiu la Românii au talent

Adolescenta de 15 ani din Tecuci a emoționat o țară întreagă cu numărul său spectaculos de contorsionism și acrobație de la Românii au talent. Și-a descoperit singură aptitudinea și s-a antrenat cu perseverență, urmărind tutoriale pe YouTube. A exersat pe covor, chiar în fața blocului, pentru a avea suficient spațiu.

ADVERTISEMENT

Vineri seară, eforturile i-au fost răsplătite pe deplin. , obținând marele premiu de 120.000 de euro și titlul de cel mai talentat concurent.

Venită dintr-un oraș mic și cu o poveste care a atins inimile românilor, aceasta nu a sfidat doar gravitația prin numărul său de contorsionism, ci și toate așteptările. Damaris a vorbit despre emoțiile din finală, despre speranțele și incertitudinile trăite în culise, dar și despre momentul în care a început să creadă cu adevărat că poate fi marea câștigătoare.

ADVERTISEMENT

„Și da, și nu. Adică am avut momente în care mă gândeam că pot să câștig și momente în care nu mă gândeam că pot să câștig.

Nu prea am avut emoții decât atunci când am văzut că sunt printre primii trei. Adică am stat acolo și am zis că, nu știu, poate sunt pe locul trei sau doi, dar nu mă așteptam să fiu pe locul unu. De atunci am început să am emoții când am rămas eu cu Sara.”, a declarat câștigătoarea de la Românii au talent, într-un interviu acordat celor de la .

ADVERTISEMENT

„Aveam și un biliard pe care l-a închis pentru mine ca să pot să mă pun pe cerc și pe eșarfă”

Pentru a-și perfecționa numărul care a impresionat juriul și publicul, Damaris Lupu a făcut eforturi considerabile. A mers la antrenamente speciale în București și a repetat intens, chiar și în condiții improvizate. Micuța artistă povestește cum s-a pregătit pentru marea finală și ce planuri are pentru viitor.

ADVERTISEMENT

„Păi după preselecții, prin februarie, m-a ajutat doamna Evelin Marinov să mă duc la București să facă antrenamente serioase. Asta pentru că vreau să fac pe eșarfă și pe cerc. Așa am pregătit ambele momente. După semifinală, am mai repetat momentul pentru finală, două ore pe zi, așa.

Adică eu mergeam o dată pe săptămână la acea doamnă și în restul săptămânii la o sală de fitness. Lângă aveam și un biliard pe care l-a închis pentru mine ca să pot să mă pun pe cerc și pe eșarfă.

Pentru a-mi urma visul o să merg pe cele mai mari scene ale lumii și poate o să reușesc să fac propriile mele spectacole. O să plătesc antrenamente profesioniste ca să pot să iau mai în serios treaba asta cu aerian, să pot să fiu mult mai sigură pe mine.”, a mărturisit Damaris Lupu.

Damaris Lupu, planuri mari după ce a câștigat 120.000 de euro la Românii au talent

Câștigătoarea sezonului 15, susținută necondiționat de mama sa, a mărturisit că sfatul primit imediat după finală a fost simplu și plin de emoție: „Să continui tot așa și să mă bucur de premiu”.

Damaris Lupu a declarat că va reinvesti câștigul în cariera sa artistică: „O să investesc în cariera mea de contorsionism și poate o să am și o sală când voi fi mare”, a spus ea pentru sursa mia sus citată.

Totuși, până la marile scene ale lumii, Damaris nu uită să se bucure de copilărie: „O să merg în parc să mănânc o înghețată”, a adăugat ea, referindu-se la dorința pe care vrea să și-o îndeplinească de 1 iunie.