Sacrificiile uriașe făcute de un boxer pentru câștigarea unei centuri mondiale: „Mi-au trebuit ani de muncă și tone de transpirație”

Mirel Drăgan și Andrei Florian au făcut sacrificii uriașe pentru a ajunge pe cele mai înalte culmi ale boxului românesc. Cei doi pugiliști au vorbit despre munca din spatele unei centuri mondiale la FANATIK SUPERLIGA.

Ce sacrificii uriașe face un boxer pentru câștigarea unei centuri mondiale: „Mi-au trebuit ani de muncă și tone de transpirație”

, iar Mirel Drăgan știe foarte bine asta. Rapidistul a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul carierei într-o ediție specială a show-ului FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Ca să ajung să câștig o centură mondială mi-au trebuit ani de muncă și tone de transpirație. O dată era să renunț, m-am accidentat la Campionatul European și am crezut că nu o să mă mai refac complet. Domnul doctor Vasile Oșean s-a ocupat de mine și mi-a făcut piciorul mai bine.

Acolo a fost cumpâna mea în sportul de contact. Nu am vrut să risc, pentru că am o carieră mare în spate, sunt campion mondial, european și național. Nu am vrut să boxez doar de dragul de a boxa și să fiu ciuca bătăilor.

ADVERTISEMENT

Nu este plăcut să ai o carieră frumoasă în spate și să pierzi tot pentru o ambiție prostească. Dacă simt că nu sunt pregătit prefer să renunț și să particip când îmi e timpul. Mama nu vine cu mine la meciuri de când aveam 11 ani. Nici la meciurile live nu se uită, se uită când e în reluare”, a spus rapidistul.

Cum trăiește meciurile tatăl lui boxer. Ce le recomanda părinților

Cristinel Florian trăiește la : „Mulți oameni nu știu că Andrei practică sportul de la 5 ani. A început la karate, și-a petrecut toată copilăria în sala de sport. A început cu karatele, după a făcut kickbox și box. Andrei are foarte multe rezultate în karate, este vicecampion european.

ADVERTISEMENT

La kickbox a ieșit de trei ori campion național, pe urmă a trecut la box. E foarte greu să stai în colț la un meci al copilului tău. Sunt niște emoții extraordinare în vestiar înainte de meci, ce să mai zic de colț.

Andrei este antrenat de Victor Lupo, un sportiv de excepție din boxul românesc. Este un om extraordinar din toate punctele de vedere. Boxul este un sport extraordinar de dur, un pumn poate să facă diferența.

ADVERTISEMENT

Multă lume nu înțelege ce e boxul, toată lumea se uită la box ca la un spectacol. Să nu uităm că acolo se încasează pumni, boxul e bătaie. Fiecare lovitură, fiecare pumn încasat și fiecare mișcare greșită pe care o face în ring contează foarte mult.

Este la un nivel în care orice lovitură poate să aibă consecințe dure asupra sănătății lor. Se antrenează într-un ritm extraordinar de greu. Eu am făcut cursul de instructor de kickbox pentru ca am vrut să stau în colț, însă nu recomand părinților să stea în colțul copiilor lor”.

Dezvăluiri emoționante ale lui Andrei Florian: „Tata și-a sacrificat viața pentru succesul meu”

„Tata și-a sacrificat viața pentru succesul meu. A fost foarte mult plecat în Anglia, a fost greu până la 15 ani. A fost mai mult absent din păcate, însă a fost mereu prezent cu sufletul. A fost un drum destul de dificil.

Suntem o familie plecată de jos, o familie din Zalău, un oraș inexistent de pe harta României. Fără tata nu s-ar fi putut. E foarte greu să fii boxer profesionist, plătește cu sănătatea ta fiecare pumn. Așa pierzi neuroni care nu se mai refac”, a spus Andrei Florian.

SACRIFICIILE URIAȘE facute de un boxer pentru CASTIGAREA UNEI CENTURI MONDIALE