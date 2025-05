Sacrificiile uriașe făcute de unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului: „Mă culcam flămând! Plângeam în fiecare seară!”

Cristi Ignat este un fundaș extrem de promițător al clubului Rapid București. Alături de Robert Niță, la „Suflet de Rapidist”, fotbalistul în vârstă de 22 de ani a povestit cât a suferit pentru a-și îndeplini visul, acela de a ajunge fotbalist profesionist.

la emisiunea „Suflet de Rapidist”. În interviul acordat fostului atacant al giuleștenilor, Ignat a dezvăluit zecile de sacrificii pe care a trebuit să le facă pentru a reuși să ajungă fotbalist.

Plecat de acasă de la o vârstă fragedă în căutare succesului, „La 12 ani am plecat de acasă, din Republica Moldova. Cred că a fost cea mai importantă decizie a vieții mele. Am plecat pentru visul meu. În Republica Moldova nu sunt atât de multe condiții pentru a performa. Eu mi-am dorit să ajung mai sus. Poate și din inconștiență.

Am stat la cămin, stăteam singur, îmi spălam singur. Trebuia să ne gătim singuri. Vara ne dădea patronul clubului Juniorul București 30 de lei pe zi și trebuia să mănânci toată ziua din ei. Atunci am învățat valoarea banului, cum să gestionezi banii. Asta mă ajută și acum… am învățat pe ce să dau banii, cum să mă îngrijesc singur.

În primele șase luni plângeam aproape în fiecare seară. Mă întrebam de ce am vrut asta, îmi era dor de familie, de fratele meu mai mic, pe care mai mult de jumătate din viața lui nu l-am văzut. Eram patru în cameră, toți din Republica Moldova. Ne-am încurajat unii pe alții și în momentele în care eram triști ieșeam la fotbal. Ne uitam la băieții nemulțumiți că întârziau părinții să-i ia cu Range Rover-ul de la antrenament și noi plecam cu ghiozdanul în spate la metrou”, a spus Cristi Ignat la „Suflet de Rapidist”.

Cristi Ignat: „Ăsta a fost cel mai dureros moment”

Fotbalistul giuleștenilor a povestit unul dintre cele mai dureroase momente trăite atunci când, întors epuizat dintr-un cantonament, a rămas singur în parcare, alături de colegii săi din Republica Moldova, după ce restul copiilor au plecat alături de părinți acasă:

„Cel mai dureros moment a fost când am venit dintr-un cantonament. Eram și obosiți fizic, aveam cam 14 ani. După ce a parcat autocarul, toți copiii au sărit direct în mașinile părinților și au plecat. Noi ne-am uitat așa în jur, în câteva secunde am rămas noi singuri în acea parcare.

Chestiile astea m-au maturizat. Au fost și seri în care ne-am culcat flămânzi. Ne mai ajutam între noi. Împărțeam pachetul, care dura o zi, pentru că împărțeam tot ce primeam între noi. Dormeam bine și următoarea zi trebuia iar să ne descurcăm.

Acum îmi aduc aminte cu plăcere că am reușit să trec peste acea perioadă. Puteam să zic să vină părinții să mă ia, dar eu am zis că vreau să rămân. Încercam să-i încurajez pe ai mei, să pară că totul e bine. Atunci când au văzut că îmi doresc atât de mult, au decis să mă lase liber, fără să-mi impună ceva.

Nu a fost niciun moment în care am vrut să renunț. Au fost și momente mai grele, dar mai mult m-au motivat. Un prieten de-al meu a plecat la juniorii lui Torino, când stăteam la cămin. Am fost puțin invidios, însă m-am apucat și mai tare de treabă”, a mai dezvăluit Cristian Ignat la emisiunea „Suflet de Rapidist”.