Sacrificiul incredibil pe care l-a făcut Samuel Teles pentru fotbal! A ratat un eveniment major din viața lui pentru a veni în România: „Eram tare mândru, totul era pregătit!“

Samuel Teles a ales fotbalul în detrimentul unuia dintre cele mai importante momente din viața sa. Pentru a-și urma visul și a veni în România, mijlocașul portughez a lipsit de la un eveniment major din viața sa. Un sacrificiu dureros, dar care spune totul despre drumul său spre performanță și despre decizia care l-a adus într-una dintre perioadele cele mai frumoase din carieră.

Teles a renunțat la nunta surorii pentru a veni în România: „Aveam costumul cumpărat!“

Drumul spre performanță a însemnat însă și renunțări dureroase. Cel mai greu moment a fost atunci când a fost nevoit să lipsească de la nunta surorii sale.

„Eram naș, eram tare mândru. Aveam costumul cumpărat, totul pregătit. A fost anul în care am venit în România și nu am mai avut șansa să merg. Eram aici și aveam meci, cred, cu CFR sau Rapid. Acesta este doar un exemplu de sacrificiu pe care îl faci pentru această profesie”, a spus emoționat Teles.

Departe de casă, de familie și de cei dragi, fotbalistul recunoaște că dorul este uneori greu de suportat: „Este greu, mai ales acum, după Crăciun, să stau departe de copilul meu, de soție, de unchi, de familie. Acestea sunt sacrificiile care dor cel mai mult. Mulți din familie nu au apucat să-l cunoască încă de la început, pentru că eram aici”.

Universitatea Craiova, surpriza plăcută din cariera lui Teles

Samuel Teles recunoaște că venirea în România a fost un pariu asumat, dar unul câștigător. Atras de ritmul rapid al campionatului și de recomandările venite din interior, , oameni dedicați și suporteri pentru care își dorește să lupte până la capăt pentru titlu.

„Venirea mea în România a fost o decizie inedită. Aici campionatul începe mai devreme și piața transferurilor se mișcă foate repede. La acel moment aveam și alte opțiuni, nu doar România. Am vorbit cu un prieten care juca aici și mi-a spus lucruri foarte frumoase. A fost un mic risc, pentru că nu știam mai nimic, dar cred că a fost decizia corectă. Știu deja că a fost o decizie bună să vin aici. Este un club bun, cu oameni frumoși și suporteri minunați. Pentru asta muncim, să câștigăm titlul, iar clubul ne oferă toate condițiile necesare.

Aș fii extrem de mândru și de fericit dacă aș câștiga titlul cu Universitatea Craiova, pentru că știu că am muncit aici zi de zi pentru asta. Sper ca fanii să fie alături de noi și în momentele bune, dar și în cele rele. Ei cred că știu că avem o echipă bună și că vom lupta pentru ei în orice situație. Să creadă în noi, să ne susțină, iar noi vom da totul!“, a continuat mijlocașul Craiovei.

Povestea începuturilor lui Samuel Teles

Samuel Teles este unul dintre acei fotbaliști care pot spune, fără ezitare, că și-au trăit visul din copilărie. Crescut pe terenurile mici din Portugalia, alături de prieteni care aveau aceleași aspirații, mijlocașul recunoaște că drumul spre fotbalul profesionist a fost frumos, dar plin de sacrificii personale.

„Cred că de mic am știut ce-mi doresc. Cel mai surprinzător este că am reușit să fac ceea ce am visat mereu, să joc fotbal. Sunt mândru că pot face ceea ce iubesc, chiar dacă au existat multe sacrificii și multe lucruri la care a trebuit să renunț pentru a avea succes în această profesie”, a spus Samuel Teles.

Primele sale amintiri din fotbal sunt legate de un grup mic de copii din cartier, aproape de casele lor. Visele erau mari, iar momentele, de neuitat: „Toți ne doream să devenim profesioniști, dar, din diferite motive, din acel grup am ajuns să fiu singurul jucător profesionist. Este un lucru unic și m-a făcut să realizez cât de mândru trebuie să fiu”.

Samuel Teles, primul Crăciun în calitate de tată

Pentru Samuel Teles, vacanța dinaintea cantonamentului a avut o semnificație specială. său alături de familie, o experiență care i-a schimbat perspectiva și i-a oferit un plus de motivație înainte de reluarea activității la Universitatea Craiova.

„Vacanța de dinainte de cantonament a fost foarte bună. Am profitat de oportunitate ca să merg în Portugalia, să-mi văd familia. A fost primul Crăciun al fiului meu și a fost foarte frumos. În fiecare moment este o mândrie să fii tată. Am vrut de ceva timp să fiu tată, dar lucrurile se întâmplă când nu ne așteptăm. Pot spune că atât eu, cât și familia mea suntem foarte fericiți.

Aici, la club, lucrurile merg foarte bine. Eu încerc să fiu întotdeauna cea mai bună versiune a mea. Ăsta e obiectivul, să trag tare în fiecare zi, să obțin rezultate alături de echipă, iar lucrurile bune vor veni. Și la echipă este cam același concept. Construim o bază solidă, suntem ca o familie aici. Muncim din greu împreună, să încercăm să facem lucruri frumoase pentru club“, a încheiat Teles.