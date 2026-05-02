Sacrificiul lui George Pușcaș pentru Dinamo: „Încerc să strâng din dinți”

La scurt timp după ce a ajuns la Dinamo, în contextul în care anterior oricum fusese chinuit de anumite probleme medicale, George Pușcaș (30 de ani) a aflat că trebuie să se opereze din cauza unei hernii inghinale, chestiune care ar urma să îl scoată din joc timp de aproximativ o lună, sau două luni în cel mai pesimist scenariu. Cu riscul de a fi nevoit să îndure dureri destul de mari, internaționalul român a refuzat până în acest moment intervenția chirurgicală, pentru a-și putea ajuta echipa în acest final extrem de încins de sezon.

George Pușcaș joacă și se antrenează la Dinamo cu dureri destul de mari în acest final de sezon

Astfel, atacantul a decis să amâne momentul operației până la finalul campionatului și, după cum a transmis chiar el, se va răzgândi doar în cazul în care durerile vor deveni pur și simplu insuportabile. „Mă simt din ce în ce mai bine fizic. Și psihic sunt din ce în ce mai bine. Vreau să-mi ajut echipa cât pot. Cum se va termina sezonul voi lua o decizie în ceea ce se va întâmpla cu feelingul meu, cu durerea mea, cum mă voi simți la final. Acum sunt bine, încerc să strâng din dinți să pot să fiu disponibil. O decizie în sensul de operație, tratament, să văd dacă va continua să mă doară. Dacă se va ameliora durerea, nu voi lua în considerare operația. Nu mă ascund de asta.

Nu cred că m-ar scoate mult din circuit. Operație inghinală, de hernie, cam o lună, maxim două, nu mai mult de atât. Nu simt neapărat o presiune, mi-am asumat această decizie. Am fost la mai mulți specialiști. Eu știu decizia în mintea mea. Nu am de ce să mă ascund după o durere sau după orice altceva, continui așa. Dacă se schimbă ceva voi fi eu primul care voi zice și voi decide împreună cu clubul”, a spus George Pușcaș premergătoare meciului

Ce îl motivează pe George Pușcaș să facă acest sacrificiu

În continuare, fostul fotbalist de la Inter, Bari, Palermo, Reading, Genoa și Bodrum, printre altele, a explicat că se simte în revenire de formă în această perioadă, astfel încât nu își dorește să piardă acest trend ascendent printr-un nou interval de timp de inactivitate, din cauza operației respective. „Acum sunt bine, nu are de ce să sperie, nu mă gândesc la asta. Am câștigat în ultimul timp, voi vedea de la meci la meci.

E mai mult o adrenalină pe care o simt și vreau să o simt, am nevoie de presiune, am fost obișnuit în asemenea circumstanțe. Pe unde am fost, presiunea e la fiecare metru pe care îl fac, nu e ceva diferit ce se întâmplă. Așa că am nevoie să mă țină, să fiu stimulat și mie îmi place asta”, a completat atacantul lui Dinamo.