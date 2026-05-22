Sacrificiul suprem al lui Alexandru Maxim! A pierdut jumătate de milion de euro pentru a rămâne alături de Mirel Rădoi la Gaziantep

Alexandru Maxim (35 de ani) se află la finalul carierei, iar Gaziantep ar putea fi ultima sa echipă. Fostul internațional român este o legendă a clubului turc, pentru care a bifat cele mai multe apariții din istorie și a devenit cel mai bun marcator și pasator. Căpitanul echipei antrenate de Mirel Rădoi a renunțat la 500.000 de euro pentru a continua în Superliga Turciei.

Alexandru Maxim renunță la o sumă uluitoare! Din ce cauză pierde jumătate de milion de euro

Vârsta lui Alexandru Maxim creează incertitudini în jurul conducerii lui Gaziantep, deși mijlocașul este căpitanul echipei și cel mai important fotbalist din scurta istorie a clubului. Ajuns la 35 de ani, turcii și-au dorit să aibă o plasă de siguranță în cazul în care el nu va mai putea ține ritmul, așa că i-au introdus o clauză în contract ce-l va face pe român să piardă foarte mulți bani.

Alexandru Maxim avea contract doar până în vara acestui an, însă conform jurnalistului turc Ali Budak, înțelegerea cu Gaziantep s-a prelungit automat după ce a bifat 25 de meciuri pentru formația din Superliga Turciei. Însă asta nu este tot, fostul fotbalist al lui Stuttgart și Mainz a fost de acord să renunțe la jumătate de milion de euro din salariu doar pentru a mai rămâne un an în plus la echipa sa de suflet,

„Informații exclusive despre Alexandru Maxim. La Gaziantep, în contractul semnat anul trecut cu Alexandru Maxim exista o clauză potrivit căreia, dacă jucătorul evoluează în 25 de meciuri, contractul se prelungește automat cu încă un an. Maxim acceptase și o reducere salarială de 500.000 de euro. Prelungirea nu este o noutate, aceasta s-a realizat automat în momentul în care a bifat 25 de apariții în acest sezon”, a sris Ali Budak pe pagina sa de X.

Alexandru Maxim bilgilendirme Gaziantep FK da Alexandru Maxim ile geçtiğimiz yıl yapılan sözleşmede 25 maç oynarsa kontratı 1 yıl otomatik olarak uzar maddesi vardı. Maxim gröen yıl maaşında 500 bin euro indirime gitmişti. Uzatma yeni değil. 25 maç oynadığında zaten… — Ali Budak 🆎️ (@AliBudakx)

Maxim a fost cuprins de lacrimi după ultima înfrângere a lui Gaziantep

De la venirea lui Mirel Rădoi pe banca lui Gaziantep, formația turcă a mers din rău în mai rău. Fostul selecționer al României a pierdut toate cele patru meciuri din acest final de sezon, iar după ultima partidă fostul internațional român a fost surprins într-o ipostază neașteptată.

iar mai mulți colegi au venit la el pentru a-l consola. Deși la acea vreme s-a presupus că lacrimile ar fi din cauza faptului că acela ar fi fost ultimul său meci, informația venită din presa din Turcia dezvăluie că reacția mijlocașului a fost una de frustrare după un nou eșec, cu toate că echipa sa era salvată matematic de la retrogradare, iar partidele nu mai aveau o miză reală.

Alexandru Maxim, cifre uluitoare pentru Gaziantep! Românul este o adevărată legendă

Într-un interviu pentru presa din Turcia, Alexandru Maxim a recunoscut că nu s-ar fi așteptat niciodată în momentul în care a semnat cu Gaziantep că va ajunge să fie jucătorul cu cele mai multe apariții pentru club și că va deveni cel mai bun marcator.

În cele șapte sezoane petrecute la echipa turcă, cu o mică pauză de jumătate de sezon, în care a mers la Beșiktaș după dezastrul cauzat de cutremurul de la Gaziantep din 2023, Alexandru Maxim a jucat în 227 de meciuri pentru echipa sa, timp în care a marcat de 58 de ori și a oferit 47 de pase decisive.