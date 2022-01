Momente teribile la Cupa Africii! Sadio Mane a leșinat pe teren: arbitrul l-a lăsat să reintre în joc, a marcat, a fost schimbat și a ajuns la spital! Care este starea senegalezului?

”Mulțumită lui Dumnezeu, totul este bine”, a spus, de pe patul de spital, Sadio Mane. A ajuns acolo imediat după ce a părăsit Kouekong Stadium din Bafoussam, în minutul 70 al meciului din sferturile Cupei Africii, Sengal – Insulele Capului Verde.

Marcase golul cu care naționala țării sale a deschis scorul. În timp ce Dieng, cel care l-a înlocuit, a stabilit . Însă nu la rezultat se referea el. Ci la starea de sănătate.

Era minutul 53. Mane a sprintat după un balon degajat de Edouard Mendy. Ieșit la marginea careului, portarul advers, Vozhina, l-a busculat. Iar atacantul lui , făcut KO, a căzut ca secerat.

Mane a rămas nemișcat, cu mîinile atârnând inerte. Leșinase. Și Vozhina era prăbușit în iarbă. Precum atacantul senegalez, din ciocnirea cap în cap suferise și el o comoție cerebrală.

Vozhina s-a ridicat ulterior, dar se clătina, precum un boxer făcut groggy. A fost trimis la cabine, însă ca urmare a cartonașului roșu pentru fault în postură de ultim apărător. Așa cum se comunicase din camera VAR.

Ulterior, după ce medicul i-a pus gheață la ceafă, s-a ridicat și Mane. Iar doctorul i-a permis să rămână în teren. Și Mane, care ieșise deja la rampă în mai multe rânduri, a deschis scorul, cu un șut sub transversală, în minutul 63.

Câteva minute mai târziu, atacantul lui Liverpool s-a așezat în iarbă, punându-și mâinile la cap. Doctorul a revenit pe teren și, după ce l-a investigat, a cerut schimbarea.

Selecționerul senegalez Aliou Cissé a spus: ”Lui Sadio i s-a făcut rău. Se învârtea totul în jurul lui”. Trecuseră însă peste 20 de minute de la impactul cu Vozhina.

Faptul că Sadio Mane nu a fost schimbat imediat după impactul cu Vozhina a născut o mulțime de controverse pe rețelele de socializare.

”După felul în care a aterizat (fără a folosi mâinile pentru a-și atenua căderea), am crezut că lui Sadio Mane de la #TeamSenegal nu ar fi trebuit să i se permită să rămână după acea ciocnire frontală cu portarul #TeamCapeVerde”, a scris, pe Twitter, un fan.

În timp ce un altul a precizat: ”E o nebunie că a rămas, a marcat un gol și APOI a fost schimbat. Se pare că simptomele lui au fost puțin întârziate, dar acea lovitură arată oribil în video și, sincer, ar fi trebuit să fie înlocuit”.

Totally insane that he stayed on, scored a goal, and THEN was subbed off. Seems like his symptoms were a little more delayed, but that blow looks horrible on video and honestly he should have been subbed off right away.

