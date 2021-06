Sadio Mane își vede visul cu ochii. Spitalul construit în Senegal a fost inaugurat

Chiar dacă este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai lumii, Sadio Mane nu uită de unde a plecat. Prezent în Senegal pentru a evolua din nou în tricoul echipei naționale, starul lui Liverpool a participat, alături de președintele Macky Sall, la inaugurarea .

Acest vis i-a încolțit în minte la o vârstă fragedă, după moartea fulgerătoare a tatălui, răpus de o boală cumplită. „Pentru că nu exista niciun spital în Bambali, l-au dus în următoarea comună pentru a încerca să-i salveze viața. Nu s-a putut”, mărturisea mijlocașul de 29 de ani, care a mai ridicat pentru locuitorii din Bambali o școală și un supermarket.

Planurile nu se opresc, însă, aici. Potrivit presei internaționale, Mane plănuiește să construiască o poștă și o benzinărie. Datele furnizate de Banca Mondială arată că majoritatea familiilor din regiunea în care s-a născut Mane sunt nevoite să trăiască în sărăcie.

Sadio Mane a inaugurat spitalul construit în Senegal

„Aveam șapte ani și ne pregăteam să jucăm pe teren. Un văr a venit la mine și mi-a spus ”Sadio, tatăl tău a murit!”. I-am răspuns ”Serios? Glumești!”. Nu puteam concepe.

Înainte să moară, se lupta cu acea boală de mai multe săptămâni. Am folosit un tratament tradițional și a fost mai bine trei sau patru luni. Boala a recidivat, iar de această dată nu a mai funcționat.

Pentru că nu exista niciun spital în Bambali, l-au dus în următoarea comună pentru a încerca să-i salveze viața. Nu s-a putut. Îmi aduc aminte că și sora mea s-a născut acasă din cauza faptului că nu exista un spital la noi.

A fost o situație extrem de tristă pentru toată lumea. Mi-am dorit să construiesc unul pentru a le da oamenilor speranță”, a declarat Sadio Mane într-un interviu acordat anul trecut, făcându-și astfel publică intenția de a construi un spital în satul natal. Între timp, visul a devenit realitate.

Un exemplu de modestie și bunătate: „De ce aș vrea zece Ferrari, douăzeci de ceasuri de diamant sau două avioane?”

Deși , un salariu care i-ar permite să-și satisfacă orice capriciu, mijlocașul lui Liverpool nu visează la mașini de lux, femei frumoase sau vacanțe exotice. Tot ce își dorește e ca oamenii dragi să primească măcar puțin din ce i-a oferit viața.

„Eram înfometat și trebuie să muncesc pe teren. Am supraviețuit unor vremuri grele, am jucat fotbal desculț. Nu am o educație și multe alte lucruri, dar cu ce câștig astăzi îi pot ajuta pe oamenii mei.

Am construit școli, un stadion, am furnizat haine, încălțăminte și mâncare pentru oamenii care sunt într-o sărăcie extremă. În plus, dau 70 de euro pe lună pentru toți oamenii din regiuni sărace ale Senegalului.

De ce aș vrea zece Ferrari, douăzeci de ceasuri de diamant sau două avioane? Ce vor face aceste obiecte pentru mine și pentru lume? Nu am nevoie să afișez mașini de lux, case de lux, călătorii și chiar avioane. Prefer ca oamenii mei să primească puțin din ceea ce mi-a oferit viața”, a dezvăluit Sadio Mane.