”Săgeată spre titlu!” Marius Niculae, amintiri de colecție din celebrul Dinamo – Foresta 4-5: ”Am crezut că mă ia la mișto”. Video

Casa Pariurilor, sponsorul principal al Ligii 1, a realizat un vlog interesant care îl are în prim-plan pe fostul mare atacant dinamovist Marius Niculae și în care acesta atinge mai multe momente importante din carieră.

a pus în practică cu succes un vlog în care personajul principal este Marius Niculae. Fostul internațional a plecat la Cluj într-o mașină condusă de jurnalistul Cristi Scutariu pentru a sta de vorbă cu jucătorii de la CFR, câștigători ai ultimelor patru ediții din Liga 1.

Dialogul purtat de cei doi purtat în mașină, în drum spre Cluj, a fost împărțit în opt episoade mai mult decât interesante, ce sunt difuzate pe tot parcursul play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1. Marius Niculae și-a amintit de sau de momentele când l-a avut .

”Săgeată spre titlu”, episodul 5: Meciul Dinamo Foresta 4-5, cea mai neagră amintire pentru Marius Niculae

Așa cum era de așteptat, în drumul spre Cluj, Marius Niculae nu putea să nu vorbească despre clubul unde s-a format ca fotbalist. Iar cea mai tristă amintire este celebrul meci Dinamo – Foresta 4-5, în care trupa antrenată la acea vreme de Cornel Dinu a condus cu 4-0.

”Dinamo plătește pentru greșelile făcute în trecut. Uite că nu a mai ajuns în grupele unei cupe europene de la meciul cu Liberec. Am rămas în istorie și cu ceva pozitiv, nu numai cu contraperformanța de a fi singura echipă care a condus cu 4-0 și mănâncă bătaie cu 5-4.

Am jucat în meciul ăla cu Foresta, am dat golul 4. Eu am cerut schimbare la 4-0. Mister Cornel Dinu a vrut să mă schimbe la pauză, la 3-0, dar mă băteam la titlul de golgheter cu Cătălin Cursaru și i-am cerut să mă mai lase în teren să mai dau un gol, pentru că simțeam că nu sunt puternici, sunt chiar slabi.

Am dat golul 4, apoi m-a schimbat cu Răducioiu și m-am dus la controlul doping. Nu știu cum s-a întâmplat, am ieșit de la control când se terminase meciul. Unde se face dopingul e chiar lângă vestiarul adversarilor și când am ieșit nu înțelegeam de ce se bucură echipa adversă. I-am simțit slabi și în mintea mea mă gândeam că se bucură că nu au luat multe.

Când am ajuns la noi în vestiar, liniște. L-am întrebat pe Adrian Mihalcea ce s-a întâmplat și el mi-a spus că am mâncat bătaie. Am crezut că mă ia la mișto. Am văzut meciul în reluare pe la 2:00 noaptea. Nu mi-am imaginat niciodată că pierdem de la 4-0”, a povestit ”Săgeată”.

Cum a trăit ”Minunea de la Liberec”

Însă, fostul atacant se mândrește cu faptul că s-a aflat pe teren la ”Minunea de la Liberec”, atunci când Dinamo a devenit singura echipă care a reușit să întoarcă un 0-3 pe teren propriu. Slovan Liberec câștiga la ”masa verde” pe terenul lui ”câinilor”, după ce suporterii și-au pierdut răbdarea la scorul de 0-2 pentru cehi și au pătruns pe teren în minutul 88.

Returul a fost ”de vis” pentru bucureșteni. Golul lui Andrei Cristea și ”dubla” lui Marius Niculae au dus meciul în prelungiri, iar ”câinii” au întregit ”remontada la loviturile de departajare.

”Am trăit și minunea de la Liberec. Mi-a aduc aminte că toți românii au ținut cu noi atunci. Știu că mă uitam după aceea la reluări și vedeam mesajele de pe burtieră în care scriau steliști și rapidiști că vor să se califice Dinamo. Atunci a fost o chestie națională”, și-a amintit fostul internațional.

Niculae, trist că Dinamo a ajuns la retrogradare

Lui Marius Niculae nu-i vine să creadă că Dinamo a ajuns să-și propună ca obiectiv salvarea de la retrogradare și își amintește cât de mult conta pe vremea sa să aibă jucători cu experiență în echipă.

”Înaintea unui meci important îți aducea banii în cantonament cu o zi înainte. Stăteau la căpitanul de echipă. Când jucam la Dinamo în ’98, în ’99 și aveam jucători ca Lupescu sau Vlădoiu, chiar dacă primeam gol ei ne încurajau. Ne spuneau să stăm calmi, să nu ne pierdem cumpătul că vom câștiga. Îți dădeau acea încredere.

Este al treilea sau al patrulea sezon în care Dinamo se bate acolo jos, în play-out. E dureros pentru Dinamo să nu prindă play-off-ul. Cred că obiectiv evitarea retrogradării nu a fost niciodată la Dinamo. De mic copil știu că la Dinamo nu exista decât locul 1, locul 2 era un insucces. Acum, sunt copii care nu i-au văzut niciodată pe Dinamo campioni”, a mai spus Niculae.