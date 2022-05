”Săgeată spre titlu!” Marius Niculae, amintiri de neuitat cu Jurgen Klopp și cum a fost ”momit” să meargă la Inverness. Video

Sponsorul principal al Ligii 1, Casa Pariurilor, a realizat un vlog pasionant cu fostul mare atacant dinamovist, în care acesta a povestit întâmplări hazlii din cariera sa.

Marius Niculae deapănă amintiri cu Jurgen Klopp în vlogul ”Săgeată spre titlu”, realizat de Casa Pariurilor

a experimentat cu succes un vlog care l-a avut în prim plan pe Marius Niculae. Fostul internațional a mers la Cluj într-o mașină condusă de jurnalistul Cristi Scutariu pentru a sta de vorbă cu jucătorii de la CFR, câștigători ai ultimelor cinci ediții din Liga 1.

Dialogul purtat de cei doi în mașină, în drum spre Cluj, a fost împărțit în opt episoade mai mult decât interesante, ce au fost difuzate pe tot parcursul . În ultimul dintre ele, Niculae a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Jurgen Klopp și perioada petrecută în Scoția.

”Săgeată spre titlu”, episodul 8: Marius Niculae, prins la pescuit când s-a făcut transferul la Standard

În ultima parte a drumului lor spre Cluj, Marius Niculae și Cristian Scutariu au discutat despre perioada petrecută la Standard Liege, despre cum l-a impresionat Jurgen Klopp pe atacantul român și cum a fost atras să semneze cu Inverness.

”Nu știu dacă a fost bine sau rău, dar problema asta când nu ai mental că nu ai jucat de la început până la sfrșitul unui sezon fără operații, nu doar accidentări, m-a făcut să mă gândesc la o schimbare. Aveam 24 de ani când am terminat contractul cu Sporting, eram tânăr, trebuia să fac o schimbare, să văd cum e și în altă parte.

Până la urmă tot cei de la Sporting mi-au găsit Standard Liege. M-a sunat și m-au întrebat dacă mă interesează Standard Liege și după ce le-am zis da mi-au cerut numărul impresarului, care la acea vreme era Gică Popescu.

Le-am dat numărul și pe mine m-a bufnit râsul când m-a sunat Gică Popescu și m-a întrebat ce fac. I-am spus că sunt la pescuit. Atunci mi-a zis: ‘Gata, lasă pescuitul. Avem treabă. Mergem la Standard Liege’”, a povestit ”Săgeată”.

Cum a decurs prima întâlnire cu Klopp

Fostul atacant dinamovist și-a amintit că Jurgen Klopp și directorul sportiv de la Mainz au stat trei ore de vorbă cu el și l-au întrebat tot ce se putea pentru a-și face o idee dacă transferul este ceea ce au ei nevoie.

”Pe mine pescuitul mă relaxează, dar nu ignoram niciodată antrenamentele. Și când mergeam la pescuit, dimineața dădeam ture de baltă. Am jucat un an la Standard Liege, dar nu am jucat toate meciurile în poziția mea.

Am jucat 26 de meciuri, am marcat 4 goluri și fiind la finalul contractului mi-au propus să reînnoiesc, dar am refuzat pentru că doream un campionat mult mai puternic. Am așteptat vreo trei luni până am semnat la Mainz unde l-am întâlnit pe Jurgen Klopp.

Am stat trei ore cu el și cu directorul sportiv Christian Heidel să-mi facă un profil psihologic. M-au întrebat absolut tot, de viață, de sport, de ce am de gând. După asta ne-am dat mâna și mi-au spus ‘mâine te duci și faci vizita medicală, apoi semnezi contractul’”, a spus el.

A plecat de la Mainz pentru echipa națională

Marius Niculae a dezvăluit că Jurgen Klopp l-a atenționat că va conta mai mult pe el din sezonul următorul, însă a decis să plece după 6 luni pentru a nu pierde convocarea la națională pentru Euro 2008.

”Am făcut cantonamentul cu Mainz în Spania, am marcat în meciuri amicale am jucat 60 de minute în primul meci din retur cu Dortmund și după acel joc am avut o discuție cu Klopp în care mi-a spus: ‘Am observat că nu ai ritm de joc, esti nepregătit din acest punct. Noi ne luptăm la evitarea retrogradării și am nevoie de jucători care sunt 100%. O să-ți dau minute pe parcurs ca să câștigi ritm, pentru că tu mă ajuți pe mine abia la anul’.

Practic mă pregătea pentru faptul că o să fiu rezervă. Am jucat foarte puțin și a fost singura echipă la care nu am reușit să marchez în meci oficial. Titular am jucat la primul meci cu Dortmund și la ultimul cu Bayern Munchen.

Mai aveam opțiune încă doi ani cu Mainz, dar problema a fost că ei au retrogradat și eu aveam nevoie să prind echipa națională deoarece aveam șanse bune pentru Euro 2008. Așa am ajuns în Scoția la Inverness”, a continuat fostul fotbalist.

Povestea incredibilă a transferului la Inverness

Marius Niculae a declarat că mutarea sa în Scoția a fost făcută în scop comercial de patronul clubului, care de fapt își dorea prin acest transfer să atragă cât mai mulți ingineri români în proiectul său.

”Oferta a venit de la unul care nici măcar impresar nu era, era un angajat al unui om foarte bogat care avea această echipă. Omul se ocupa cu piese de schimb pentru sondele de petrol și gaz. Avea nevoie de mulți ingineri, iar românii erau la mare căutare pe acest post.

Și atunci și-au zis să aducă un jucător important din România ca să atragă mai mulți ingineri din țara noastră. Am fost mai mult o chestie de business, pentru că salariul meu era enorm în comparație cu colegii mei. Câștigam de 5-6 ori mai mult decât ei. Mi s-a spus că dacă aduc forță de muncă din România o să-mi mărească salariul cu 50.000 de euro.

Patronul de la Inverness, care era englez, era fan Manchester United și avea propria lui lojă pe Old Trafford. M-a luat cu el la un meci cu Lyon, încheiat 1-0 cu golul lui ”, a afirmat ”Săgeată”.

Mitul monstrului din Loch Ness

Marius Niculae a explicat că monstrul din Loch Ness este doar o chestie pusă la punct pentru atragerea turiștilor și a povestit că viața în Scoția a fost extrem de plictisitoare, în special din cauza vremii.

”N-am văzut niciun monstru în Scoția. Ei au făcut treaba cu monstrul din Loch Ness tot pentru business. Guvernul lor plătea 5.000.000 de lire cui îi face poză monstrului și vedeai în jurul lacului mulți oameni care filmau. Au acolo un muzeu care explică foarte clar din punct de vedere științific care e treaba și apoi prezintă și mitul.

Deși este un lac în care poate intra de trei ori populația lumii, din punct de vedere științific nu putea exista un asemenea monstru. Mitul a plecat de la o doamnă care avea o casă mare cu multe încăperi și ca să atragă clienți la hanul ei a găsit un băiat de la circ care a interpretat un monstruleț care mergea pe sub apă. A făcut o poză, a dat-o la presă și de aici a plecat mitul cu monstrul din Loch Ness.

Vremea din Scoția e mai tot timpul urâtă și te deprimă. Norii sunt foarte jos și tot timpul se schimbă vremea. Iar vântul era incredibil de rece. De plictiseală ajunsesem la un moment dat să mă duc să le dau la iepuri de mâncare. Au foarte mulți iepuri, cred că am văzut câteva mii”, a încheiat fostul atacant.