„Săgeată spre titlu!”. Marius Niculae, moment hilar la transferul în China: „Băi, tu joci și portar?”. Sfat pentru Nicolae Stanciu. Video

Casa Pariurilor, sponsorul principal al Ligii 1, a realizat un vlog interesant care îl are ca protagonist pe fostul internațional Marius Niculae și în care acesta vorbește despre mai multe momente importante din carieră.

Cum a fost pentru Marius Niculae experiența din China. Totul în vlogul „Săgeată spre titlu”, realizat de Casa Pariurilor

a pus în practică cu succes un vlog care îl are în rol principal pe Marius Niculae. Fostul atacant dinamovist a plecat la Cluj într-o mașină condusă de jurnalistul Cristi Scutariu pentru a sta de vorbă cu jucătorii de la CFR, câștigători ai ultimelor patru ediții din Liga 1.

Dialogul pe care cei doi l-au purtat în mașină, în drum spre Cluj, a fost împărțit în opt episoade mai mult decât interesante, care sunt difuzate pe tot parcursul play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1. Marius Niculae și-a amintit de sau de

„Săgeată spre titlu”, episodul 6: Mâncarea, cel mai mare inamic din China al lui Marius Niculae

În drumul către Gruia, Marius Niculae a vorbit și despre cea mai exotică experiență a carierei sale, Shandong Luneng, echipă la care a evoluat în anul 2013 și pentru care, în nouă meciuri, a înscris trei goluri și a oferit trei pase decisive.

„Printr-un impresar, a venit o ofertă din China, de a juca la cea mai galonată echipă de acolo, Shandong Luneng. M-am întâlnit cu reprezentanții clubului. Chiar m-am amuzat pe tema asta. S-au uitat pe transfermarkt, au văzut valoarea de piață, s-au uitat pe niște imagini și mi-au pus o întrebare ciudată. «Băi, tu joci și portar?» Au văzut că am apărat la Dinamo contra Gloriei Bistrița vreo 30 de minute. Și eu zic «Nu, am intrat că eram nevoit să intru în poartă. Nu mai aveam schimbări». Și cică, «A, deci nu trebuie să plătim două contracte».

Era Radomir Antic antrenor la ei. Ca salariu, a fost cel mai mare. Aveam și peste 30 de ani. Cam atunci e bine să pleci în zonele astea. Cel mai greu mi-a fost la început cu mâncarea. Nu are nicio treabă mâncarea din Europa, făcută pentru noi, cu mâncarea de acolo. Ori este foarte dulce, ori este foarte picantă. Și când zic foarte picantă, zic extrem de picantă. Nu mulți oameni ar fi capabili să mănânce.

La club ne facea separat mâncare străinilor. Aveam spaghete, salată și atât. Ca o curiozitate. Nu exista brânză acolo, nu exista lapte. Era un fel de lapte, dar era foarte dulce. Eram și cu cea mică, cu fetița mea, o luasem acolo și trebuia să mă duc cu ea până la Beijing. Mergeam cu acele trenuri rapide, care prind 300 km/h. Erau restaurante pentru europeni, Beijingul fiind un oraș cosmopolit și luam de acolo.

Venise băiatul lui Radomir Antic să-l vizite, eram cu el la club, și zice «Ia vino încoace!». Era o oală mare, de ciorbă, și când a dat așa cu polonicul, ce crezi că era? Broască țestoasă. N-am mâncat, dar asta se dădea atunci la club.

În China, în fiecare oraș, sunt străduțe, unde în stânga și dreapta sunt grătare cu mâncare și vezi tot felul de animăluțe. Îți făcea pe loc ce voiai, broscuțe, puiuți. Eu m-am dus la un singur restaurant. Oricum nu înțelegeam, scria în chinezește și erau foarte ieftine, 2-3 lei un preparat. Am comandat toată lista, tot meniul. Le-am pus pe masă și am început să gust din fiecare și ziceam. ‘Asta da, îmi place, asta nu, ia-o’. Nici nu știu ce am mâncat. N-am întrebat. Cred că am mâncat de toate. Am gustat din toate”, a povestit Marius Niculae.

Sfat pentru Nicolae Stanciu

În China joacă acum și Nicolae Stanciu (29 de ani), la WH Three Towns, echipă care a plătit 4 milioane de euro pentru a îl transfera de la Slavia Praga, transferul fiind oficializat în martie 2022. Marius Niculae se așteaptă ca playmakerul să nu mai revină prea curând la echipa națională. Cel puțin așa s-a întâmplat cu el, când selecționer era Victor Pițurcă.

„Am vorbit cu selecționerul de la acea vreme, Victor Pițurcă, și mi-a spus foarte clar «Dacă te duci în Chinia, eu nu te mai convoc la echipa națională». Asta mi-a plăcut la el. Că am avut un dialog corect, pe care trebuie să-l aibă un antrenor cu un jucător.

Una, nu te vedea jucând și doi, era problema cu fusul orar. Era foarte greu. Să te adaptezi și la climă. Clima foarte problematică. Trebuie să vii cu o săptămână înainte, să faci antrenamente, să te adaptezi climatului, iar ritmul de joc e total altul decât cel din Europa.

Eu cred că da (n.r. – Stanciu nu va mai veni la națională). Dacă alegi opțiunea asta pentru bani, eu cred că și-a asumat. Dar e posibil să-l vedem la națională dacă selecționerul are nevoie. Dacă vrei să faci bani în America sau în China, cred că întâi trebuie să faci carieră în Europa. Și când te duci acolo te duci la 30 de ani și pe un contract mai bun, dacă ai făcut carieră în Europa. Eu zic că merită încercat în Europa, chiar dacă sunt sumele mai mici”, a adăugat Niculae.