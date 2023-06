Săgețile lui Gigi Becali pentru Rapid, după transferul lui Răzvan Oaidă: „Ei vor să câștige titlul cu jucători pe care-i dau eu afară!”. Video

Gigi Becali nu e deranjat că Rapid l-a transferat pe Răzvan Oaidă, , și îi ironizează pe Dan Șucu și Victor Angelescu.

Gigi Becali râde de Mutu, Șucu și Angelescu: „De la cine l-a luat pe Oaidă?!”

Întrebat despre transferul lui Oaidă la Rapid, Gigi Becali a început să râdă: „Hai, mă… Dacă vorbim de Rapid acum… De la cine l-a luat pe Oaidă?! Păi ei vor să câștige titlul cu jucătorii pe care îi dau eu afară?! Glumim, mă, lasă-i în pace să vorbească!”, s-a amuzat patronul FCSB de mutarea „giuleștenilor”.

Rapid are un buget de transferuri de 3,6 milioane de euro, însă Becali consideră că suma nu este una de ajuns: „Ei pot să vorbească, e problema lor, dar nu au cum să ia titlul dacă vorbim așa serios.

Titlul dacă vrei să îl iei trebuie să dau un milion, un milion jumate, două milioane pe un jucător. Măcar 700.000 de euro!”, i-a mai sfătuit omul de afaceri pe conducătorii din Giulești.

Gigi Becali l-a dat afară pe jucătorul pe care a dat 700.000 de euro. Ce salariu avea

Gigi Becali i-a plătit lui Valeriu Iftime pentru Răzvan Oaidă 700.000 de euro în 2019, iar jucătorul avea un salariu lunar de 11.000 de euro. Mijlocașul central și-a dorit de asemenea să plece de la FCSB pentru a prinde mai multe minute.

Răzvan Oaidă a fost dorit cu insistență de către Adrian Mutu. Închizătorul are la Rapid un salariu de 10.000 de euro și a primit și 100.000 de euro la semnătură, semnând un contract valabil pe doi ani: „Pentru mine este o emoție specială, o bucurie. Mă bucur să fiu în Giulești. Când a venit oferta de la Rapid am fost încântat, am primit foarte bine această ofertă. Îmi doresc din tot sufletul ca suporterii să mă accepte, să mă primească bine.

Faptul că Adrian Mutu este antrenorul echipei m-a influențat foarte tare. A fost antrenorul meu și la naționala de tineret. A fost un fotbalist excepțional, este un antrenor la fel de bun și asta m-a ajutat să iau această decizie și să fac pasul acesta.

Îmi aduc aminte și acum primul meci pe care l-am jucat împotriva Rapidului pe Giulești. A fost o atmosferă incredibilă, incendiară. Pot să spun, cu toată sinceritatea, că a fost de două ori mai dificil să jucăm aici decât pe Arena Națională sau pe un alt stadion”.

În Giulești ar putea ajunge și Iulian Cristea, : „Nico, dacă nu plec afară, vin în Giulești”, a promis fundașul central de echipa națională președintelui Rapidului.

