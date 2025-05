Șah mat lui… Putin! Igor Kovalenko, Marele Maestru care a ales să lupte pe front în războiul cu Rusia

Când încep să învețe tainele șahului, copiilor li se povestește despre o înfruntare între două armate. În care scopul este să capturezi cât mai multe piese de la adversar și să îi dai șah mat regelui advers. O poveste despre război, menită să îi atragă pe cei mici.

Igor Kovalenko, Mare Maestru la șah, de trei ani pe frontul anti-putinist din Ucraina

Dar cine și-ar fi imaginat că unul dintre cei mai buni jucători de șah ai lumii va ajunge un pion pe câmpul de luptă al nebunilor?! Este cazul lui Igor Kovalenko, 36 de ani, care din mai 2022 este pe .

Născut în 1988, în orașul Samar, din regiunea Dnipropetrovsk Oblast, Igor Kovalenko devenea Mare Maestru în 2011. Între 2013 și 2021, jucătorul născut în Ucraina a ales să reprezinte Lituania, țară în care a și locuit în această perioadă. A jucat pentru Lituania la 3 Olimpiade și un Campionat European. Ulterior, în 2021, revenea sub steagul Ucrainei.

Este jucător de top 100 FIDE de mai mulți ani, iar în august 2015 avea cel mai bun clasament, locul 44 mondial. Este membru al comunității evreiești din Ucraina, studiază Teologia și este capelan la Kiev.

Doar că, din 24 februarie 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina, viața lui Igor Kovalenko s-a schimbat. În primă fază a fost voluntar la Kiev și chiar a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu distrugeri provocate de bombele trimise de armata lui Vladimir Putin. Începând din mai 2022, Kovalenko a decis să meargă pe front și, în consecință imediată, s-a oferit ca voluntar!

Declarație cutremurătoare: „Nici nu mai pot să dorm pe un pat! Mi se pare prea moale, m-am obișnuit pe pământ!”

„Bazele noastre sunt în case abandonate, sub poduri, sau în tranșee. M-am obișnuit să dorm pe pământ, nici nu prea mai pot să stau în pat. Mi se pare prea moale. Cea mai grea parte este că suntem puțini și nu există rotație. Am stat 70 de zile fără nicio pauză. Dintre care, 50 am avut activități atât ziua, cât și noaptea. Oboseala fizică și psihică se acumulează și pur și simplu te transformi într-un «zombie».

Iar asta este partea cea mai grea. Acolo ești pe modul supraviețuire și automat ajungi în permanență nervos și irascibil. Trebuie pur și simplu să îți stăpânești nervii. Suntem obișnuiți să avem zile grele. Dar gândul că nici următoare zi nu te vei putea odihni, și tot așa, este cel mai greu. Pur și simplu trebuie să trăiești zi de zi în acel stress. Nici nu mai pot să dorm pe un pat!

Mi se pare prea moale, m-am obișnuit pe pământ!”, povestea Igor Kovalenko în noiembrie 2022, pentru „Times of Israel”, în timpul unei scurte permisii pe care a avut-o pentru a participa la Campionatul Mondial pe echipe, care a avut loc în acea perioadă la Ierusalim.

De altfel, aceea a fost și ultima competiție oficială la care a participat Igor Kovalenko. S-a întors apoi în tranșeele din regiunea Donețk, unde se află și în prezent. A mai jucat șah online, pe chess.com. Este chiar destul de activ, în ciuda faptului că trebuie să învingă oboseala acumulată.

„Am jucat online într-o competiție de șah rapid chiar din tranșee!”

„De cele mai multe ori, pentru a putea juca șah trebuie să renunț la puținele ore de somn pe care le am. Poate și de asta unele din prestațiile mele nu au fost chiar atât de bune. Am jucat online într-o competiție de șah rapid chiar din tranșee, iar între partide trebuia să îmi mai îndeplinesc din datoriile pe care le am pe front.

Rareori am ocazia să dorm mai mult de patru sau cinci ore pe noapte. Dar încerc să privesc oarecum filosofic această situație, ca pe o lecție importantă pe care viața mi-a oferit-o”, a mai declarat Kovalenko.

În așteptarea păcii, el a vorbit și despre sprijinul pe care l-a primit din întreaga lume. Inclusiv din partea multor jucători de top ai Rusiei cotropitoare.

„În perioada în care eram voluntar, am primit donații de la 98 de Mari Maeștri din Rusia și Belarus”

„În perioada în care eram voluntar, în primele luni de război, am primit multe donații de la jucători din Rusia și din Belarus. Un ajutor discret și neașteptat din partea acestora. Din motive evidente, nu pot să dau numele celor care au făcut donații.

Desigur, sunt și câțiva nebuni printre șahiștii ruși. Dar mult mai puțini decât în alte segmente ale societății ruse. Pot să spun doar că am primit sprijin de la 98 de șahiști din Rusia și Belarus. Și eu știu doar doi care îl sprijină pe Vladimir Putin: Karjakin și Karpov. Deci procentajul este, totuși, bun”, mai povestea Igor Kovalenko într-un interviu pe care îl oferea în 2023 pentru site-ul ucrainean CensorNET.

Decorat personal de Volodimir Zelensky cu „Ordinul pentru Curaj, gradul 3”

În septembrie 2023, Igor Kovalenko a fost decorat de Volodimir Zelenski. A primit „Ordinul pentru Curaj, gradul 3”, într-o ceremonie în care președintele Ucrainei a mai decorat alți 19 soldați.

„Să primesc această distincție de la Președinte, personal, este ceva foarte emoționant. A fost o selecție, s-au făcut recomandări și verificări. În cele din urmă am rămas pe această listă a celor care au fost decorați, alături de oameni care o meritau mult mai mult decât mine. Adevărați terminatori”, a povestit Kovalenko.

Garry Kasparov, cel mai vocal opozant al lui Vladimir Putin

Vladimir Putin este deja obișnuit să aibă opozanți în lumea șahiștilor de top. Iar cel mai sonor nume este cel al legendarului Garry Kasparov, cel mai bun jucător din istorie, de 6 ori campion mondial. Kasparov a fost extrem de vocal împotriva lui Putin încă de pe vremea când în Rusia încă mai exista opoziție.

A participat la mai multe mitinguri împotriva lui Putin, ba chiar a fost arestat din acest motiv. În 2024, Garry Kasparov a fost inclus pe o listă a celor care sunt acuzați de terorism. Kasparov are cetățenie croată, iar în ultimii ani a locuit în SUA. Va ajunge la București în luna mai, pentru etapa a doua din Grand Chess Tour, Superbet Chess Classic 2025.

În 2023, , în care a vorbit despre războiul pe care lumea liberă îl duce cu Vladimir Putin și cum poate fi câștigat acest război.

44 este cea mai bună poziție pe care a ocupat-o Igor Kovalenko în clasamentul FIDE, în august 2015

69 este poziția pe care se afla Igor Kovalenko în clasamentul FIDE în mai 2022, atunci când a decis să se înroleze în armata ucraineană